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كأس إفريقيا لكرة اليد: الجزائر تفوز على الرأس الأخضر وتلتقي مصر في النهائي

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 1 (كونا) -- فاز منتخب الجزائر على منتخب الرأس الأخضر اليوم الخميس بنتيجة 32-26 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لكرة اليد ليضرب موعدا مع منتخب مصر في نهائي البطولة السبت المقبل.
واستطاع منتخب الجزائر حسم الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة با ستاد القاهرة الدولي بنتيجة 16-8 ورغم تضييق فريق الرأس الأخضر لفارق الأهداف في الشوط الثاني فإنه لم يستطع حسم المباراة لصالحه التي انتهت بفارق6 أهداف لمنتخب الجزائر.
وشهدت المباراة ندية من الفريقين غير أن منتخب الرأس الاخضر تأثر نتيجة تعرض لاعبين منه للطرد المباشر بعد التدخل القوي على لاعبي الجزائر في الدقيقتين21 من الشوط الاول والتاسعة من الشوط الثاني.
وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد فوزه اليوم على نظيره التونسي بنتيجة 30-25 في اطار الدور نصف نهائي في منافسات بطولة افريقيا لكرة اليد (رجال). (النهاية)

ا س م / ه س ص



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