Friday, 26 January 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


متنزه سيهات يروي تاريخ الترفيه والثقافة والسينما في الشرقية

1/25/2024 11:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ما زال مهرجان الزهور الثالث الذي أطلقته بلدية القطيف منذ 18 يناير الجاري يشهد توافد آلاف الزوار على متنزه سيهات، حيث يقام المهرجان الذي يحظى برعاية واهتمام أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد الجبير.
ما لا يعرفه كثيرون أن ((متنزه سيهات))، الذي تجاوز عمره اليوم الـ55 عامًا يعد شاهدًا على تاريخ ثقافي واجتماعي كبير يعتز به أبناء المنطقة.
وبحسب كبار السن، الذين عاصروا مراحل تاريخ هذا المتنزه العتيق، فإنهم يرون أنه من الخطأ النظر إليه على أنه مساحة خضراء، خصصتها بلدية سيهات للترفيه والترويح على النفس، بقدر ما يجب النظر إليه على أنه يختزن تاريخ نصف قرن لسيهات، وربما المنطقة الشرقية بأكملها، يشرح ويبين الإرث الثقافي الذي كان عليه الأهالي قديمًا، وكيف كانوا يعيشون، بما وصفه البعض بأسبقية الانفتاح على الآخر ونقل تجارب وثقافات أخرى لخدمة هذا المجتمع الصغير؛ فضلًا عن السينما التي احتضنها المتنزه في منتصف الستينات لأشهر معدودة قبل إيقافها، وكذلك المقهى الصغير الذي سمي بـ((كازينو سيهات)) وصولًا إلى كونه وجهة ترفيهية تطل على البحر قبل أن يتم ردم الجهة الغربية من سيهات وتوسيع المتنزه لتصل مساحته إلى 45 ألف متر مربع.
وثائق وتاريخ
تاريخ متنزه سيهات القديم، تشهد عليه وثائق وصور قديمة، وروايات أدبية، وقصص كثيرة، يرويها كبار السن وأهالي المدينة، وهي تعكس ما يتمتع به المتنزه اليوم من شهرة غير عادية، تجعله شاهدًا على كثير من التحولات التي شهدتها سيهات والمنطقة الشرقية.
وبدأ هذا التاريخ منذ منتصف عقد ستينيات القرن الماضي، وتحديدًا من العام 1968، عندما أعلنت البلدية عن إنشاء المتنزه.
واستمر المتنزه في أداء دوره كوجهة سياحة للأجانب من موظفي شركة أرامكو السعودية، ومتنفسًا للأهالي والعائلات، وملتقى للجاليات العربية حتى العقدين الأخيرين، وتم استثمار أرض المتنزه البالغ مساحتها 45 ألف متر مربع في إقامة الفعاليات والمهرجانات.
مساحة خضراء
ذكرت بلدية سيهات في منشور لها يعود إلى العام 1969، أنها أتمت إقامة المتنزه، الذي يتيح للأهالي فرصة التنزه وقضاء وقت ممتع، بكلفة بلغت 25 ألف ريال.
وأضافت ((نُسق المتنزه تنسيقًا جميلًا، وأحيط بسياج يقي الأشجار من البهائم والدواب، كما روعي فيه إيجاد الممرات الواسعة، ووضع المقاعد المريحة للزوار بين الماء والخضرة)).
وتقول المصادر والصور القديمة للمكان إن بداية متنزه سيهات، كانت عبارة عن جزء من ساحل سيهات، في إشارة إلى أنه لم يكن سوى مجرد شاطئ مطل على الخليج العربي، وتحديدا على ضفافه الغربية.
بُنيت معظم مساكن موظفي شركة أرامكو، ابتداءً من عام 1958، وتم ردمه مع بدايات عام 1966 تقريبًا، لإتاحة مجال أكبر للمساحة الخضراء التي تحولت فيما بعد إلى مكان للهو الأطفال وترفيه العوائل، حيث تم إنشاؤه على يد عبدالله الشماسي رئيس بلدية سيهات حينها.
تاريخ التشجير
لم ينس القائمون على إنشاء المتنزه أن يخصصوا أماكن للعزاب، إلى جانب الأماكن الخاصة بالعوائل، وهو ما أشار إليه المنشور ذاته، الذي أسهب في الحديث عن تاريخ التشجير داخل المتنزه، قائلًا ((زُرعت في المتنزه 600 شجرة متنوعة، منها البنسيانا والتين الهندي وشجر السم والنخيل، وقد جلبت كلها من المشاتل المحلية)).
وما زالت بعض أشجار المتنزه المُعمرة موجودة فيه حتى اليوم، شاهدة على جهود البلدية بالتعاون مع شباب المدينة ـ آنذاك ـ حيث عمل الجميع لتجهيز المتنزه، وتزويده بما يحتاج إليه من زراعات مختلفة توفر المنظر الجميل، والظلال الوارفة، التي تضفي على المكان جمالًا استثنائيًا.
شهود على التاريخ
في هذا الصدد، كشف الفنان التشكيلي السعودي كمال المعلم، أن شقيقه عبدالوهاب منصور المعلم، هو الذي قام بعملية تشجير المتنزه عند إنشائه، باعتبار أنه كان المقاول المسؤول عن ذلك، وبالتعاون مع البلدية.
وقال كمال المعلم لـ((الوطن)) ((قام عبدالوهاب بنقل الأشجار والشتلات إلى المتنزه، من مشتل سيهات، الذي كان يملكه، وهو أول مشتل في المنطقة الشرقية، يركز على زراعة الشتلات بأسلوب حديث واحترافي، حيث كان يجلب الشتلات من مدينة البصرة في العراق)).
وكان عبدالوهاب المعلم المقاول الوحيد الذي يتعامل مع شركة أرامكو، وعمل على تنظيف وزراعة وتشجير مدينة الظهران، داخل مقر سكن الموظفين الأجانب، وكذلك زراعة بيوت موظفي الشركة في الظهران وبقيق والأحساء ورأس تنورة والدمام والخبر والقطيف وسيهات، وغيرها من مدن المنطقة.
ويقع مقر مكاتب عمله داخل مدينة الظهران حيث عمل إداريًا (Senior) ولديه عدد من الموظفين والعمال في مزرعته، وما يزيد على 30 سيارة لنقل الشتلات، وكان يوظف لديه عددًا من الشباب خلال فترة الإجازة الصيفية، كما قام بزراعة محطة تلفزيون الدمام عند إنشائها.
وقال كمال ((كنت حاضرًا وقتذاك عند الاستعداد لافتتاح المحطة)).
مشتل سيهات
في تقرير لعدد من مجلة القافلة، نشر في ربيع الأول من عام 1380 أوضح التقرير أن مشتل سيهات كان يقع على بعد حوالي كيلومترين من مدينة سيهات في المنطقة الشرقية، لافتًا إلى أن المشتل كان ((مزرعة جميلة وحديثة، تتميز بالاتساع، وتمتاز بوجود أنواع عدة من نباتات الزينة والعناية بها، وهذه المزرعة تعد الأولى من نوعها في المنطقة، وهي متكاملة الأجزاء، وتسير أعمالها حسب الطرق الزراعية الحديثة)).
وقال صاحب المزرعة عبدالوهاب المعلم، آنذاك ((نبيع الفسائل التي ينتجها المشتل، لشركة الزيت العربية الأمريكية - أرامكو - ولكثيرين من سكان المنطقة الذين يأتون إلى هذا المكان لشراء شتى أنواع الأشجار)).
وأكمل ((مساحة المزرعة تصل إلى 18600 ياردة مربعة، وتتكون من 41 حوضًا، تبلغ مساحة الحوض الواحد منها حوالي 200 قدم مربع، ويضم كل منها نحو 400 غرسة)).
وأضاف ((يوجد 18 نوعًا من الغرائس، وهي تختلف حسب نوعها وميزاتها، فمنها غير المزهر، مثل البيبول والسرو والياسمين والبونسيانا، ومنها المزهر، مثل الأوليندرز واللانتانا والدبابة والحنة، وهذه الأنواع جميعها وارفة الظل)).
ويتناقل أهالي مدينة سيهات وعدد من المصادر الحية التي كانت شاهدة على إنشاء المتنزه، أن ((الشجيرات والأزهار التي نقلت له أثناء تشييده كانت من مشتل سيهات، لصاحبه عبدالوهاب المعلم)).
سينما وترفيه
تاريخ متنزه سيهات، لم يقتصر على الزراعة والأشجار المعمرة، وإنما ضم أيضًا قصصًا، تشير إلى أن المتنزه وصل في مسار الترفيه إلى أبعد مدى، عندما شهد تدشين أول تجربة للسينما في الهواء الطلق، في صورة عمل استثماري خاص.
وأنشئت السينما على يد المرحوم أحمد الربعان، الذي استأجر جزءًا من أرض المتنزه، لإقامة السينما عليه، وتم تدشين السينما التي زودها بأفلام ذات بكرة صغيرة بمقاس 8 مليمترات وبروجكتر صغير لشاشة عرض مقاسها 60 في 80 سينتمترًا، وسط مقهى صغير حمل اسم كازينو سيهات، كان يستقبل زواره، ويقدم لهم المشروبات الغازية، والساخنة والمرطبات.
ويقول تاريخ هذه السينما إنها شهدت في العام 1969 عرض فيلم مصري حديث، بعنوان ((أبي فوق الشجرة)) الذي لعب بطولته الفنان عبدالحليم حافظ والفنانة نادية لطفي، ولكن هذه التجربة لم تستمر إلا أشهر بسيطة، قبل أن يتم إغلاق السينما مع بداية عمل هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
رواية توثيقية
حملت رواية ((هسهسة التراب)) للكاتب عيد الناصر، جانبًا من تاريخ سينما متنزه سيهات، حيث تناولت ما بقي عالقًا في ذاكرة سيهات من بقايا الحلم السينمائي الذي حلم به أحمد الربعان رحمه الله.
وقال إن عدد رواد هذه السينما وصل إلى نحو 400 شخص في الليلة الواحدة.
متنزه استثنائي
من جانب آخر، انعكست التجارب القديمة واحتضان المدينة لثقافات متباينة على مستوى الفعاليات والمهرجانات التي استمرت حتى يومنا في المتنزه، حيث احتضن في جانبه الشرقي سوقًا أسبوعيًا للطيور والحيوانات الأليفة، فيما فتح أبوابه لممارسة مختلف الرياضات مثل المشي، وكرة القدم، والتدريبات البدنية، وعن ذلك يذكر الفنان السعودي علي السبع أن المتنزه كان بمثابة المشروع الترفيهي الأول في المنطقة، واصفًا المكان الذي شهد زيارته وحضوره منذ الصغر بكونه محطة التقاء الثقافات والمجتمع بمختلف شرائحه.
واستضاف المتنزه مهرجانات الأعياد والفعاليات المتنوعة حتى مهرجان الزهور المقام حاليًا على هذه الأرض القديمة والذي تجاوز عدد حضوره الـ60 ألف زائر خلال الأيام الثلاثة الأولى من انطلاقته.
متنزه سيهات
مساحة الحديقة
45000.00 متر مربع
عمره
تجاوز الـ55 عاما
احتضن مقهى صغيرا
سمي بـ((كازينو سيهات))
أعلن عن إنشائه
عام 1968
انتهى إنشاؤه
عام 1969
كلفته بلغت
25 ألف ريال عند الإنشاء
زرعت فيه
600 شجرة متنوعة
شهد تدشين
أول تجربة للسينما في الهواء الطلق
أنشأ السينما
المرحوم أحمد الربعان
زودت السينما
بأفلام مقاس 8 ملم وبروجكتر صغير لشاشة عرض 60 في 80 سم
عرضت السينما
فيلم ((أبي فوق الشجرة)) في 1969
وصل عدد روادها
إلى 400 شخص في الليلة الواحدة
أغلقت السينما
بعد أشهر بسيطة من افتتاحها
رواية ((هسهسة التراب))
روت جانبا من تاريخ سينما متنزه سيهات

MENAFN25012024000089011017ID1107771077

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث