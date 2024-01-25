القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 5 سنوات على مواطن روسي أدين بتطوير برنامج للهجمات السيبرانية

(MENAFN
- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس أن القضاء الأمريكي حكم بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر على مواطن روسي أدين بالضلوع في استخدام برنامج (تريكبوت) الذي تم استخدامه لشن هجمات إلكترونية على مستشفيات شركات أمريكية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المواطن الروسي فلاديمير دوناييف البالغ من العمر 40 عاما قدم "مجموعة من أدوات البرامج الضارة المصممة لسرقة الأموال وتسهيل تثبيت برامج الفدية" مشيرة إلى أن المستشفيات والمدارس والشركات " كانت من بين الملايين من ضحايا برنامج تريكبوت الذين تكبدوا خسائر بعشرات الملايين من الدولارات".
وأوضحت أن المدان قام بتطوير "الأدوات الضارة التي ساعدت في جمع بيانات الاعتماد والتنقيب عن البيانات من أجهزة الكمبيوتر المصابة وقام بتسهيل وتعزيز الوصول عن بعد الذي يستخدمه ممثلو تريكبوت وإنشاء رمز برنامج لمنع اكتشاف البرنامج الضار".
وشددت وزارة العدل على أن الولايات المتحدة "بالتعاون مع شركائنا حول العالم سنواصل تقديم مجرمي الإنترنت إلى العدالة" مشيرة إلى أن المواطن الروسي سلمته كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة سنة 2021.
وتابعت أنه في 30 نوفمبر 2023 "أقر دوناييف بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال على الكمبيوتر وسرقة الهوية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي دولي واحتيال بنكي".
وحسب وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية فإن برنامج تريكبوت "الذي تم رصده لأول مرة في عام 2016 فيروس تم تطويره وتشغيله بواسطة مجموعة متطورة من الجهات الفاعلة في مجال الجرائم الإلكترونية".
وذكرت الوكالة على موقعها الرسمي أن البرنامج "صمم في الأصل ليكون بمثابة حصان طروادة مصرفي لسرقة البيانات المالية وقد تطور إلى برنامج ضار يوفر لمشغليه مجموعة كاملة من الأدوات لإجراء عدد لا يحصى من الأنشطة السيبرانية غير القانونية".
يأتي هذا الحكم بعد يومين فقط من إعلان الولايات المتحدة أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا وأستراليا عقوبات على مواطن روسي متهم بالضلوع في هجوم سيبراني على مؤسسة للتأمين الصحي في أستراليا سنة 2022.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "بالتنسيق مع أستراليا والمملكة المتحدة قام بفرض عقوبات على ألكسندر إرماكوف وهو فاعل سيبراني لعب دورا محوريا في هجوم برامج الفدية عام 2022 ضد شركة شركة تأمين صحي أسترالية". (النهاية)
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