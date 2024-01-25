قطر وبريطانيا ترسلان مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) الدوحة 25 -1 (كونا) -- أرسلت دولة قطر والمملكة المتحدة اليوم الخميس أول شحنة مساعدات إنسانية مشتركة إلى قطاع غزة في إطار التعاون الإنساني والتنموي بين البلدين.
وقال بيان لوزارة الخارجية القطرية انه بحضور وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية لولوة الخاطر ووزير الخارجية بالمملكة المتحدة ديفيد كاميرون تم إرسال الشحنة الأولى من المساعدات المشتركة البالغة 29 طنا والتي وصلت في وقت لاحق إلى مدينة العريش المصرية على متن طائرة تابعة للقوات المسلحة القطرية تتضمن مواد غذائية ومستلزمات إيواء.
وذكر البيان أن شحنة المساعدات الإنسانية المشتركة إلى قطاع غزة تأتي في ظل الظروف الإنسانية الكارثية التي يمر بها القطاع ورغبة من البلدين في العمل لزيادة وتيرة المساعدات التي تصل القطاع.
كان كل من صندوق قطر للتنمية ووزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية قد وقعا مذكرة تفاهم للتعاون الاستراتيجي في مجال التنمية الدولية والمساعدات الإنسانية بين البلدين وذلك على هامش مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بأقل البلدان نموا الذي استضافته الدوحة في شهر مارس من العام الماضي.
وأعربت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية القطرية عن تطلع قطر إلى تعزيز التعاون المشترك مع المملكة المتحدة لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لافتة إلى التعاون التنموي والإنساني مع الجانب البريطاني في الصومال أيضا.
وأكدت حرص دولة قطر على التعاون مع كافة الشركاء الدوليين من أجل ضمان تدفق المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة مشددة في هذا الصدد على ضرورة وصول المساعدات بشكل مستدام إلى جميع مناطق القطاع من دون عوائق ولاسيما مع ازدياد المعاناة في ظل الوضع الكارثي نتيجة استمرار الحرب والحصار.
ومن جانبه عبر وزير الخارجية بالمملكة المتحدة عن تقدير بلاده للشراكة الإنسانية والتنموية مع دولة قطر كما عبر عن امتنانه لقطر على جهودها الإنسانية في قطاع غزة.
كان أمير قطر الشيخ تميم بن حمد قد بحث مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون اليوم العلاقات الثنائية الوطيدة وآفاق تعزيزها وتطويرها إضافة الى مناقشة المستجدات الإقليمية والدولية خاصة تطورات الأوضاع في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية المحتلة. (النهاية)
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