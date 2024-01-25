أفضل منتجات لخسارة الوزن

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- Al Watan) الأفوكادو
قد يعزز الأفوكادو فقدان الوزن بسبب محتواه العالي من الألياف والدهون الصحية، ونشعر بعد تناوله بالشبع لفترة طويلة، ما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام.
الخضراوات
تعرف الخضراوات أنها غنية بالألياف، وتطبيع عمل الجهاز الهضمي، وتساعد على منع الإمساك وتطور الأورام، وتطهير الجسم من السموم والفضلات، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين الرؤية، وزيادة الرغبة الجنسية وإبطاء عملية الشيخوخة، لكن كل نبات له خصائصه المفيدة الخاصة.
المكسرات
تحتوي المكسرات على دهون صحية وهي مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تغذي ميكروبيوم الأمعاء.
وتعتبر المكسرات منتجات غذائية كاملة تتناسب بشكل متناغم مع نمط حياة صحي، ومن أهم المكسرات الجوز، واللوز، والكاجو، والصنوبر، والبندق.
الخضراوات الصليبية
تشمل عائلة الخضراوات الصليبية البروكلي، والكرنب، والخضروات الورقية، والقرنبيط، والملفوف، والملفوف الأحمر، وكرنب بروكسل، واللفت، والفجل. جميعها تعزز فقدان الوزن، وهي منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات وتحتوي على نسبة عالية من الألياف.
منتجات الحبوب الكاملة
الحبوب ((الكاملة)) هي تلك التي تتكون من ثلاثة أجزاء (النخالة، والجنين، والسويداء). يعرف الكثير من الناس أن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة، لكنهم قد يتفاجؤون عندما يعلمون أن الحبوب الكاملة هي مصدر أفضل لمجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية.
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