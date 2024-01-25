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مسؤولون: الولايات المتحدة وضعت قناة اتصال مع إسرائيل لبحث المخاوف بشأن عدد الضحايا المدنيين

1/25/2024 11:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وكالة رويترز نقلا عن مسؤولين أميركيين إن الولايات المتحدة وضعت قناة اتصال مع إسرائيل لبحث المخاوف بشأن عدد الضحايا المدنيين في قطاع غزة.
يذكر أنه منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، يشن الجيش الإسرائيلي حربا مدمرة على قطاع غزة، خلفت حتى الخميس 25 ألفا و900 شهيدا، و64 ألفا و110 مصابين، معظمهم أطفال ونساء، وتسببت في دمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة.

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