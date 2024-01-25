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قطر وبريطانيا ترسلان مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 25 -1 (كونا) -- أرسلت دولة قطر والمملكة المتحدة اليوم الخميس أول شحنة مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة في إطار التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية انه بحضور وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر ووزير الخارجية بالمملكة المتحدة ديفيد كاميرون تم إرسال الشحنة الأولى من المساعدات المشتركة البالغة 29 طنا والتي وصلت في وقت لاحق إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء.
وذكر البيان أن شحنة المساعدات الإنسانية المشتركة إلى قطاع غزة تأتي في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها القطاع ورغبة من البلدين في العمل لزيادة وتيرة المساعدات التي تصل القطاع.
كان كل من صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قد وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين البلدين وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته الدوحة في شهر مارس من العام الماضي.
وأعربت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية عن تطلع قطر إلى تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لافتة إلى التعاون التنموي والإنساني مع الجانب البريطاني في الصومال أيضا.
وأكدت حرص دولة قطر على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددة في هذا الصدد على ضرورة وصول المساعدات بشكل مستدام إلى جميع مناطق القطاع من دون عوائق ولاسيما مع ازدياد المعاناة في ظل الوضع الكارثي نتيجة استمرار الحرب والحصار.
ومن جانبه عبر وزير الخارجية بالمملكة المتحدة عن تقدير بلاده للشراكة الإنسانية والتنموية مع دولة قطر كما عبر عن امتنانه لقطر على جهودها الإنسانية في قطاع غزة.
كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد بحث مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم العلاقات الثنائية الوطيدة وآفاق تعزيزها وتطويرها إضافة الى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)

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