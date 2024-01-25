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الزمن المستقبل.. كلمة السر في روايات 1984 ومدينة بوهاين

1/25/2024 11:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) نجح بعض الروايات التي كتبت مستشرفة ما سيحدث في المستقبل في انتزاع قيمتها الكبيرة كروايات مؤهلة للخلود؛ حيث ركزت على مفهوم الاستباق أو السرد الاستشرافي الذي يسبق زمن الرواية حسب ما يراه الدكتور رفيف رضا صيداوي، في مقالة له منشورة في دورية ((أفق)).
ويعتقد صيداوي أن للزمن في الرواية بنية خاصة ضمن بنائها العام، وأن هناك روايات كثيرة عالمية وعربية ارتكزت على الاستباق أو السرد الاستشرافي، أو استعارت زمناً مستقبلياً تتفاوت مُدد بعُده أو قربه عن الزمن الوقائعي أو زمن الكتابة.
وهو يستدل بما فعله الروائي البريطاني جورج أورويل الذي جعل زمن روايته ((1984)) بعيداً زمنياً نحو 35 عاماً عن زمن الكتابة (1949)، أو رواية ((مدينة بوهاين)) (2011)، للكاتب الإيرلندي كيفن باري التي تدور أحداثها في العام 2053 - 2054 الذي يبعد عن زمن الكتابة نحو 42 عاماً. روايات عربية
عربيا، يرى صيداوي أن هناك روايات عربية استشرافية، لم يلجأ كتابها إلى الاستباق أو السرد الاستشرافي كعنصر أساس في بناء خطابهم، مثل روايتيْ ((طواحين بيروت)) (1969) للروائي اللبناني توفيق يوسف عوّاد و((بيروت 75)) (1974) للروائية السورية اللبنانية غادة السمان، و((ستة أيام)) (1961) للروائي السوري حليم بركات، مقابل روايات أخرى استعار كُتّابها زمناً مستقبلياً كاملاً وسكنوا فيه على غرار روايَتَيْ ((1984)) و((مدينة بوهاين)).
الروائي اللبناني توفيق يوسف عوّاد استشرف في روايته ((طواحين بيروت)) الحربَ اللبنانيّة التي اندلعت عام 1975؛ إذ ربطَ ربطاً فنيّاً بين العادات والتقاليد البالية الراسخة من مخلّفات الماضي من جهة، وبين البنية الاقتصادية-الاجتماعية الهشة التي تعتمل بالتناقضات بين الريف والمدينة، بين الدولة الحديثة والدولة الطائفية، بين الأغنياء والفقراء، بين الدولة المستقلة والاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على جنوب لبنان، بين النظام الاقتصادي اللبناني الحر وثغرات هذا النظام، ووازى فنياً بين الحالة النفسية لبطلته ((تميمة)) وبين بيروت، حيث إنّ كلتيهما، أي تميمة وأرض الوطن، استُبيح كيانُهما وجَسدهما، ما أَنبأ بانفجار ما، يكاد يكون حتمياً، لا يزال قائماً إلى الآن.
تعرية وجه بيروت
يرى صيداوي أن الكلام نفسهُ يمكن سَوقه على رواية غادة السمّان ((بيروت 75)) التي عرَّت وجه بيروت الحقيقي، انطلاقاً من حيوات ركّاب خمسة ينتمون إلى الطبقات الكادحة، جمعتهم سيّارة أجرة استقلوها مُتجهين إلى بيروت لتحقيق أحلامهم بقدر ما جمعهم البؤس وتحجُّر التقاليد. فربط الخطاب الروائي بين زيف العادات والتقاليد وفساد الممارسة السياسية اللبنانية واستغلال أصحاب المال والجاه والسلطة غيرهم ممَّن يفتقرون إلى مثل هذه المزايا، لينتهي هذا الخطاب بوضْع اليد على اهتزاز العلاقات في المجتمع اللبناني، وتسوُّس بنيانه، متِّنبئاً بالحرب التي اندلعت بعد أشهر قليلة تلت زمن كتابة الرواية.
أمّا حليم بركات، فقد ارتقى فنياً بخطاب رواية ((ستة أيام)) (1961) إلى مستوى متقدم جداً من تحليل الواقع الفلسطيني، بعيداً عن الأسْطَرة الوطنية أو القومية. فمن قرية ((دير البحر)) الفلسطينية.
انطلق بركات متخيلاً أهل البلدة وهُم بانتظار تهديد العدوّ الإسرائيلي الذي منح السكان مهلة أسبوع للاستسلام والعيش بسلام أو ((مسحهم مسحاً)). فجاء تقطيع الرواية بحسب الأيام الستة، بدءاً من يوم الإثنين وصولاً إلى يوم السبت، تاريخ العدوان الصهيوني على البلدة، قبل انتهاء مهلة الأسبوع الفترضة لتنفيذ التهديد.
اختلالات العالم
ماذا عن جورج أورويل وروايته الصادرة منذ أكثر من 70 سنة من الآن؟. ماذا عن المُستقبل الأسود المظلم لبلاد يحكمها زعيم أوحد (الأخ الأكبر)، حيث أعضاء الحزب الحاكم الذين يشكلون نسبة 2 % من السكان فقط، يستأثرون بحرية غالبية الشعب ويصادرون مصيره، ويمارسون الرقابة على كل تفصيل من تفاصيل حياة أفراده، إلى حد التقاط كل خاطرة أو فكرة أو تخييل من أي نوع كان، ويعملون على تزييف وعي الناس إلى حد إقناعهم بشعار الحزب الحاكم وصوابيته؟ ماذا عن شعار الحزب القائم على ثلاث ثوابت: ثابتة أن ((الحرية هي العبودية))/ وأن ((الحرب هي السلام))/ وأن ((الجهل هو القوة))، وعن فلسفة الحزب والعالم الذي يريدون خلقه، ليغدوَ ((النقيض التام ليوتوبيا المدينة الفاضلة التي تصورها المصلحون الأقدمون (...) لقد زعمت الحضارات الغابرة أنّها قامت على الحب والعدالة أما حضارتنا فهي قائمة على الكراهية، ففي عالمنا لا مكان للعواطف غير الخوف والغضب والانتشاء بالنصر وإذلال الذات، وأي شيء خلاف ذلك سندمره تدميراً))؟
إلى أي حد يشبه واقع الرواية الذي استشرفه أورويل واقعنا الحالي القائم على التضليل والتزييف والكراهية؟ وماذا عن الوسيلة الأساسية لهذا القهر المتمثلة بالتكنولوجيا، والمُعبَّر عنها فنياً في رواية أورويل بتوزُّع شاشات العرض أو شاشات المُراقبة في مختلف أنحاء البلاد، على مدار الساعة، من دون تمييز بين الحيّز العام أو الخاص، مُطاولاً الشقق السكنية وأماكن العمل أو الأماكن العامة، فضلاً عن الميكروفونات المزروعة في الأمكنة كلها؟
فقدان الحضارة
أما كيفن باري فيَستشرف في ((مدينة بوهاين)) عالمنا الرّاهن ومستقبله بعد أكثر من عَقدَيْن، فيراه عالماً فاقداً كل ما يمت إلى الحضارة والمدنية بصلة. بدا عالَماً أقرب إلى البدائية الأولى، لكنه يختلف عنها في كونه عرف المدنية لكنه فقدها: فساد يلوث هواء المدينة ونهرها. ميادين صغيرة وعفنة وكريهة جداً. عائلات ومجموعات وعصابات متناحرة. جرائم بالجملة. شراء فتيات صغيرات. خمّارات ومواخير ومكاتب مُراهنات. شباب يدخّنون الحشيشة ويتكلمون على النساء ويتمرسون في استخدام الخناجر.. هكذا تتوالى الأجيال في بوهاين.
لعل الخيط الجامع لهذه الروايات الاستشرافية كلها، على تعدُّد أشكال استخدامها للزمن، قائم أساساً، وقَبل أي شيء آخر، على قراءة مُعمَّقة لزمانها وتخبطات هذا الزمان. فالمستقبل مرهون بالماضي والحاضر. وإذا ما اكتست هذه النصوص الروائية سمة الخلود، فذلك لأنها نجحت ببناء مجاز كلي يتعدى ثنائية الحقيقة والمجاز، مكتفية بخطابها الذاتي الكاشف عن عورات الماضي والحاضر من أجل بناء مجتمعات أفضل، الإنسان فيها هو الأساس والمآل والقيمة العليا.
مثل هذه الروايات الخالدة تُحذر، من دون الوقوع في فخ الابتذال الأيديولوجي أو الخروج عن معايير الشعرية الروائية، مما يمكن أن يواجهه المستقبل من تهديدات ومخاطر، سواء أكانت هذه المخاطر تخص مجتمعاً ما أم العالم بأسره أم الإنسانية جمعاء.

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