تحديد محاور برنامج عمل الحكومة

MENAFN - Al-Anbaa) ترأس سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اجتماعا تشاوريا للوزراء بحضور قياديي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في ضوء مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد، حفظه الله ورعاه، وكلمتي رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح، واللتين ألقاهما سموه الأسبوع الماضي بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير، وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، والتي أكدت على احترام الدستور والقانون وإرساء دولة المؤسسات.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة الشيخ فراس السعود، بأنه في إطار حرص الحكومة على متابعة إعداد برنامج عملها تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة بصورة تحظى برضا الشعب الكويتي وتحقيق طموحاته، عُقد هذا الاجتماع التشاوري بهدف تحديد الأولويات ومحاور برنامج عمل الحكومة وفق برنامج زمني.

وأشار إلى إشادة رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ د.محمد الصباح بحرص وجهود الوزراء والقائمين على إعداد البرنامج، مؤكدا حرص سموه على ضرورة التعاون والتنسيق البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن في ظل الرغبة الصادقة للعمل الإيجابي والتعاون البناء بين السلطتين.









مجلس الوزراء عقد اجتماعاً تشاورياً بحضور قياديي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية

رئيس الوزراء: التنسيق البنّاء بين السلطتين لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية

تحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في ضوء مضامين النطق السامي وكلمتي رئيس الوزراء



ترأس سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء في قصر السيف اجتماعا تشاوريا للوزراء بحضور قياديي الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية لتحديد الأولويات ومراجعة المحاور الرئيسية والمبادرات الأساسية لبرنامج عمل الحكومة في ضوء مضامين النطق السامي لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد وكلمتي سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، واللتين ألقاهما سموه الأسبوع الماضي بعد أداء الحكومة لليمين الدستورية أمام صاحب السمو الأمير، حفظه الله ورعاه، وفي الاجتماع الأول لمجلس الوزراء، والتي أكدت على احترام الدستور والقانون وإرساء دولة المؤسسات.

وصرح وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بالوكالة

الشيخ فراس السعود بأنه في إطار حرص الحكومة على متابعة إعداد برنامج عمل الحكومة تمهيدا لتقديمه إلى مجلس الأمة بصورة تحظى برضا الشعب الكويتي وتحقيق طموحاته، فقد عقد هذا الاجتماع التشاوري بهدف تحديد الأولويات ومحاور برنامج عمل الحكومة وفق برنامج زمني.

وأشار إلى إشادة سمو الشيخ د. محمد الصباح رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بحرص وجهود الوزراء والقائمين على إعداد البرنامج، مؤكدا حرص سموه على ضرورة التعاون والتنسيق البناء بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لتحقيق الأهداف والغايات الوطنية وآمال وتطلعات الوطن والمواطن في ظل الرغبة الصادقة للعمل الإيجابي والتعاون البناء بين السلطتين.