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الولايات المتحدة: قطر شريك أساسي لا يمكن استبداله

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 25 - 1 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الخميس أن قطر لطالما كانت شريكا إقليميا أساسيا لا يمكن استبداله فيما يتعلق بوساطتها الحالية بين المقاومة الفلسطينية الكيان الإسرائيلي المحتل والعديد من أولويات واشنطن الأخرى في المنطقة.
جاء ذلك في رد لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل على سؤال صحفي بشأن موقف الولايات المتحدة من تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتانياهو بخصوص الوساطة القطرية أوردتها تقارير إعلامية نقلت عن نتنياهو قوله إن دور قطر في الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية على حد تعبيره.
وقال باتيل خلال إيجاز صحفي بمقر الخارجية الأمريكية "ليس لدي أي تقييم لتلك التعليقات أو بعض المقاطع الصوتية التي تم تداولها. ما يمكنني قوله هو أن قطر لطالما كانت شريكا إقليميا أساسيا لا يمكن استبداله ليس فقط فيما يتعلق بهذا الصراع الدائر حاليا ولكن في أولويات أخرى لدى الولايات المتحدة في المنطقة".
وأكد تطلع واشنطن إلى "مواصلة تعميق شراكتنا معها (الدوحة) والعمل معها في عدد من القضايا الرئيسية".
وأعاد التأكيد على أن قطر أدت دورا هائلا في الجهود المتواصلة للإفراج عن الأسرى "وعلاوة على ذلك فإنها لا تزال شريكا إقليميا رئيسيا في عدد من المجالات الرئيسية وسوف نتطلع إلى العمل معهم بشكل وثيق فيما يتعلق ببعض أهدافنا المشتركة في المنطقة وما يتعلق بها بهذا الصراع".
جاء الموقف الأمريكي غداة استنكار قطر الشديد لتصريحات نتنياهو على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها ماجد الأنصاري الذي قال أمس الأربعاء في تدوينة على منصة (إكس): "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح" مضيفا انه "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة نأمل أن ينشغل (نتنياهو) بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وأشار الأنصاري إلى أنه منذ شهور بعد وساطة ناجحة العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 أسير انخرطت قطر في حوار مستمر مع جميع الأطراف في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للأسرى وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة. (النهاية)

ر س ر / ه س ص



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