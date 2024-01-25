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الأمن يحقق بوفاة شخصين داخل حفرة شرق عمان

1/25/2024 11:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال الناطق الاعلامي باسم مديرية الامن العام ان كوادر الإنقاذ و الإسعاف في مديرية دفاع مدني شرق عمان و فريق البحث والإنقاذ الدولي والشرطة تعاملت اليوم مع بلاغ ورد الى غرفة العمليات والسيطرة يفيد بوجود إنهيار اتربة على شخصين داخل حفرة يبلغ عمقها عشرة أمتار عامودي ويمتد منها نفق بطول ثلاثة أمتار افقي بمنطقة ضاحية الحاج حسن بمحافظة العاصمة.

حيث تحركت مجموعاتنا على الفور الى موقع الحادث و عملت الفرق المتواجدة على تحرير الوفاتان من تحت الأنقاض بإستخدام المعدات الخاصة بمثل هذه الحوادث، بينما عملت فرق الإسعاف على إخلاء الوفاتين الى مستشفى البشير الحكومي، وتم فتح تحقيق بالحادثة.

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