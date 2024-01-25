مسؤولون: الولايات المتحدة وضعت قناة اتصال مع إسرائيل لبحث المخاوف بشأن عدد الضحايا المدنيين

مسؤولون: الولايات المتحدة وضعت قناة اتصال مع إسرائيل لبحث المخاوف بشأن عدد الضحايا المدنيين
التاريخ
1/25/2024 11:30:09 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة وضعت قناة اتصال مع إسرائيل لبحث المخاوف بشأن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.
يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس 25 ألفا و900 شهيدا، و64 ألفا و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.
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