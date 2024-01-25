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السنوار يسبق جيش الاحتلال واستخباراته بخطوة

1/25/2024 11:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ذكرت شبكة "أن بي سي" الإخبارية الأميركية أنّ رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، الذي وصفته بـ"مهندس الهجوم المفاجئ في 7 تشرين الأول/أكتوبر 2023"، مُتقدّمٌ باستمرار خطوةً واحدة عنه جيش الاحتلال الإسرائيلي واستخباراته.
وقال تقريرٌ نشرته الشبكة، الأربعاء، إنّ "الاستخبارات الإسرائيلية لم تنجح في الوصول إلى السنوار منذ 4 أشهر"، مُضيفةً أنّه "يُغيّر مكانه باستمرار"، وناقلةً أنّ الترجيحات تفيد بأنّ "السنوار يتنقل من أنفاق خان يونس إلى مناطق أخرى".
ونقلت الشبكة الأميركية، عن مسؤولين عسكريين وأمنيين إسرائيليين حاليين وسابقين، زعمهم أنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي عثرت مؤخراً على أنفاق، ادّعت أنّ الأسرى الإسرائيليين كانوا محتجزين فيها تحت خان يونس، ليلفت التقرير إلى أنّ المدينة هي مسقط رأس السنوار، والمكان المكتظ سكانياً، والتي يُعرف أنّ فيها قاعدة شعبية كبيرة مؤيدة لحركة حماس.
وجاء في تقرير "أن بي سي" أنّ حركة حماس "بذلت جهوداً كبيرة من أجل المجافظة على اتصالات السنوار بقادتها السياسيين في العاصمة القطرية الدوحة"، كاشفةً، عن المسؤولين الإسرائيليين، أنّ ذلك تمّ "من دون أن تكتشفه الاستخبارات الإسرائيلية"، بما في ذلك خلال وقف إطلاق النار، الذي حدث في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، والذي أدّى إلى إطلاق سراح نحو 100 أسيرٍ إسرائيلي في صفقة تبادل.
وأوردت الشبكة، في تقريرها، تصريحاً لمسؤولٍ سياسي في حركة حماس، من دون ذِكر اسمه، قال فيه إنّ "الحركة تحاول حماية السنوار وقادة حماس الآخرين"، مُضيفاً أنّ اعتقاده هو أنّ "هذا حق لكل قيادة المقاومة، وأنّ هذا الأمر يجري في كل دولة".
وفي وقتٍ سابق، ذكر موقع "ميديا بارت" الفرنسي أنّ السنوار "أصبح، منذ عملية طوفان الأقصى، كابوس الحكومة الإسرائيلية". وقال الموقع إنّ السنوار هو "مدبّر العملية التي فشلت في كشفها أجهزة الأمن والاستخبارات الإسرائيلية، المعتمدة بصورة أساسية على تكنولوجيا عالية الدقة".

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