موجز الأخبار على نشرة كونا اليوم الخميس الساعة 00ر00 بتوقيت غرينتش

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- Kuwait News Agency (KUNA)) 3134334 فيينا - رئيس وفد مجموعة الصداقة البرلمانية الخامسة بمجلس الأمة الكويتي النائب أسامة الزيد يشيد بنتائج اللقاءات التي أجراها وفد البرلمان الكويتي مع عدد من البرلمانيين النمساويين معتبرا إياها "عنصرا مكملا للدبلوماسية البرلمانية".
3134322 بيروت - طائرات الكيان الإسرائيلي تشن قصفا عنيفا على مناطق جديدة في جنوب لبنان تبعد نسبيا عن الحدود.
3134327 - بيانات وزارة التجارة الأمريكية تظهر أن النمو الاقتصادي بالولايات المتحدة خلال الربع الرابع للعام الماضي 2023 سجل وتيرة أعلى من المتوقع على الرغم من زيادة التضخم.
3134329 أربيل - مديرية مكافحة الإرهاب بإقليم كردستان العراق تعلن عن إسقاط طائرة مسيرة مفخخة كانت تحاول استهداف قاعدة التحالف الدولي في مطار أربيل.
3134336 واشنطن - وزارة الدفاع الأمريكية (بنتاغون) تقول إن الولايات المتحدة لم تتلق أي طلب من الحكومة العراقية لسحب القوات الأمريكية الموجودة في العراق مشددة على أن الاجتماعات الأمنية التي سيعقدها البلدان خلال الأيام المقبلة لا علاقة لها بموضوع سحب القوات. (النهاية)
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