كأس الملك الإسباني: أتلتيكو يهزم إشبيلية بهدف نظيف ويعبر لنصف النهائي

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) مدريد - 25 - 1 (كونا) -- تأهل نادي أتلتيكو مدريد لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا بفوزه على إشبيلية بهدف نظيف اليوم الخميس في ربع نهائي المسابقة.
وسجل المهاجم ممفيس ديباي هدف الفوز لأصحاب الأرض في الدقيقة 79 من زمن المباراة التي أجريت على ملعب سيفيتاس متروبوليتانو والتي حصل فيها أتلتيكو على عدة فرص لتعزيز حصيلته.
وبذلك التحق أتلتيكو بركب المتأهلين إلى دور نصف النهائي بعدما عبر إليه أتلتيك بلباو بالفوز بأربعة أهداف إلى هدفين أمس الأربعاء ومايوركا بالفوز بثلاثة أهداف لهدفين على جيرونا وكذلك ريال سوسيداد بالفوز على سيلتا دي فيغو بهدفين لثلاثة.
وستجرى قرعة نصف نهائي كأس الملك غدا الجمعة علما ان مباراتي الذهاب ستقامان في الخامس من شهر فبراير المقبل والإياب في 26 من الشهر نفسه. (النهاية)
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