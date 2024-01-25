وزير الخارجية الأمريكي يشدد من أنغولا على ترابط مستقبل الولايات المتحدة وإفريقيا

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- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس على ترابط مستقبل الولايات المتحدة وإفريقيا مؤكدا على أهمية الاستثمارات الأمريكية في إفريقيا وعلى رأسها خط سكة الحديد المعروف باسم ممر لوبيتو بين زامبيا وأنغولا الذي ينظر إليه على أنه جزء من "المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين".
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنغولي أنطونيو تيتي في لواندا بعد محادثات "مثمرة ومهمة" مع رئيس البلاد جواو لورنسو "إننا نرى أن مستقبل الولايات المتحدة ومستقبل أفريقيا مرتبطان ببعضهما البعض. شعوبنا مرتبطة ببعضها. إن ازدهارنا ونجاحنا في المستقبل مرتبطان".
وأضاف "إننا نتطلع أيضا إلى ما هو أبعد من السكك الحديدية (ممر لوبيتو) والاستثمار في مشاريع إضافية من شأنها أن تحفز معا المزيد من النمو والمزيد من الرخاء. ونحن نستثمر في مشروع للطاقة الشمسية بمليارات الدولارات".
وذكر الوزير بلينكن أن "الأمن الغذائي يعد أحد المجالات الأساسية حقا لشراكتنا مع أنغولا وكذلك مع البلدان في جميع أنحاء القارة. أحد الأشياء التي سمعتها مرارا وتكرارا من شركائنا، هو أن ما يبحث عنه الشركاء حقا هو بناء قدراتهم الإنتاجية المستدامة".
وأوضح أن "أحد الأمثلة الأكثر نجاحا وديناميكية لهذه الشراكة بين بلدينا وبوسعنا أن نراها على أرض الواقع هو عملنا على توسيع ممر لوبيتو البالغ الأهمية الذي يربط بين أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأشار إلى أن "هذا المشروع يتمتع بإمكانات حقيقية لهذه الأمة ولهذه المنطقة وللعالم وسوف يحفز الاستثمار في القطاعات المتخلفة مثل الاتصالات والزراعة وسوف يؤمن سلاسل توريد المعادن المهمة التي تعتبر ضرورية للمستقبل الاقتصادي لجميع بلداننا" منبها إلى أن المرر "سيعمل على ربط أنغولا وجيرانها بالأسواق العالمية بشكل أكثر فعالية".
وتابع أن الولايات المتحدة تعمل مع أنغولا من أجل الإنتاج الغذائي في ظل الأزمات المترتبة عن التغير المناخي مثل الجفاف وغيره من التأثيرات على المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية.
وكشف الوزير بلينكن أنه ناقش مع الرئيس الأنغولي ووزير الخارجية الأنغولي "التحديات التي نواجهها في المنطقة وخارجها فيما يتعلق بالأمن والديمقراطية "وتقدر الولايات المتحدة بشدة الجهود المستمرة التي يبذلها الرئيس لورنسو لتهدئة التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
كما ناقش "التحديات الأخرى في القارة" وأضاف "سنواصل الاعتماد على شركاء مثل أنغولا لمعالجة التراجع الديمقراطي في المنطقة ومتابعة التزاماتهم بشأن المجتمع المدني والانتخابات الحرة والنزيهة وغيرها من ركائز الديمقراطية في بلداننا".
من جانبه أشاد وزير الخارجية الأنغولي أنطونيو تيتي بالعلاقات بين البلدين والمنافع الاقتصادية لممر لوبيتو في القارة الإفريقية.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك "نعتقد أنه إذا أردنا الاحتفال بمرور 30 عاما على العلاقات مع الولايات المتحدة في العام الماضي فإننا نعتبر أننا الآن وصلنا إلى مرحلة حاسمة وهي مرحلة تنفيذ الاتفاقيات المختلفة التي وقعناها.
وذكر أن البلدين "قاما بإنشاء آليات تعاون تتراوح من السياسة العامة إلى مذكرة حول الشراكة الاستراتيجية وتمتد إلى الحوارات على مستوى القطاعات وأعتقد أن الحوارات على مستوى القطاعات مهمة للغاية ونحن مقتنعون بأن النتائج التي نشهدها اليوم على أرض الواقع هي نتيجة لتلك الحوارات".
وأضاف "بطبيعة الحال فإن ممر لوبيتو هو حامل الراية فيما يتعلق بعملنا المحلي والخارجي نظرا لتأثيره وفوق كل شيء لدينا مصلحة في جلب القطاع الخاص من أجل النظر إلى أنغولا كواحدة من الوجهات المهمة، ولكن أيضا النظر إلى أنغولا كدولة تتمتع بموقع استراتيجي جيد".
وتابع "نعتقد أنه بوجود ممر لوبيتو يمكننا تحقيق أكبر طموح بصرف النظر عن تأثيره المضاعف وإمكانية وجود تكامل إقليمي كبير وبالتالي سوق أكبر وهذا من شأنه أن يقودنا إلى تحقيق طموح ربط المحيطين".
وحسب البيت الأبيض، فإن ممر لوبيتو "يوفر إمكانية إنشاء البنية التحتية الحيوية التي من شأنها دمج جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وأنغولا بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير سلاسل توريد الطاقة الخضراء، وتحفيز الاستثمار في الزراعة والاتصالات والقطاعات الإضافية في المناطق المتخلفة في أنغولا".
ويجري وزير الخارجية الأمريكي جولة أفريقية تشمل أربعة بلدان بينها أنغولا وتأتي هذه الجولة في ظل تركيز واهتمام أمريكي متزايد بالقارة الأفريقية خاصة بعد القمة الأمريكية - الإفريقية المنعقدة أواخر عام 2022 في العاصمة الأمريكية واشنطن. (النهاية)
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