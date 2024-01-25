البنتاغون: لم نتلق طلبا عراقيا بسحب القوات الأمريكية من أراضيه

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 25 - 1 (كونا) -- قالت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) بالإنابة صابرينا سنيغ اليوم الخميس إن الولايات المتحدة لم تتلق أي طلب من الحكومة العراقية لسحب القوات الأمريكية الموجودة في العراق مشددة على أن الاجتماعات الأمنية التي سيعقدها البلدان خلال الأيام المقبلة لا علاقة لها بموضوع سحب القوات.
وأضافت سنيغ للصحفيين في مقر البنتاغون أن اجتماعات اللجنة العسكرية العليا الأمريكية ـ العراقية في الأيام المقبلة "ليست مفاوضات حول انسحاب القوات الأمريكية من العراق".
وأوضحت المسؤولة الأمريكية أن مجموعات عمل خبراء من المتخصصين العسكريين والدفاعيين ستقوم بدراسة هذه العوامل الثلاثة (التهديد الذي يشكله داعش والمتطلبات التشغيلية والبيئية لقوات الأمن العراقية ومستويات قدرة القوات) وتقديم المشورة إلى اللجنة العسكرية العليا الأمريكية ـ العراقية بشأن التطور الأكثر فعالية لمهمة التحالف ضد داعش مما يضمن عدم إمكانية ظهور داعش مرة أخرى".
وفي وقت سابق من الخميس قال وزير الدفاع العراقي ثابت العباسي إن القوات العراقية على أتم الاستعداد لتولى الملف الأمني بالكامل بعد أن ينسحب التحالف الدولي من العراق.
وشدد العباسي في بيان له على أن القوات العراقية باتت تمتلك خبرة مكتسبة من السنوات الماضية في تعاملها مع التهديدات الأمنية والقضاء عليها.
ويأتي كلام العباسي بعيد إعلان وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن اجتماعات مجموعة العمل التابعة للجنة العسكرية مع العراق ستبدأ خلال الأيام المقبلة.
وتتمركز قوات التحالف بما فيها القوات الأمريكية في عدد من القواعد العسكرية العراقية بيد أنها تتعرض في الآونة الأخيرة لهجمات بالطائرات المسيرة والصواريخ. (النهاية)
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