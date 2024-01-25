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قرية الجرف التراثية.. ترميم يتحول إلى ملتقى ويحيي تراث 500 عاما - جريدة الوطن السعودية

1/25/2024 11:27:25 PM
(MENAFN- Al Watan) حوّل المواطن إبراهيم عبده يعقوب قرية أثرية مهجورة منذ أعوام طويلة إلى ملتقى ومجلس أدبي لاستقبال زوار قرية الجرف الأثرية بمحافظة رجال ألمع الذين يأتون إليها من داخل وخارج المنطقة.
وعمل يعقوب على ترميم وتأهيل قرية أجداده وحصونها الأثرية التي يعود أقدمها عمرًا إلى 5 قرون مضت، وحافظ على بعض معالمها وتفاصيلها ومقتنياتها القديمة وماضيها الجميل، وذلك بجهود ذاتية متحديًا تعاقب السنين التي مرت على القرية وتعرضها إلى عوامل التعرية الشديدة بعد أن هجرها أهلها ونزوحوا إلى حواضرهم الجديدة.
تأهيل
في جولة لـ((الوطن)) زارت فيها قرية الجرف الأثرية ووقفت على حصونها الباقية، استوقفت مرشد القرية السياحي، صاحب المبادرة إبراهيم عبده يعقوب الذي أوضح لها أن فكرة الترميم واتته بعدما سمع توجيهات ولاة الأمر وحثهم الجميع على إعادة إحياء تراث الآباء والأجداد، وقال ((لبيت الأمر، وأعدت ترميم وتأهيل كل ما يخص آبائي وأجدادي من حصون ومعالم في قرية الجرف التراثية الأثرية التي وقفت عليها عدة شركات ومؤسسات أجمعت كلها على أن القرية تحتفظ بمقوماتها الطبيعية وما زالت تتمسك بطبيعتها كما كانت منذ سكانها القدامى)).
وأضاف ((تطل القرية على وادي حلي وتضم عدة حصون من أهمها حصن الملتقى الذي يتكون من عدة طوابق، وفيها الاستقبال الذي يحتوي على صالة واسعة نُقشت جدرانها بألوان من التراث العسيري المعروف، وعُلقت على جدرانها علقت كثير من الأسلحة الأثرية، ومنها معابر عصملي يصل تاريخها إلى 200 عام، وأدوات حربية استخدمها سكان القرية الأولون)).
وأكمل ((في الغرف المجاورة للاستقبال كثير من المقتنيات والأدوات التي استخدمت في الحرث والزراعة والأكل والشرب آنذاك، وظلت كما هي من العهد القديم)).
مزار تاريخي
يكمل يعقوب ((بما أنني المسؤول عن القرية ومالك حصن الملتقى قمت وعلى حسابي الخاص بإعادة ترميم أجزاء كبيرة من القرية للحفاظ على ما تبقى من محتوياتها التي تمثل جزءًا لا يتجزأ من ماضي الآباء والأجداد الأولين، ولكي تصبح مزارًا تاريخيًا لائقًا لاستقبال السياح والزائرين، ومع ذلك ما زالت القرية بحاجة إلى كثير من الدعم والإصلاحات)).
وتمنى أن يحذو بقية جيرانه وأهله الآخرين حذوه بحيث يعملوا على ترميم قراهم.
حصن الملتقى
أوضح يعقوب ((حوّلنا أحد حصون القرية إلى ملتقى نستقبل فيه زوارها وضيوفها من شعراء وأدباء وإعلاميين، وجعلناه نقطة الإنطلاقة بعدما يأخذون واجبهم وضيافتهم، وهذه عادة قديمة نقدم لهم (طفاية) عبارة عن وجبة منوعة من أكلات شعبية مصنوعة من البر والعسل والسمن البلدي ولحم الحنيذ وغيرها، وبعدها ينتقلون إلى الدور العلوي حيث الجلسة المفتوحة في الحصن والتي كانت في الماضي بمثابة قاعة لاجتماعات أهل القرية ومكانًا للضيافة، وهذا ما طبقناه هذه الأيام حيث يستمتع الزوار والضيوف بأجواء تراثية فيها من رائحة وعبق الماضي الجميل، كما نحرص على أن نسرد لهم هناك قصص الماضي عن هذه القرية، وكيف كانت ذات تحصينات عالية ضد هجمات اللصوص المباغتة وعمليات السرقة)).
وتابع ((كان للقرية مدخلين، لكل منهما باب لا يستطيع أي شخص من خارج القرية أو أي غريب عنها أن يدخلها في غير أوقات التسوق والبيع والشراء، وكان أهلها يتعاملون بإشاراتٍ وكلمات سريّة يعرفون بها بعضهم بعضا، وذلك أسلوبٌ حربي قديم أُستخدم لحماية القرية، فكان الباب الأول يسمى (الصعداء) ويحرسها من الجهة الشمالية، والثاني يحرسها من الجهة الجنوبية واسمه (الرهوة).
نشأة التعليم
يقول يعقوب ((من هنا بدأت حكاية نشأة التعليم وانطلاقته في قرية الجرف الأثرية على يد المعلم عبدالله القرعاوي الذي قدِم من شمال المملكة آنذاك لنشر رسالة التعليم في منطقتي عسير وجازان، وتتلمذ على يده عدد من أبناء هاتين المنطقتين الذين بدورهم نشروا التعليم والتدريس حتى تخرّج على أيديهم مجموعة من الشخصيات التي ترعرعت جميعها ودَرَست في قرية الجرف التراثية)).
ويكمل ((بعد ذلك تأسست فيها أول مدرسة، وكان ذلك عام 1370، وقد بناها النائب يعقوب بن علي آل غاصب، وبعد كثرة الطلاب الذين أقبلوا على الدراسة فيها من أبناء القرية والقرى المجاورة لها، ولأن المنزل لم يعد يتسع لهم، قام النائب يعقوب من جديد ببناء مدرسة جديدة في حاضرة الجرف المسماة ظاهر آل موهوب حاليًا، حيث تولت استقبال الطلاب من القرى المجاورة، وبعد ذلك فتح مستوصف في نفس موقع المدرسة القديمة)).
وتابع ((يوجد في قرية الجرف التراثية مسجد يحتوي على طابقين، وبه المنزالة، وهي تقه في الطابق الأرضي، لتكون منزلًا للضيوف القادمين من خارج القرية أو عابريها من الحجاج والتجار وغيرهم، حيث يأخذون ضيافتهم على مدى 3 أيام وبعدها يعتذرون منهم بعدم استقبال داخل القرية)).
حصون حربية
أكد يعقوب أن القرية تحتوي على عدة حصون منها ما هو للحماية الحربية، مثل حصن عاتق الذي يقع في القمة الجبلية من القرية، وكان يعد مقرًا للحراسة ومراقبة القرية، ومن خلاله تتم عمليات الدفاع عن القرية وحمايتها من الأعداء خلال عمليات الغزو أو محاولات السرقات التي كانت تتعرض لها لسلب مدّخراتها، ويعد من أقدمها حيث بني تقريبًا قبل أكثر من 500 عام، وقال ((في القرية كذلك حصون مخصصة لحماية المحاصيل والحبوب الزراعية)).
وتابع ((تحيط المزارع بالقرية وصار بعضها الآن أوقافًا خيرية يعود نفعها على أهالي القرية وقوافل الحجاج وغيرهم))، مبينًا أن الزائر يستطيع أثناء تواجده في أعلى قرية الجرف التراثية أن يستمتع بالمناظر الطبيعية الخلابة من أربع جهات نظرًا لوجودها في منتصف الجبل الذي بُنيت عليه من مئات السنين)).
وأكمل ((تنقل الإطلالات الأربع للقرية إلى حاضرة الجرف الحديثة باتجاه الشرق، وإلى الوادي والمزارع التي تقع أسفل القرية من جهة الشمال، وإلى القرية ذاتها من جهة الغرب، وأخيرًا إطلالة ساحرة تنقلك إلى أبعد ما تستطيع أن تراه من الجهة الجنوبية، ويوجد إطلالة أخرى مميزة على سطح القرية تتنقل من خلالها بين الماضي والحاضر، وقد قلت فيها ولحبي للانتماء للمكان:
كنت أحسبك يا امجرف مثل حيد عندنا
أثارك يا امجرف ولاية مثل واشنطن ولندنا
مكان إستراتيجي
يجمع محمد عبدالله أبو معبد، وعلي أحمد أبو زهير، وماطر أحمد آل غاصب، ويوسف يعقوب أبو شرارة من أهالي القرية القدامى على أن ((قرية الجرف تعد موطن آبائنا وأجدادنا الذين نقلوا لنا أنها كانت موطن العلم ومهد التجارة والفنون الشعبية الأصيلة وسلّة غذاء محافظة رجال ألمع آنذاك نظرًا لأنها تقع في مكان استراتيجي في منتصف المحافظة.
وأبانوا أن القرية كانت تحتوي على سوقٍ قديمة على شكل دكاكين لبيع وشراء المواد الغذائية والملبوسات ومواد البناء واحتياجات الزراعة بشكلٍ عام، كما يوجد بها طاحون للحبوب ما زالت جدرانه صامدةً إلى هذه اللحظة.
وأوضحوا أن من أشهر تجار القرية يحيى بن أحمد حمود، ويحيى إبراهيم، والعم أحمد بن ماطر وعلي بن ماطر وغيرهم، ومن أشهر الدكاكين دكان أحمد أبو شقارة الذي كان مخصصًا لتبادل البضائع وبيعها من الأرز والسكّر والشاي والبن والهيل والزنجبيل وما إلى ذلك من الاحتياجات التي كانت تعتبر من أشكال الرفاهية في ذلك الزمن.
وأشاروا إلى أن ما قام به إبراهيم عبده يعقوب من ترميم وتأهيل للقرية يعد عملًا كبيرًا يقدّر ويثمّن له من قبل الجميع، لأن فيه حفظ لتراث الآباء والأجداد، وقد جاء بجهود شخصية منه، وتمنوا من بقية أصحاب القرى الأخرى أن يحذون حذوه وأن يؤهلوا قراهم ويرمموها يما يحيي تراث الأقدمين وبما ينشط سياحة المنطقة ويخلق مزيدًا من فرص العمل فيها.
قرية الجرف
ـ يعود تاريخها إلى 500 عام
ـ تقع في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير
ـ تطل على وادي حلي
ـ تضم عدة حصون من أهمها حصن الملتقى
ـ يتكون حصن الملتقى من عدة طوابق
ـ يضم حصن الملتقى استقبالًا يحتوي على صالة واسعة
ـ صالة الحصن منقوشة بألوان التراث العسيري
ـ علقت على جدران الصالة أسلحة أثرية يعود تاريخ بعضها إلى 200 عام
ـ تضم غرف الحصن مقتنيات وأدوات حراثة وزراعة وأكل وشرب
ـ كان للقرية مدخلان، لكل منهما باب لا يستطيع أي شخص غريب دخولهما خارج أوقات التسوق
ـ الباب الأول للقرية يسمى (الصعداء) ويحرسها من الجهة الشمالية
ـ الباب الثاني للقرية يحرسها من الجهة الجنوبية واسمه (الرهوة)
ـ شهدت القرية انطلاقة التعليم في منطقة عسير
ـ تأسست فيها أول مدرسة عام 1370
ـ تضم القرية مسجدًا من طابقين
ـ في الطابق الأرضي تقع المنزالة التي ينزل فيها الضيوف القادمون من خارج القرية أو عابريها
ـ تضم القرية عددًا من الحصون التي كانت تحميها ومنها حصن عاتق
ـ يقع حصن عاتق في القمة الجبلية من القرية
ـ يعد حصن عاتق مقرًا للحراسة ومراقبة القرية ومن خلاله تتم عمليات الدفاع عنها وحمايتها
ـ حصن عاتق من أقدم حصون القرية وبني قبل أكثر من 500 عام
ـ تضم القرية حصونا مخصصة لحماية المحاصيل والحبوب الزراعية
ـ للقرية التي تقع على قمة جبل إطلالات من 4 جهات
ـ تعد القرية ومزارعها التي تحيط بها سلّة غذاء محافظة رجال ألمع
ـ كانت القرية تحتوي على سوقٍ قديمة على شكل دكاكين
ـ يوجد في القرية طاحون للحبوب ما زالت جدرانه صامدةً حتى الآن

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