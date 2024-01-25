الولايات المتحدة: قطر شريك أساسي لا يمكن استبداله

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 25 - 1 (كونا) -- أكدت الولايات المتحدة اليوم الخميس أن قطر لطالما كانت شريكا إقليميا أساسيا لا يمكن استبداله فيما يتعلق بوساطتها الحالية بين المقاومة الفلسطينية الكيان الإسرائيلي المحتل والعديد من أولويات واشنطن الأخرى في المنطقة.
جاء ذلك في رد لنائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية فيدانت باتيل على سؤال صحفي بشأن موقف الولايات المتحدة من تصريحات رئيس حكومة الكيان الإسرائيلي المحتل بنيامين نتانياهو بخصوص الوساطة القطرية أوردتها تقارير إعلامية نقلت عن نتنياهو قوله إن دور قطر في الوساطة في صفقة التبادل مع حركة حماس يمثل إشكالية على حد تعبيره.
وقال باتيل خلال إيجاز صحفي بمقر الخارجية الأمريكية "ليس لدي أي تقييم لتلك التعليقات أو بعض المقاطع الصوتية التي تم تداولها. ما يمكنني قوله هو أن قطر لطالما كانت شريكا إقليميا أساسيا لا يمكن استبداله ليس فقط فيما يتعلق بهذا الصراع الدائر حاليا ولكن في أولويات أخرى لدى الولايات المتحدة في المنطقة".
وأكد تطلع واشنطن إلى "مواصلة تعميق شراكتنا معها (الدوحة) والعمل معها في عدد من القضايا الرئيسية".
وأعاد التأكيد على أن قطر أدت دورا هائلا في الجهود المتواصلة للإفراج عن الأسرى "وعلاوة على ذلك فإنها لا تزال شريكا إقليميا رئيسيا في عدد من المجالات الرئيسية وسوف نتطلع إلى العمل معهم بشكل وثيق فيما يتعلق ببعض أهدافنا المشتركة في المنطقة وما يتعلق بها بهذا الصراع".
جاء الموقف الأمريكي غداة استنكار قطر الشديد لتصريحات نتنياهو على لسان الناطق باسم وزارة خارجيتها ماجد الأنصاري الذي قال أمس الأربعاء في تدوينة على منصة (إكس): "إذا تبين أن التصريحات المتداولة صحيحة فإن رئيس الوزراء الإسرائيلي يعرقل ويقوض جهود الوساطة لأسباب سياسية ضيقة بدلا من إعطاء الأولوية لإنقاذ الأرواح" مضيفا انه "بدلا من الانشغال بعلاقة قطر الاستراتيجية مع الولايات المتحدة نأمل أن ينشغل (نتنياهو) بالعمل على تذليل العقبات أمام التوصل إلى اتفاق لإطلاق سراح الرهائن".
وأشار الأنصاري إلى أنه منذ شهور بعد وساطة ناجحة العام الماضي أدت إلى إطلاق سراح أكثر من 100 أسير انخرطت قطر في حوار مستمر مع جميع الأطراف في محاولة لوضع إطار لاتفاق جديد للأسرى وضمان دخول المساعدات الإنسانية اللازمة إلى قطاع غزة. (النهاية)
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