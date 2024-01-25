الرئيس الفرنسي يطلب من وزير الداخلية بذل ما في وسعه لتنفيذ قانون الهجرة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 25 - 1 (كونا) -- طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس من وزير داخليته غيرالد دارمانان بذل كل ما في وسعه لضمان تنفيذ قانون الهجرة الذي رفض المجلس الدستوري أجزاء منه.
وقالت محطة (بي اف ام) الإخبارية إن ماكرون -الذي يحل ضيف شرف في الهند للاحتفال بالدستور الهندي "يوم الجمهورية" طلب من دارمانان بذل كل ما في وسعه من أجل تطبيق قانون الهجرة "بأسرع ما يمكن" بعد الرقابة الواسعة على النص من قبل اعضاء المجلس الدستوري اليوم.
وأوضحت محطة (بي اف ام) أن رئيس الدولة يأخذ علم بهذا القرار" الذي يعتقد رغم الرقابة الكاملة أو الجزئية على اكثر من 30 مادة من أصل 86 الا ان اعضاء المجلس "صادقوا بشكل كامل تقريبا" على التدابير التي أدرجتها الحكومة في مشروع قانونها الأولي من أجل حماية الفرنسيين.
واعترض قضاة المجلس الدستوري على أكثر من ثلث النص الذي اعتمده البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي حيث يخضع اغلب نصوصه للرقابة الكاملة أو الجزئية باعتبارها راكبين تشريعيين.
وينص القانون على تقليص الإعانات الاجتماعية للأجانب مع تحديد الحصص الخاصة بالهجرة كما يعيد النظر في قانون حصول الطفل على الجنسية لدى ولادته في فرنسا تلقائيا كذلك يمكن أن يفقد مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد رجال إنفاذ القانون جنسيتهم الفرنسية. (النهاية)
م ع / ه س ص
MENAFN25012024000071011013ID1107771119
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.