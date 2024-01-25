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رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الكويتية يشيد بنتائج اللقاءات مع البرلمانيين النمساويين

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) فيينا - 25 - 1 (كونا) -- أشاد رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة بمجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الزيد اليوم الخميس بنتائج اللقاءات التي أجراها وفد البرلمان الكويتي مع عدد من البرلمانيين النمساويين معتبرا إياها "عنصرا مكملا للدبلوماسية البرلمانية".
وقال النائب الزيد في تصريح مشترك لتلفزيون دولة الكويت ووكالة الأنباء الكويتية (كونا) إن الوفد البرلماني الكويتي حصل على دعم فيينا بشأن عدد من القضايا المهمة لدولة الكويت وفي مقدمتها الاتفاقية المنظمة للملاحة الخاصة بخور عبد الله بين دولة الكويت والعراق التي أبرمت في عام 2012.
وأضاف أن الدبلوماسية البرلمانية تم تفعيلها بشكل ايجابي حيث تمت مناقشة العديد من القضايا المتعلقة بالشؤون السياسية والاقتصادية والتعليمية واصفا نتائج زيارة الوفد البرلماني الكويتي بأنها ناجحة بكل المقاييس وحققت الأهداف المنشودة منها.
وأوضح النائب الزيد أن الوفد البرلماني الكويتي تناول مع نظيره النمساوي موقف فيينا من عدوان الاحتلال الإسرائيلي على غزة.
وأوضح رئيس الوفد البرلماني الكويتي أنه رغم ما يعتري هذا الموضوع من تباين في وجهات النظر بين الجانبين فإنه تم التفاهم على السعي لتقريب وجهات النظر بشأن القضية الفلسطينية.
وشدد الزيد على موقف دولة الكويت إزاء القضية الفلسطينية وإيمانها بحق الشعب الفلسطيني بالدفاع عن نفسه ونيل حقوقه المشروعة داعيا إلى ضرورة عدم الخلط بين الإرهاب وحق الشعوب التي ترزح تحت الاحتلال في الدفاع عن نفسها.
وأعرب عن تطلع مجلس الأمة الكويتي لاستكمال المحادثات مع نظيره النمساوي في دولة الكويت مشيرا إلى توجيه دعوة للبرلمانيين النمساويين لزيارة دولة الكويت.
من جهته قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان النمساوي الدكتور كريستوف ماتزنيتر في تصريح مماثل إن الكويت شريك أساسي للنمسا "وتجمعنا بها علاقات دبلوماسية تعود إلى عقود من الزمن" مستذكرا موقف النمسا المساند للكويت إبان الغزو العراقي عام 1990.
وأضاف ماتزنيتر أن الجانب النمساوي عبر لنظيره الكويتي خلال اللقاء عن دعم بلاده لموقف الكويت تجاه الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية الخاصة ب(خور عبد الله) التي أبرمتها مع العراق.
وبشأن العدوان الإسرائيلي على غزة قال البرلماني النمساوي ماتزنيتر إن البرلمان النمساوي كان مؤيدا لمشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة الذي طرح في مجلس الأمن الدولي في نهاية أكتوبر انسجاما مع موقف النمسا كدولة محايدة.
وذكر أن الجانبين النمساوي والكويتي أجريا محادثات "جيدة " وأن ثمة تطابقا في وجهات النظر حول ضرورة إيقاف العدوان الإسرائيلي على غزة بأسرع وقت ممكن.
وجدد موقف بلاده الداعم لحل الدولتين فلسطينية وإسرائيلية تعيشان جنبا إلى جنب.
وأعرب عن سعادته للدعوة الموجهة للبرلمانيين النمساويين لزيارة الكويت التي سيتم خلالها اصطحاب خبراء اقتصاديين وشركات استثمار في مجال الطاقة الشمسية وإعادة التدوير.
من جانبه أشاد عضو مجلس الأمة الكويتي النائب شعيب شعبان بنتائج الزيارة التي قام بها الوفد البرلماني الكويتي للنمسا واصفا إياها " بالناجحة جدا" إذ تم خلالها مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك مع البرلمانين النمساويين.
وأعرب عن ارتياحه للدعم الذي تعهد به البرلمان النمساوي بشأن مشروع القرار الذي ستطرحه دولة الكويت حول الاتفاقية المنظمة للملاحة البحرية الخاصة بخور عبد الله التي أبرمتها مع العراق أمام الاتحاد البرلماني الدولي في جنيف في مارس المقبل.
وذكر أنه تم خلال اللقاء استعراض موقف دولة الكويت من قضية (خور عبد الله) إضافة إلى الموقف الكويتي من القضية الفلسطينية وضرورة الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي المتواصل منذ أكثر من ثلاثة أشهر على الشعب الفلسطيني في غزة والأراضي الفلسطينية.
بدوره أكد عضو مجلس الأمة الكويتي النائب عبدالوهاب العيسى أهمية تفعيل دور القطاعين الخاص والحكومي في تشجيع الشركات النمساوية على الاستثمار في الكويت.
وقال في تصريح مماثل لكونا إن الوفد البرلماني الكويتي ناقش مع الجانب النمساوي سبل تعزيز الفرص الاستثمارية المتاحة خاصة في قطاعات الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة وتكنولوجيا تدوير النفايات معتبرا أن النمسا لديها تكنولوجيا متطورة جدا في هذه المجالات بالإضافة إلى وجود رغبة كويتية للاستفادة من هذه التكنولوجيا.
وأشار العيسى إلى وجود فرص استثمارية كثيرة في الكويت للاستثمار في الطاقة الشمسية وأنه يمكنها الاستفادة من التجربة النمساوية في إعادة التدوير ولاسيما أنها دولة متقدمة في تكنولوجيا اعادة تدوير النفايات.
أما عضو مجلس الأمة الكويتي النائب حمد العليان فقال في تصريح مماثل إن الوفد البرلماني عقد لقاء مثمرا مع لجنة شؤون التعليم في البرلمان النمساوي حيث جرى خلاله الاستماع إلى شرح مفصل عن نظام التعليم في النمسا الذي يختلف عن بقية الدول الأوروبية مبينا أن الوفد البرلماني سيطلع المسؤولين بوزارة التربية الكويتية على تلك التجربة النمساوية للاستفادة منها.
وقال إن اللقاء تضمن سبل تعزيز التعاون التشريعي بين البرلمانيين في الكويت والنمسا فيما يتعلق بالقوانين المتعلقة بالتعليم.
وأضاف العليان أن اللقاء مع لجنة الشؤون التعليم النمساوية تناول آفاق التعاون بين البلدين الصديقين كالابتعاث الدراسي ومجالات التدريب والأبحاث المشتركة وغيرها من الافكار التي يمكن التعاون فيها في المستقبل القريب. (النهاية)

ع م ق / ه س ص



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