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تحذير: هناك متقاعد استيقظ للتو

1/25/2024 11:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) (1)منذ أن اقترح ((بسمارك)) فكرة التقاعد 1881 للميلاد أو ما يسمى ((تأمين الشيخوخة))، والعائلات تعاني من النمط الجديد الذي بدأه ((رب الأسرة)) بعد التقاعد وحياته التي تبدأ بالحيوية والسعادة وما تلبث إلا أن تتدهور تدريجيا لأسباب متباينة.
(2)
الباحث في ((معهد أبحاث الاقتصاد الصناعي)) جابرييل هيلر قدم دراسة مستفيضة حول التقاعد تحت عنوان ((إعمل لفترة أطول تعيش بصحة أفضل))، جاء فيها: أن صحة الإنسان من الممكن أن تتحسن في بداية تقاعده، ثم بعد فترة، تبدأ في التدهور بسبب انخفاض النشاط البدني والتواصل الاجتماعي، وتزيد الآثار السلبية على صحته مع مرور الأيام.
(3)
العائلات في هذا العصر تعيش فوضى غير مسبوقة بسبب عدم الاهتمام بالوقت من جهة، وبسبب الوقت الطويل الذي يقضيه الفرد في العمل، وبالتالي يحدث ((التصادم)) بين أفراد العائلة ورب الأسرة الذي يقضي الوقت وحيدًا بشكل يشبه العاطل عن العمل، وبطبيعة الحال فهو يعيش يومًا نموذجيًا من النوم مبكرًا والاستيقاظ مبكرًا والحاجة للوجبات الرئيسة في موعدها المحدد والذي يتناولها - غالبًا - لوحده، وبالتالي فإن مجرد استيقاظه مبكرًا لوحده لا سيما في ((الويكند)) - وهو الذي لم يعد يهتم للأيام - يعتبر خطرًا على أفراد الأسرة الذين قضوا ((ويكندهم)) في السهر!.
(4)
التخطيط سيد المشهد، لذا فإن أسعد المتقاعدين هو ذلك الذي بدأ عمله الجديد بمجرد تقاعده، فالعمل الجديد مهم للصحة النفسية، وتحاشي الصدمة النفسية التي تخلقها الحياة الجديدة، وكي لا ينفصل ((المتقاعد)) عن الحياة بشكل مفاجئ بعد عقود من العمل والزملاء والصخب.
(5)
أميل إلى ((التعاقد)) مع ((المتقاعد)) - لمن يرغب - بعد عام من تقاعده، كمستشار للموارد البشرية، أو ما يناسب تخصصه، في مكان عمله، للاستفادة من الخبرة العريضة التي شكلتها سنين العمل، وحتى لا نخسر عنصرًا فعالًا في تنمية المجتمع، ولحمايته من الخرف والتدهور المعرفي والانحراف والجنون.

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