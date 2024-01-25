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البنتاغون: لم نتلق طلبا عراقيا بسحب القوات الأمريكية من أراضيه

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 25 - 1 (كونا) -- قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بالإنابة صابرينا سنيغ اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لم تتلق أي طلب من الحكومة العراقية لسحب القوات الأمريكية الموجودة في العراق مشددة على أن الاجتماعات الأمنية التي سيعقدها البلدان خلال الأيام المقبلة لا علاقة لها بموضوع سحب القوات.
وأضافت سنيغ للصحفيين في مقر البنتاغون أن اجتماعات اللجنة العسكرية العليا الأمريكية ـ العراقية في الأيام المقبلة "ليست مفاوضات حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق".
وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن مجموعات عمل خبراء من المتخصصين العسكريين والدفاعيين ستقوم بدراسة هذه العوامل الثلاثة (التهديد الذي يشكله داعش والمتطلبات التشغيلية والبيئية لقوات الأمن العراقية ومستويات قدرة القوات) وتقديم المشورة إلى اللجنة العسكرية العليا الأمريكية ـ العراقية بشأن التطور الأكثر فعالية لمهمة التحالف ضد داعش مما يضمن عدم إمكانية ظهور داعش مرة أخرى".
وفي وقت سابق من الخميس قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إن القوات العراقية على أتم الاستعداد لتولى الملف الأمني بالكامل بعد أن ينسحب التحالف الدولي من العراق.
وشدد العباسي في بيان له على أن القوات العراقية باتت تمتلك خبرة مكتسبة من السنوات الماضية في تعاملها مع التهديدات الأمنية والقضاء عليها.
ويأتي كلام العباسي بعيد إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية مع العراق ستبدأ خلال الأيام المقبلة.
وتتمركز قوات التحالف بما فيها القوات الأمريكية في عدد من القواعد العسكرية العراقية بيد أنها تتعرض في الآونة الأخيرة لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ. (النهاية)

ع س ج / ه س ص



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