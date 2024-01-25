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الرئيس الفرنسي يطلب من وزير الداخلية بذل ما في وسعه لتنفيذ قانون الهجرة

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) باريس - 25 - 1 (كونا) -- طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الخميس من وزير داخليته غيرالد دارمانان بذل كل ما في وسعه لضمان تنفيذ قانون الهجرة الذي رفض المجلس الدستوري أجزاء منه.
وقالت محطة (بي اف ام) الإخبارية إن ماكرون -الذي يحل ضيف شرف في الهند للاحتفال بالدستور الهندي "يوم الجمهورية" طلب من دارمانان بذل كل ما في وسعه من أجل تطبيق قانون الهجرة "بأسرع ما يمكن" بعد الرقابة الواسعة على النص من قبل اعضاء المجلس الدستوري اليوم.
وأوضحت محطة (بي اف ام) أن رئيس الدولة يأخذ علم بهذا القرار" الذي يعتقد رغم الرقابة الكاملة أو الجزئية على اكثر من 30 مادة من أصل 86 الا ان اعضاء المجلس "صادقوا بشكل كامل تقريبا" على التدابير التي أدرجتها الحكومة في مشروع قانونها الأولي من أجل حماية الفرنسيين.
واعترض قضاة المجلس الدستوري على أكثر من ثلث النص الذي اعتمده البرلمان الفرنسي في ديسمبر الماضي حيث يخضع اغلب نصوصه للرقابة الكاملة أو الجزئية باعتبارها راكبين تشريعيين.
وينص القانون على تقليص الإعانات الاجتماعية للأجانب مع تحديد الحصص الخاصة بالهجرة كما يعيد النظر في قانون حصول الطفل على الجنسية لدى ولادته في فرنسا تلقائيا كذلك يمكن أن يفقد مزدوجي الجنسية الذين يرتكبون جرائم ضد رجال إنفاذ القانون جنسيتهم الفرنسية. (النهاية)

م ع / ه س ص


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