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القضاء الأمريكي يحكم بالسجن 5 سنوات على مواطن روسي أدين بتطوير برنامج للهجمات السيبرانية

1/25/2024 11:32:13 PM
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن 25 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة العدل الأمريكية اليوم الخميس أن القضاء الأمريكي حكم بالسجن خمس سنوات وأربعة أشهر على مواطن روسي أدين بالضلوع في استخدام برنامج (تريكبوت) الذي تم استخدامه لشن هجمات إلكترونية على مستشفيات شركات أمريكية.
وقالت الوزارة في بيان لها إن المواطن الروسي فلاديمير دوناييف البالغ من العمر 40 عاما قدم "مجموعة من أدوات البرامج الضارة المصممة لسرقة الأموال وتسهيل تثبيت برامج الفدية" مشيرة إلى أن المستشفيات والمدارس والشركات " كانت من بين الملايين من ضحايا برنامج تريكبوت الذين تكبدوا خسائر بعشرات الملايين من الدولارات".
وأوضحت أن المدان قام بتطوير "الأدوات الضارة التي ساعدت في جمع بيانات الاعتماد والتنقيب عن البيانات من أجهزة الكمبيوتر المصابة وقام بتسهيل وتعزيز الوصول عن بعد الذي يستخدمه ممثلو تريكبوت وإنشاء رمز برنامج لمنع اكتشاف البرنامج الضار".
وشددت وزارة العدل على أن الولايات المتحدة "بالتعاون مع شركائنا حول العالم سنواصل تقديم مجرمي الإنترنت إلى العدالة" مشيرة إلى أن المواطن الروسي سلمته كوريا الجنوبية إلى الولايات المتحدة سنة 2021.
وتابعت أنه في 30 نوفمبر 2023 "أقر دوناييف بأنه مذنب في التآمر لارتكاب عمليات احتيال على الكمبيوتر وسرقة الهوية والتآمر لارتكاب عمليات احتيال مصرفي دولي واحتيال بنكي".
وحسب وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية التابعة للحكومة الفيدرالية الأمريكية فإن برنامج تريكبوت "الذي تم رصده لأول مرة في عام 2016 فيروس تم تطويره وتشغيله بواسطة مجموعة متطورة من الجهات الفاعلة في مجال الجرائم الإلكترونية".
وذكرت الوكالة على موقعها الرسمي أن البرنامج "صمم في الأصل ليكون بمثابة حصان طروادة مصرفي لسرقة البيانات المالية وقد تطور إلى برنامج ضار يوفر لمشغليه مجموعة كاملة من الأدوات لإجراء عدد لا يحصى من الأنشطة السيبرانية غير القانونية".
يأتي هذا الحكم بعد يومين فقط من إعلان الولايات المتحدة أنها فرضت بالتنسيق مع بريطانيا وأستراليا عقوبات على مواطن روسي متهم بالضلوع في هجوم سيبراني على مؤسسة للتأمين الصحي في أستراليا سنة 2022.
وذكرت وزارة الخزانة الأمريكية في بيان لها أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لها "بالتنسيق مع أستراليا والمملكة المتحدة قام بفرض عقوبات على ألكسندر إرماكوف وهو فاعل سيبراني لعب دورا محوريا في هجوم برامج الفدية عام 2022 ضد شركة شركة تأمين صحي أسترالية". (النهاية)

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