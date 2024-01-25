Friday, 26 January 2024 08:35 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كأس الملك الإسباني: أتلتيكو يهزم إشبيلية بهدف نظيف ويعبر لنصف النهائي

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 25 - 1 (كونا) -- تأهل نادي أتلتيكو مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على إشبيلية بهدف نظيف اليوم الخميس في ربع نهائي المسابقة.
وسجل المهاجم ممفيس ديباي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو والتي حصل فيها أتلتيكو على عدة فرص لتعزيز حصيلته.
وبذلك التحق أتلتيكو بركب المتأهلين إلى دور نصف النهائي بعدما عبر إليه أتلتيك بلباو بالفوز بأربعة أهداف إلى هدفين أمس الأربعاء ومايوركا بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين على جيرونا وكذلك ريال سوسيداد بالفوز على سيلتا دي فيغو بهدفين لثلاثة.
وستجرى قرعة نصف نهائي كأس الملك غدا الجمعة علما ان مباراتي الذهاب ستقامان في الخامس من شهر فبراير المقبل والإياب في 26 من الشهر نفسه. (النهاية)

ه ن د / ه س ص



MENAFN25012024000071011013ID1107771114

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث