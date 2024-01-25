كأس إفريقيا لكرة اليد: الجزائر تفوز على الرأس الأخضر وتلتقي مصر في النهائي

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- Kuwait News Agency (KUNA)) القاهرة - 25 - 1 (كونا) -- فاز منتخب الجزائر على منتخب الرأس الأخضر اليوم الخميس بنتيجة 32-26 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الخميس في الدور نصف النهائي لبطولة إفريقيا لكرة اليد ليضرب موعدا مع منتخب مصر في نهائي البطولة السبت المقبل.
واستطاع منتخب الجزائر حسم الشوط الأول للمباراة التي أقيمت على الصالة المغطاة با ستاد القاهرة الدولي بنتيجة 16-8 ورغم تضييق فريق الرأس الأخضر لفارق الأهداف في الشوط الثاني فإنه لم يستطع حسم المباراة لصالحه التي انتهت بفارق6 أهداف لمنتخب الجزائر.
وشهدت المباراة ندية من الفريقين غير أن منتخب الرأس الاخضر تأثر نتيجة تعرض لاعبين منه للطرد المباشر بعد التدخل القوي على لاعبي الجزائر في الدقيقتين21 من الشوط الاول والتاسعة من الشوط الثاني.
وتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية بعد فوزه اليوم على نظيره التونسي بنتيجة 30-25 في اطار الدور نصف نهائي في منافسات بطولة افريقيا لكرة اليد (رجال). (النهاية)
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