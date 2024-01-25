فتح الالتحاق بعائل بشروط جديدة

(MENAFN
- Al-Anbaa)
راتب
800 دينار ومؤهل جامعي ومهنة مطابقة للتخصص وفق إذن العمل
بناء على تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع ووزير الداخلية بالوكالة الشيخ فهد اليوسف، واعتبارا من يوم الأحد 28/1/2024، سيتم استقبال طلبات الالتحاق بعائل في مختلف إدارات شؤون الإقامة في البلاد وفق ضوابط وشروط جديدة، وذلك بعد صدور القرار الوزاري رقم 56 لسنة 2024 الذي وضع شروطا وضوابط جديدة تنظم من خلالها عملية إصدار سمات الدخول للالتحاق بعائل من خلال رفع شرط الراتب إلى 800 دينار، وأن يكون من حملة المؤهلات الجامعية، وأن تكون مهنته في البلاد مطابقة لتخصصه ذاته.
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