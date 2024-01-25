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البوص أقدم آلات فن الخبيتي

1/25/2024 11:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) من سواحل جدة إلى المدينة المنورة، مرورا بقرى رابغ وخليص وعسفان ووادي قديد ومستورة والفقرة ووداي الفرع إلى خيبر، ما زال الأهالي في تلك المناطق يتمسكون بشتى أنواع الفنون الشعبية الأصيلة التي عرفوها، حيث يحافظون عليها في معظم المناسبات الاجتماعية التي يقيمونها مثل الأعياد والأعراس وغيرها.
وتستخدم في تلك الفنون أدوات موسيقية عدة، منها ((البوص)) أو ((المزمار)) أو ((المجوز)) حسب ما يسمى في بعض الدول العربية، إلى جانب بعض أدوات الإيقاع التي تعد من أقدم آلة تستخدم في فن الخبيتي.
واشتهر في المنطقة الغربية فن الخبيتي كفن شعبي يميزه عازفون مهرة لآلة ((البوص)) نالوا شهرة عريضة، منهم حامد الأعمى، والفنان محمد الثعلبي وغيرهم.
أهم الأدوات
يشير عبدالمجيد الحربي، وهو صاحب فرقة تحيي الفنون الشعبية، إلى أن ((آلة البوص، كما تعرف بـ((المزمار))، تعد من أهم الآلات التي تستخدم في فن الخبيتي، وهي عبارة عن قطعة خشب مجوفة، تتكون من قصبتين جمعتا مع بعضهما بعضا، وهي آلة نفخية، ينفخ فيها العازف، وتحتوي على فتحات صغيرة متجاورة، تُصدر نغمات وألحانا عدة حين تتحرك أصابع العازف فوقها، لتغلق فتحة وتفتح أخرى)).
وأضاف: ((يوجد نوعان لهذه الآلة: ((المجوز))، وهو الذي يضم قصبتين مضمومتين إلى بعضهما بعضا، وهناك ((المفرد)) وهي قصبة واحدة)).
معرفة بالتوارث
أوضح عازف مزمار ((البوص)) سعيد أحمد، من أبناء ينبع النخل، أنه يشارك في كل مناسبات أهل القرية، حيث يعزف على البوص. وأضاف: ((توارثت العزف من الأجداد، وكنت مولعا بحب العزف والتعلم على آلة البوص)).
وبيّن أن التعلم على هذه الآلة يحتاج صبرا، ولا بد أن تكون للعازف أنفاس طويلة، لأن عملية النفخ في البوص عبر القصبة يتطلب قوة في الأنفاس المتواصلة حتى يستطيع تقديم نغمات متناسقة مع الفرقة.
واستطرد سعيد: ((أشهر الفنون الشعبية التي يستخدم بها ((البوص)) فن الخبيتي، وفي الوقت الراهن بدأت كثير الأسر تُحضر عازفا للمزمار مع فرقة الخبيتي، وهناك إقبال أكبر من السابق عليه، لأن عازف البوص يجذب الحضور بنغماته)).
أساس التعلم
شدد محمد الأحمدي، وهو عازف آلة البوص، على أن تعلم العزف على هذه الآلة الموسيقية يحتاج للصبر. وقال: ((تعلمت العزف على هذه الآلة منذ صغري، حيث كنت أذهب رفقة والدي إلى مزارع النخيل في المدينة المنورة، وكنت أقضي الوقت في العزف على البوص الذي دربني والدي على عزفه)).
وأوضح: ((لا يمكن لأي كان تعلم العزف على هذه الآلة، فإتقان العزف عليها يتطلب أولا رغبة جدية ممن يرغب في تعلمها، فهي آلة متعبة وصعبة، وتحتاج إلى تركيز حتى يتمكن العازف من إصدار نغمات متناسقة في أثناء النفخ بها)).
وأضاف الأحمدي: ((يستخدم البوص عادة في الأعراس والأعياد والمناسبات الاجتماعية التي يقيمها الرجال)).
الأكثر طلبا
شهدت آلة البوص في الآونة الأخيرة اهتماما ملحوظا من قِبل الشباب. وقال عادل الحازمي، وهو متعهد حفلات شعبية، إن ((غالبا ما يترافق حجز فرق الخبيتي مع طلب عازف ((بوص))، ويكون ذلك غالبا في الأعراس)).
من جهتها، أوضحت مصادر أن مناسبات السيدات لا يحضر فيها البوص، خاصة في أثناء أداء فن الخبيتي، لأن كل عازفيها من الرجال، وليس هناك حتى الآن عازفة بوص، ويعود ذلك إلى عدم مقدرة المرأة على تحمل العزف على آلة البوص، لأنها تعتمد على النفخ المستمر والمتواصل في قصبة المزمار. بالتالي، فإن فن الخبيتي لدي النساء يعتمد على الطبول والأورج الكهربائي الذي يكون بديلا عن البوص.
تاريخ قديم
تعد آلة البوص من الآلات القديمة التي استخدمها الإنسان بعدما صنعها بداية من قرون الحيوانات، ثم بدأ لاحقا صناعتها من أعواد القصب (قصب السكر)، ثم من الألومنيوم.
ويشبه ((البوص)) آلة الناي، لكنه يختلف عنها لاحتواء البوص على قصبتين ملتصقتين ببعضها بعضا، كل قصبة منهما تحتوي على 5 ثقوب، إلى جانب وجود ما يعرف بـ((البلابل)) أو ((الزقرة))، وهي عبارة عن قطعتين خشبيتين اثنتين يبلغ طولهما من 5 إلى 8 سم، وتلف عليهما خيوط رفيعة، لتحكم وزنية النفخ.
ويخزن عازف البوص الهواء داخل تجويف الفم، ويسربه شيئا فشيئا داخل البوص، ويتنفس في الوقت نفسه، أي يدفع الهواء داخل الآلة ويستنشق من الأنف، وهي عملية تبدو صعبة للغاية، ولكن بالتمرين المتواصل يتمكن العازف من القيام بها.
وفي هذه الحالة يستطيع العازف الماهر على المزمار أن يستمر في العزف أكثر من ساعة متواصلة بمصاحبة رقصة أو أغنية شعبية.
البوص وطريقة استخدامه
1 - البوص فردي
يتكون من ساق واحدة بها سبع ثقوب أمامية وثقبان من الخلف.
2 - البوص المقرونة
يتكون من قصبتين تجتمعان مع بعضهما بعضا، وفيهما ثقوب، وهذه يكون صوتها أعلى وتعطي فترة طويلة للعزف عليها.
3 - البلابل أو الزقرة
خشب طويل يبلغ طوله من 5 - 8 سم تلف عليه خيوط للتحكم في وزنية النفخ.

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