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ألمانيا: يجب وقف إطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية

1/25/2024 11:30:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إننا قلقون بشكل بالغ إزاء الوضع اليائس الذي يعيشه سكان خان يونس في غزة.
وأضافت بيربوك "هناك قوانين دولية تضبط حق الدفاع عن النفس ويتعين على إسرائيل الالتزام بها".
وبينت "على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وضبط عملياتها العسكرية".
وأشارت إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وحتى يتم أيضا إطلاق سراح المحتجزين.

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