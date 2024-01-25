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وزير الخارجية بحث مع أمين عام مجلس التعاون الخليجي المستجدات الإقليمية والدولية

1/25/2024 11:37:27 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) التقى وزير الخارجية عبدالله اليحيا مع الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم محمد البديوي بمناسبة زيارته للبلاد، حيث قدم الأمين العام خلال اللقاء التهنئة بمناسبة تعيينه وزيرا للخارجية في الكويت، وأعرب عن أطيب تمنياته بالتوفيق والسداد في مهام عمله، والتطلع للعمل المشترك بما يسهم في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط دول مجلس التعاون، وكل ما من شأنه أن يعزز مسيرة العمل الخليجي المشترك نحو مزيد من التضامن والترابط في إطار المنظومة الخليجية، كما تم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات المتصلة بآخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية والتطورات التي تشهدها المنطقة.

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