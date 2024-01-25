ألمانيا: يجب وقف إطلاق النار بغزة لأسباب إنسانية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إننا قلقون بشكل بالغ إزاء الوضع اليائس الذي يعيشه سكان خان يونس في غزة.
وأضافت بيربوك "هناك قوانين دولية تضبط حق الدفاع عن النفس ويتعين على إسرائيل الالتزام بها".
وبينت "على إسرائيل السماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية إلى غزة وضبط عملياتها العسكرية".
وأشارت إلى أنه يجب وقف إطلاق النار في غزة لأسباب إنسانية وحتى يتم أيضا إطلاق سراح المحتجزين.
MENAFN25012024000072011014ID1107771098
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.