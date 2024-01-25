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زيوت طبيعية تسبب الإجهاض والولادة المبكرة

1/25/2024 11:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) ((اعتقادات خاطئة، قد تنتهي بكوارث صحية لا علاج لها، فليس كل ما هو طبيعي من زيوت البشرة أو الشعر مفيد، وليس كل ما هو كيمائي، ضار)).. هذا ما خلصت إليه دراسات صحية، حذرت من التمادي في استخدام الزيوت دون إشراف طبي، يحدد الأنواع والكميات المستخدمة على وجه الدقة.
أضرار الزيوت ـ وإن كانت طبيعية ـ كانت محل اهتمام جهات عدة، رأت أن الاستخدام العشوائي لها، أو بكميات كبيرة، قد يؤدي إلى مشكلات صحية تبعث على القلق، ليس أولها إجهاض النساء الحوامل، وليس آخرها بلوغ الفتيات قبل الأوان، هذا خلاف الولادة المبكرة، وسقوط الشعر، والبهاق، والبقع والنمش.
التحذيرات شددت على أهمية إجراء مزيد من الدراسات والتجارب العلمية، للتأكد من جدوى هذه الزيوت، وعدم التسليم بفوائدها، قبل أن يقول العلم كلمته النهائية بشأنها.
نتائج وأرقام
شددت الدكتورة سلمى البرقاوي استشارية الجلد والليزر والتجميل على ضرورة تصحيح الاعتقادات الخاطئة لدى البعض، حتى يتجنبوا كثيرا من الأضرار التي قد تلحق بهم، دون أن يشعروا، وقالت ((من المعروف أن مواصفات الشعر وراثية في المقام الأول، ولكن هذا لا يمنع من وجود زيوت يمكنها أن تساعد على تطويله ونعومته، وهي زيوت تمت دراستها واختبارها في مقدمتها زيت الحشيش، وزيت إكليل الجبل، ولكنها تظل بحاجة إلى مزيد من الاختبارات والدراسات العلمية لتثبت جدواها بنسبة كبيرة، لأن العينة التي تم إجراء التحاليل بشأنها، لم تأت بنتائج وأرقام كاملة، يمكن التعويل عليها، واعتماد جدواها بشكل نهائي)).
وأوردت البرقاوي مثالًا، وقالت ((هناك دراسات تشير إلى تفوق منتج بخاخ المينوكسديل على زيت إكليل الجبل. في الوقت نفسه، هناك اعتقاد لدى البعض بأن المينوكسديل، باعتباره منتجًا كميائيًا، فإن التوقف عن استخدامه، قد يؤدي إلى تساقط الشعر، علما أن الدراسات العلمية والمعملية أثبتت أن التوقف عن استخدام زيت إكليل الجبل، يؤدي أيضًا إلى تساقط الشعر، كما أنه غير آمن على المرأة المرضع، والمرأة الحامل ويسبب الإجهاض، رغم أنه منتج طبيعي، فضلًا عن تسببه في تغير لون الشعر من الأسود إلى الأبيض، ما يؤكد الحاجة إلى دراسات وأبحاث للتأكد من جدوى تلك المواد وعيوبها، مع ضرورة تغيير المفاهيم الاجتماعية، بأن المنتجات الكيماوية، قد تكون مُضرة بشكل أكبر من المنتجات الطبيعية)).
إفراز السموم
رأت البرقاوي أن استخدام زيوت البشرة قد يشكل ضررًا كبيرًا، خاصة إذا كانت البشرة دهنية، ليس لسبب سوى أن هذه البشرة تعاني خللًا يؤدي إلى إفراز الدهون، واستخدام الزيوت على البشرة الدهنية، يربك عملية إفراز الدهون، ويزيد من كمية حبوب الوجه، أما إذا كانت البشرة جافة، وتعاني من الإكزيما، فيمكن استخدام بعض أنواع الزيوت، وهذا يعتمد على نوع الزيت، وطريقة إعداده وعصره، وأنواع الإضافات عليه.
وأشارت إلى أن العلم أثبت أن ((زيت الزيتون ـ على سبيل المثال ـ الذي تستخدمه العوائل السعودية بكثرة، بعضه مفيد، والبعض الآخر ضار جدا، بحسب الأحماض الدهنية المضافة إلى أنواعه، ونسبة الأحماض المشبعة إلى غير المشبعة التي قد تعمل على تهيج الجلد)).
تفتيح البشرة
تناولت البرقاوي كذلك زيوت تفتيح البشرة، وقالت ((تختلف من نوع إلى آخر، وهناك ـ على سبيل المثال ـ زيت جنين القمح، الذي قد يسبب بقعًا على الجلد، مثل البهاق، وهذا نحذر من استخدامه إلا إذا كان تحت إشراف طبي كامل، والأمر نفسه بالنسبة لزيت اللوز، الذي يستخدم لتبييض الوجه، ولكنه على الجانب الآخر، يتسبب في زيادة الهرمونات، مثل الاستروجين، الذي يسبب البلوغ المبكر لدى الفتيات، وكبر حجم الثدي لدى الأولاد، وذلك حال استخدامه بكميات كبيرة ولفترة طويلة)).
زيت اللوز
تؤيد الدكتورة نجاة علي النزر استشارية الجلدية ما ذهبت إليه زميلتها البرقاوي، وتشدد على أن لكل زيت فوائد ومضار، لا بد أن يدركها الإنسان قبل استخدامه حتى يتجنب مشكلات صحية هو في غنى عنها.
وتحدثت النزر عن زيت اللوز، وقالت ((على الرغم من أن له عشرات الفوائد، إلا أن له أضرارًا عدة، تحتم على مستخدميه الإلمام بها، فهو يستخرج من حبات اللوز، وهي البذور الصالحة للأكل، ولها نوعان؛ الحلوة والمرة، واللوز الحلو له رائحة زكية، وهو ما نأكله، ويستخدم في الطهو، والعناية بالبشرة، ويستخدمه البعض كمهدئات لتهييج الجلد، أما اللوز المر، فقد يكون سامًا، لأنه يحتوي على حمض البروسيك، وله رائحة نفاذة، ويستخدم في مستحضرات التجميل والعطور)).
عشرات الفوائد
تابعت النزر ((من فوائد زيت اللوز تجديد البشرة وتحسينها، وتقليل ندبات حب الشباب، والتخفيف من أعراض الصدفية والإكزيما، والوقاية من تأثيرات أشعة الشمس على البشرة، وتقليل آثار تقدم السن، وعلامات التمدد، والحد من التجاعيد تحت العين، وإزالة الهالات السوداء، وعلاج الشفاه الداكنة والمتشققة، وإزالة تشققات كعب القدم، وترطيب اليدين الجافة، كما أنه مغذٍ للجلد، ويعمل على تفتيح البشرة، وإزالة الاسمرار، وتحسين صحة الشعر وفروة الرأس، وينعم الشعر، ويعزز نموه، ويقلل من خطر الإصابة بالثعلبة، ويقوي الأظافر، ويعالج غطاء المهد عند الرضع، ويقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب، ويخفض نسبة الكوليسترول الضار، ويرفع من نسبة الكوليسترول الجيد، كما يخفض مستويات ضغط الدم، ويمنع تصلب الشرايين، ويعزز فقدان الوزن، ويحسن من صحة المستقيم، والجهاز الهضمي، ويقلل من أعراض متلازمة القولون العصبي، ويساعد في علاج مرض السكري، ويزيل شمع الأذن، ويخفف من أعراض الدورة الشهرية)).
وأضافت ((رغم كل هذه الإيجابيات، إلا أن لزيت اللوز آثارًا جانبية، سواء زيت اللوز الحلو أو المر، منها حرق فروة الرأس عند تطبيقه موضعيا للشعر، وزيادة الوزن، والولادة المبكرة، إذا استخدم خلال فترة الحمل، وخفض مستوى السكر في الدم إذا أفرط في استخدامه)).
وأضافت ((ينصح بتجنب استخدام زيت اللوز بشكل موضعي، إذا كانت هناك حساسية، كما ينصح بتجنب استخدام زيت اللوز النقي، الذي قد يؤدي إلى حروق في فروة الرأس)).
زيوت غير آمنة
زيت إكليل الجبل
التوقف عن استخدامه يسبب تساقط الشعر.
غير آمن على المرأة المرضع.
غير آمن على المرأة الحامل ويسبب الإجهاض.
يتسبب بتغير لون الشعر من الأسود إلى الأبيض.
زيت جنين القمح
قد يسبب بقعًا على الجلد مثل البهاق ولا يستخدم إلا تحت إشراف طبي.
زيت اللوز
استهلاكه بكميات كبيرة ولفترة طويلة يزيد هرمون الاستروجين الذي يسبب البلوغ المبكر للفتيات، وكبر حجم الثدي للأولاد.
يحرق فروة الرأس عند تطبيقه موضعيا للشعر.
قد يسبب الولادة المبكرة إذا استخدم خلال فترة الحمل.

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