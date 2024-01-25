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اقتصاد سعودي مستقر وسط الاضطرابات العالمية

1/25/2024 11:27:56 PM
(MENAFN- Al Watan) يستمر اقتصاد المملكة في تحقيق نموه واستدامته بشكل مختلف ومتميز عن غيره، فبينما لا تزال العديد من الاقتصادات تعاني سجل اقتصاد المملكة نموا سريعا، ومع تذبذب التضخم العالمي تسجل المملكة انخفاضا سريعا في التضخم. كل ذلك مدفوع بالخطط التي رسمتها رؤية 2030، والعديد من المزايا التي تتمتع بها المملكة كالموقع الجغرافي المتميز، واحتياطياتها الهائلة من النفط والغاز الطبيعي، بالإضافة إلى قوتها العاملة الشابة والمتعلمة التي تمثل موردًا مهمًا للتنمية الاقتصادية.
اضطراب في الاقتصاد العالمي
وأوضح أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك فيصل الدكتور محمد القحطاني: ((سيشهد العالم في 2024 ركودا تضخميا واقتصاديا، ما يؤدي إلى إحداث أزمة في تكلفة المعيشة؛ نظرًا لارتفاع أسعار الفائدة، واتساع الحرب بين إسرائيل وحماس، واستمرار الحرب الروسية - الأوكرانية.. ناهيك عن المناوشات في مضيق تايوان، وصعود ما يسمى ((الذكاء الاصطناعي)). كل ذلك سيقود إلى اقتصاد عالمي يواجه تلك التحديات، ولا ننسى اختلالات سلاسل التوريد التي بدأت في 2021، وزادت 2022 وقت الغزو الروسي لأوكرانيا، واستمرت مع الصراع الإسرائيلي حتى 2023)).
وأردف القحطاني: ((تضخم المملكة سيكون مستقر الأوضاع، ولن تكون هناك زيادة، فالمملكة قد حددت ميزانيتها للعام، ولديها الكثير من المفاتيح التي تستطيع أن تدير من خلالها أزمة التضخم، فبالتالي لن تؤثر تلك الأزمة عليها بشكل مباشر)).
مخاوف البنوك المركزية
أشار ((القحطاني)) إلى أن البنوك المركزية في حالة من التخوف، وهناك مؤشرات حول تخفيض أسعار الفائدة في البنوك المركزية الكبرى على مستوى العالم باستثناء بنك اليابان، كما يقول الخبراء، وسيؤدي ذلك إلى إلحاق الضرر بالدواء والسلع الغذائية، ما يؤدي إلى ركود اقتصادي ينتج عنه تباطؤ حركة الاقتصاد وارتفاع في تكاليف الاقتراض. وعلى الرغم من ذلك، نجحت المملكة في التعامل مع كل تلك المتغيرات بذكاء، وصدر تقرير من صندوق النقد الدولي موضحًا فيه نمو اقتصاد المملكة مع الهند والصين وإندونيسيا بمعدل 4%، حيث إن المملكة استطاعت أن تسخر كل إمكاناتها وقدراتها، ولا نغفل قرارت سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهُ الله- بأن تكون الاستثمارات محلية بـ60%، التي كانت ذات جدوى عندما عادت الأموال إلى الضخ في الاقتصاد المحلي.
تصنيف إيجابي
وذكر ((القحطاني)) أن المملكة ستستمر في نهجها في 2024 في ظل هذه المتغيرات. كما سيشهد 2024 أزمة ديون البلدان النامية، ومن تلك البلدان: إثيوبيا وكينيا ولبنان وباكستان ومصر، التي لا تزال عاجزة عن دفع ديونها، ما يؤدي إلى تخلفها عن سداد الديون السيادية لأعوام 2024-2025-2026، بينما وصل معدل التضخم في الأرجنتين إلى 140%، مؤكدا أن حالة أزمة الديون في الواقع الاقتصادي للمملكة مطمئنة؛ نظرًا لقوتها المالية، ونسبة الدين العام فيها تشكل أقل من 27% للناتج الإجمالي المحلي، وتعد هي الأقل من بين مجموعة العشرين بما يتعلق الدين العام للناتج المحلي الإجمالي.
وحسب تصنيف ((موديز))، فإن المملكة في منطقة الاستقرار ((A))، ومصنفة استقرارا إيجابيا، ونسبة الدين العام للناتج الإجمالي المحلي بها مستقرة في ظل أزمة ديون البلدان النامية في العالم.
حرب باردة واقتصاد قوي
وأفاد ((القحطاني)) بأن الحرب الباردة بين أقوى اقتصادين في العالم: الاقتصاد الصيني واقتصاد الأمريكي ستستمر، ما سينعكس بظلاله على اقتصاد 2024 والانتخابات الأمريكية المقبلة، بينما نجحت المملكة في تعزيز علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والسلام مع إيران. كل ذلك نتج عنه استقرار المملكة باستخدام الذكاء السياسي للموقف الاقتصادي.
صعود الذكاء الاصطناعي التوليدي
سيستمر نمو الذكاء الاصطناعي في 2024، وهذا جانب إيجابي، لأنه حصد انتشارا واسعا، ما زاد من إنتاجية البلدان ومكانتها، وبالتالي لعب دور في سرعة الإنتاجية، لكن تظل هناك سلبيات، لبحث الآلات الذكية عن الثروة والسلطة، ما يؤدي إلى تعطل الأسواق وتأثر اقتصادات دول العالم وتهديد وجود البشر، بينما المملكة استطاعت أن تتدارك ذلك الجانب، وذلك بحصولها على المركز الثاني في الأمن السيبراني والرقمنة والأتمتة، وخفض نسبة البطالة إلى 4.7% من معدل السكان، وهذا دليل واضح على أن مشاريع المملكة كانت ذكية.
اقتصاد سعودي واعد
وأوضح ((القحطاني)) أنه ستكون هناك صدمة نفطية في قادم الأيام حسب ما ذكر الخبراء، حيثُ وصلت أسعار النفط إلى 84.58 دولار، والمتوقع أن تصل إلى 94 دولارا إذا استمرت الحرب على غزة، والمناكفات الحوثية في الملاحة والتجارة الدولية، ما يُعطل تشغيل الحاويات، ويعيق الطريق نحو إيصال الشحن، ما يؤدي إلى ارتفاع في التكاليف. كل ذلك سيعطي زيادة 10% حتى يرتفع الطلب على النفط في البحر الأحمر، وسيخلق إمدادات السلع العالمية بـ20%، وهذه الاختناقات ستؤدي إلى زيادة أسعار النفط إلى 100 دولار أمريكي، ما يزيد من التضخم وحالة الهلع بالاقتصاد العالمي في 2024، إلا أن المملكة بذكاء مع منظمة ((أوبك بلس)) استطاعت أن تقنع الشريك الروسي بأن يكونوا أكبر احتياطي عالمي، وعلى دول العالم، خصوصًا مجموعة العشرين، أن يعملوا بشكل حثيث على مواجهة التحديات، والاستفادة من ممكنات دول العالم، وتشجيع الاقتصادات التي تنمو في الوقت الحالي كالاقتصاد السعودي والصيني والهندي حتى تعطي أملا وحياة لبقية دول العالم.
معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي السنوي خلال 5 سنوات:
2022 = %8.7
2021 = %4.33
2020 = -%4.34
2019 = %0.83
2018 = %2.76
معدلات التضخم الشهرية خلال 2022-2023:
ديسمبر 2023 = 1.5%
نوفمبر 2023 = 1.7%
أكتوبر 2023 = 1.6%
سبتمبر 2023 = 1.7%
أغسطس 2023 = 2%
يوليو 2023 = 2.3%
يونيو 2023 = 2.7%
مايو 2023 = 2.8%
أبريل 2023 = 2.7%
مارس 2023 = 2.7%
فبراير 2023 = 3%
يناير 2023 = 3.4%
ديسمبر 2022 = 3.3%
نوفمبر 2022 = 2.9%
أكتوبر 2022 = 3%
سبتمبر 2022 = 3.1%
أغسطس 2022 = 3%
يوليو 2022 = 2.7%
يونيو 2022 = 2.3%
مايو 2022 = 2.2%
أبريل 2022 = 2.3%
مارس 2022 = 2%
فبراير 2022 = 1.6%
يناير 2022 = 1.2%

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