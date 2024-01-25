فتح الالتحاق بعائل بشروط جديدة

راتب

800 دينار ومؤهل جامعي ومهنة مطابقة للتخصص وفق إذن العمل



‏بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، واعتبارا من يوم الأحد 28/1/2024، سيتم استقبال طلبات الالتحاق بعائل في مختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2024 الذي وضع شروطا وضوابط جديدة تنظم من خلالها عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من خلال رفع شرط الراتب إلى 800 دينار، وأن يكون من حملة المؤهلات الجامعية، وأن تكون مهنته في البلاد مطابقة لتخصصه ذاته.