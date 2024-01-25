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أفضل منتجات لخسارة الوزن

1/25/2024 11:16:47 PM
(MENAFN- Al Watan) الأفوكادو
قد يعزز الأفوكادو فقدان الوزن بسبب محتواه العالي من الألياف والدهون الصحية، ونشعر بعد تناوله بالشبع لفترة طويلة، ما قد يمنع الإفراط في تناول الطعام.
الخضراوات
تعرف الخضراوات أنها غنية بالألياف، وتطبيع عمل الجهاز الهضمي، وتساعد على منع الإمساك وتطور الأورام، وتطهير الجسم من السموم والفضلات، وتقوية جهاز المناعة، وتحسين الرؤية، وزيادة الرغبة الجنسية وإبطاء عملية الشيخوخة، لكن كل نبات له خصائصه المفيدة الخاصة.
المكسرات
تحتوي المكسرات على دهون صحية وهي مصدر ممتاز للألياف الغذائية التي تغذي ميكروبيوم الأمعاء.
وتعتبر المكسرات منتجات غذائية كاملة تتناسب بشكل متناغم مع نمط حياة صحي، ومن أهم المكسرات الجوز، واللوز، والكاجو، والصنوبر، والبندق.
الخضراوات الصليبية
تشمل عائلة الخضراوات الصليبية البروكلي، والكرنب، والخضروات الورقية، والقرنبيط، والملفوف، والملفوف الأحمر، وكرنب بروكسل، واللفت، والفجل. جميعها تعزز فقدان الوزن، وهي منخفضة في السعرات الحرارية والكربوهيدرات وتحتوي على نسبة عالية من الألياف.
منتجات الحبوب الكاملة
الحبوب ((الكاملة)) هي تلك التي تتكون من ثلاثة أجزاء (النخالة، والجنين، والسويداء). يعرف الكثير من الناس أن مجموعة متنوعة من الفواكه والخضراوات تحتوي على كميات كبيرة من المواد الكيميائية النباتية ومضادات الأكسدة، لكنهم قد يتفاجؤون عندما يعلمون أن الحبوب الكاملة هي مصدر أفضل لمجموعة واسعة من العناصر الغذائية الأساسية.

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