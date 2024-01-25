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وزير الخارجية الأمريكي يشدد من أنغولا على ترابط مستقبل الولايات المتحدة وإفريقيا

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 1 (كونا) -- شدد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الخميس على ترابط مستقبل الولايات المتحدة وإفريقيا مؤكدا على أهمية الاستثمارات الأمريكية في إفريقيا وعلى رأسها خط سكة الحديد المعروف باسم ممر لوبيتو بين زامبيا وأنغولا الذي ينظر إليه على أنه جزء من "المنافسة الاقتصادية بين الولايات المتحدة والصين".
وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأنغولي أنطونيو تيتي في لواندا بعد محادثات "مثمرة ومهمة" مع رئيس البلاد جواو لورنسو "إننا نرى أن مستقبل الولايات المتحدة ومستقبل أفريقيا مرتبطان ببعضهما البعض. شعوبنا مرتبطة ببعضها. إن ازدهارنا ونجاحنا في المستقبل مرتبطان".
وأضاف "إننا نتطلع أيضا إلى ما هو أبعد من السكك الحديدية (ممر لوبيتو) والاستثمار في مشاريع إضافية من شأنها أن تحفز معا المزيد من النمو والمزيد من الرخاء. ونحن نستثمر في مشروع للطاقة الشمسية بمليارات الدولارات".
وذكر الوزير بلينكن أن "الأمن الغذائي يعد أحد المجالات الأساسية حقا لشراكتنا مع أنغولا وكذلك مع البلدان في جميع أنحاء القارة. أحد الأشياء التي سمعتها مرارا وتكرارا من شركائنا، هو أن ما يبحث عنه الشركاء حقا هو بناء قدراتهم الإنتاجية المستدامة".
وأوضح أن "أحد الأمثلة الأكثر نجاحا وديناميكية لهذه الشراكة بين بلدينا وبوسعنا أن نراها على أرض الواقع هو عملنا على توسيع ممر لوبيتو البالغ الأهمية الذي يربط بين أنغولا وزامبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
وأشار إلى أن "هذا المشروع يتمتع بإمكانات حقيقية لهذه الأمة ولهذه المنطقة وللعالم وسوف يحفز الاستثمار في القطاعات المتخلفة مثل الاتصالات والزراعة وسوف يؤمن سلاسل توريد المعادن المهمة التي تعتبر ضرورية للمستقبل الاقتصادي لجميع بلداننا" منبها إلى أن المرر "سيعمل على ربط أنغولا وجيرانها بالأسواق العالمية بشكل أكثر فعالية".
وتابع أن الولايات المتحدة تعمل مع أنغولا من أجل الإنتاج الغذائي في ظل الأزمات المترتبة عن التغير المناخي مثل الجفاف وغيره من التأثيرات على المحاصيل الزراعية والثروات الحيوانية.
وكشف الوزير بلينكن أنه ناقش مع الرئيس الأنغولي ووزير الخارجية الأنغولي "التحديات التي نواجهها في المنطقة وخارجها فيما يتعلق بالأمن والديمقراطية "وتقدر الولايات المتحدة بشدة الجهود المستمرة التي يبذلها الرئيس لورنسو لتهدئة التوترات بين رواندا وجمهورية الكونغو الديمقراطية".
كما ناقش "التحديات الأخرى في القارة" وأضاف "سنواصل الاعتماد على شركاء مثل أنغولا لمعالجة التراجع الديمقراطي في المنطقة ومتابعة التزاماتهم بشأن المجتمع المدني والانتخابات الحرة والنزيهة وغيرها من ركائز الديمقراطية في بلداننا".
من جانبه أشاد وزير الخارجية الأنغولي أنطونيو تيتي بالعلاقات بين البلدين والمنافع الاقتصادية لممر لوبيتو في القارة الإفريقية.
وقال خلال المؤتمر الصحفي المشترك "نعتقد أنه إذا أردنا الاحتفال بمرور 30 عاما على العلاقات مع الولايات المتحدة في العام الماضي فإننا نعتبر أننا الآن وصلنا إلى مرحلة حاسمة وهي مرحلة تنفيذ الاتفاقيات المختلفة التي وقعناها.
وذكر أن البلدين "قاما بإنشاء آليات تعاون تتراوح من السياسة العامة إلى مذكرة حول الشراكة الاستراتيجية وتمتد إلى الحوارات على مستوى القطاعات وأعتقد أن الحوارات على مستوى القطاعات مهمة للغاية ونحن مقتنعون بأن النتائج التي نشهدها اليوم على أرض الواقع هي نتيجة لتلك الحوارات".
وأضاف "بطبيعة الحال فإن ممر لوبيتو هو حامل الراية فيما يتعلق بعملنا المحلي والخارجي نظرا لتأثيره وفوق كل شيء لدينا مصلحة في جلب القطاع الخاص من أجل النظر إلى أنغولا كواحدة من الوجهات المهمة، ولكن أيضا النظر إلى أنغولا كدولة تتمتع بموقع استراتيجي جيد".
وتابع "نعتقد أنه بوجود ممر لوبيتو يمكننا تحقيق أكبر طموح بصرف النظر عن تأثيره المضاعف وإمكانية وجود تكامل إقليمي كبير وبالتالي سوق أكبر وهذا من شأنه أن يقودنا إلى تحقيق طموح ربط المحيطين".
وحسب البيت الأبيض، فإن ممر لوبيتو "يوفر إمكانية إنشاء البنية التحتية الحيوية التي من شأنها دمج جمهورية الكونغو الديمقراطية وزامبيا وأنغولا بشكل أفضل في الأسواق الإقليمية والعالمية، وتطوير سلاسل توريد الطاقة الخضراء، وتحفيز الاستثمار في الزراعة والاتصالات والقطاعات الإضافية في المناطق المتخلفة في أنغولا".
ويجري وزير الخارجية الأمريكي جولة أفريقية تشمل أربعة بلدان بينها أنغولا وتأتي هذه الجولة في ظل تركيز واهتمام أمريكي متزايد بالقارة الأفريقية خاصة بعد القمة الأمريكية - الإفريقية المنعقدة أواخر عام 2022 في العاصمة الأمريكية واشنطن. (النهاية)

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