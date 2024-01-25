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موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134334 فيينا - رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة بمجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الزيد يشيد بنتائج اللقاءات التي أجراها وفد البرلمان الكويتي مع عدد من البرلمانيين النمساويين معتبرا إياها "عنصرا مكملا للدبلوماسية البرلمانية".




3134322 بيروت - طائرات الكيان الإسرائيلي تشن قصفا عنيفا على مناطق جديدة في جنوب لبنان تبعد نسبيا عن الحدود.



3134327 - بيانات وزارة التجارة الأمريكية تظهر أن النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال الربع الرابع للعام الماضي 2023 سجل وتيرة أعلى من المتوقع على الرغم من زيادة التضخم.



3134329 أربيل - مديرية مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تحاول استهداف قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل.



3134336 واشنطن - وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تقول إن الولايات المتحدة لم تتلق أي طلب من الحكومة العراقية لسحب القوات الأمريكية الموجودة في العراق مشددة على أن الاجتماعات الأمنية التي سيعقدها البلدان خلال الأيام المقبلة لا علاقة لها بموضوع سحب القوات. (النهاية)

ه س ص



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