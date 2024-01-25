Friday, 26 January 2024 08:34 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


كلا.. لستُ من نسل شهرزاد

1/25/2024 11:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) حين نشرتُ ((نازلة دار الأكابر))، روايتي الأولى التي أَدركت قَبل سنوات القائمة القصيرة للجائزة العالميّة للرواية العربيّة (بوكر)، كَتَبَ بعضُ الصحف على سبيل التنويه أنّ حفيدةً جديدةً لـ((شهرزاد)) ظهرتْ في تونس. كان يُفترض بي أن أجد في إلحاقي بنسل شهرزاد، أشهر حكّاءة عربيّة يعرفها العالَم الشرقيّ والغربيّ، سخاءً نقديًّا وشهادةً قيِّمة داعية للبهجة والفَخر، غير أنّي ما وجدتُ بنفسي وأنا أقرأ المقارنة الضمنيّة بيني وبين جارية شهريار، غير الامتعاض.
كلّا، لستُ من نَسل شهرزاد. لا أُداهِن الذكوريّة، ولا أتوسَّل بالحيَل، ولا أتّخذ الكلمة مرقاةً إلى جنّة الحريم. لم أنسج حكاياتي لإنقاذ حياتي، ولا سلكتُ مَسلك السرد لأدفع عن نفسي الموت. أنا، على نقيض شهرزاد، أُغادِر بالسرد منطقة الأمان لألِج بمحض إرادتي دائرة الخطر. الحكي لا يَستنقذني من المجهول الذي يُخبّئه الصباح بل يرتقي بي درجةً إضافيّةً على سلّم المشقّة والمُكابَدة اليوميّة. كم كانت حياتي ستكون أيسر وأهدأ وأبسط لو لم يعشِّش في داخل جمجمتي نملُ السرد.
لستُ أذكر متى بدأتُ أشعر بذلك الدبيب داخل رأسي. شيء كالقلق المُقيم لا ألم فيه ولا لذّة. فقط كَدر طفيف لا أعرف سببه ولا أُحسن وصفه للناس. شعور غامض بأنّ لي التزامًا معلَّقًا لا أنجح في استيفائه أو دَينًا قديمًا لا أتمكّن من قضائه. ضيقٌ مُبهَم يصحبني على مَدار يومي كأنّ برأسي كهفًا مظلمًا لا أدري متى يطلع لي منه الوحشُ المتواري فيه.
بيد أنّي ظللتُ أُكابِر، وأنفض رأسي لأُعيد ترتيب الأولويّات فيه، وأسدّ مخارج الكهوف عسى أن يسكت الدبيب. لا وقت لديّ كي أتمدّد مثل شهرزاد على أسرّة الملوك لأصلَ لذّة الراحة والرّفاه بمتعة الحكي والرواية. أجندتي الحافلة بالمواعيد العاجلة لا تسمح لي بأن أحيي اللّيل أسرد القصص فلا يحجزني إلّا طلوع الصباح عن كلام شهرزاد المُباح. أنا، ككلّ النساء في بلدي، امرأة مشغولة.. ومشغولة أكثر ممّا ينبغي. ألف ليلة وليلة... هل تكفي؟
هل تعرفون أمّ أربعة وأربعين؟ تلك الدويبة النشيطة التي يُسمّيها الفرنسيّون صاحبة الألف رجل، ويُسمّيها الإنكليز صاحبة المائة؟ حدسي يقول إنّ تلك الخنفساء جدّة كلّ النساء.
دَعْكَ ممّا تقوله نظريّات النشوء والارتقاء، وانظر في الوقائع بعَيْنٍ غير تقليديّة. ألستَ معي في أنّ ذلك الجُعل المدرّع الأسود الذي يمضي يومه في دفْعِ كرة الروث، ولا يصنع شيئًا غير ذلك، إنّما يصلح فعلًا لأن يكون الجدّ الأكبر لأبينا آدم؟ بلى، فتعدُّد المهامّ ميزة نسائيّة خالصة. خاصيّةٌ فريدة في عالَم الأحياء عاقَبتْنا بها الطبيعةُ لنَظلَّ راكضاتٍ بألفِ رِجْلٍ في مُختلف الاتّجاهات. قطارات هشّة، لكنْ مُثابِرة، تنهض بأعباءٍ لا طاقة بها لبشرٍ ذي ساعدَيْن اثنَيْن، ما لم تكُن قد تركّبت في جسده منذ ملايين السنين آلافُ الأطراف الجارية في تناسُق. هل ظلَّت الذاكرة البيولوجيّة للنساء مُحتفظةً بوظائف آلاف الأطراف على الرّغم من تخفُّف أجسادهنّ منها بحتميّةِ التطوّر؟ أَلم يقلْ عُلماء الطيور عن جناحَيْ النعامة أنّهما من أَثَرِ طيرانها في زمنٍ سابق؟ بلى، قد يثبتُ العضو، على الرّغم من زوال وظيفتِه، فما المانع إذن أن تَثبتَ الوظائف على الرّغم من زوال أعضائها؟
يُعجبني هذا التفسير. يبدو لي لائقًا بخيالِ امرأةٍ عشَّش في رأسها نملُ السرد. أدافع عنه في المجالس الأدبيّة التي تُناقِش الأدبَ العبثيّ. أتكلّم ببطء لشَدّ السامعين، أسعل أحيانًا لإذكاء التشويق، ثمّ أقول بنبرة واثقة: ((فرانز كافكا كاتب عبقريّ.. لقد صوّر في ((المسخ)) رجوعَ آدم إلى أصله الأوّل قَبل أن يتحوّلَ إلى الصورة التي نعرفه عليها)). يبتسم السامعون إذا التقطوا الدرجة الثانية في الخطاب، فاستغلُّ الفرصةَ لأستطردَ في حديثي الأزليّ عن أمّ أربع وأربعين التي فقدتْ بجبريّة التطوّر أرجلَها الكثيرة، لكنّها لم تَفقد ذاكرة الركض المحموم في كلّ اتّجاه.
كلّا، لستُ من نَسل شهرزاد ابنة وزير البلاط، شهرزاد المرفّهة المنعّمة النؤوم الكسول. أنا دويبة عمول لا تهدأ. أُخطئ كلّ يومٍ إذا حاولتُ أن أستظهر من ذاكرتي جدولَ أعمالي. محاضرات الجامعة، مُناقشات رسائل الطلّاب، مُشاركات في مؤتمرات وطنيّة ودوليّة، مقالات تنتظر الإتمام لتُنشَر في مجلّات علميّة، بحثٌ وصلَ إلى طريقٍ مسدود وفي حاجةٍ إلى إعادة نَظر، كتابٌ على قائمة القراءات الضروريّة.. أضف إلى ذلك مواعيد نقْلِ الأبناء بالسيّارة إلى مدارسهم ومعاهدهم، إعداد ((الكيك)) لإفطار الغد، تقشير السمكات للغداء، تقطيع السلطة للعشاء، اصطحاب ابنتي الصغرى إلى طبيب الأسنان وأخذ كلبتي المُسنّة إلى الطبيبة البيطريّة. بقي تدوير الغسّالة ونشْر الثياب والكيّ، وجلي المواعين وتنظيف المطبخ وترتيب البيت وجمْع الأوراق المتساقطة في الحديقة.. وأشياء أخرى سأتذكّر في الغد أنّي نسيتها..
أجل، أنا امرأة لا تسكن البتّة، كأنّ تحتها مليون رِجْلٍ لا أربعًا وأربعين. فكيف خطر لي أن أزيد على ازدحام يومي محنة الكتابة؟ سباق الألف سطر حواجز
كثيرًا ما يُطرح عليّ في اللّقاءات الأدبيّة سؤالٌ رومانسيّ: ما هي طقوسكِ في الكتابة؟ يَنتظر الجمهور أن أحدّثه عن الموسيقى التي تُلهمني، وفنجان القهوة الذي يغمسني في عالَمٍ سحريّ، عن الأوقات التي أتخيّرها للجلوس إلى مكتبي والمدّة التي أمضيها غائبةً عن عالَم الناس أتفاوض مع الكائنات الخياليّة حول مَسارٍ مشوِّق وخاتمةٍ مُقنِعة. كيف أُفسّر لهم أنّ هذا السؤال قد يصلح للكاتب المتفرِّغ للكتابة، ولكنّه لا يصلح للكاتبات من مثيلاتي؟ أَأقول لهم إنّ طقوسي في الكتابة أن أتدرّب على القفز فوق الحواجز؟ أن أنتهز كلّ ما يُمكن انتهازه من فُرص للاختلاء بالحاسوب؟ طقوسي تتلخّص في عاداتٍ بسيطة: ألّا أترفّع عن كتابة السطر والسطرَيْن كلّما وجدتُ إلى ذلك سبيلًا.
أحيانًا تدهمني الفكرة وأنا عالقة في ازدحام السادسة مساءً، فأُخرِج الهاتف وأسجِّل عليه رسالةً صوتيّة أحوّلها فيما بعد إلى نصٍّ مكتوب. وأحيانًا يكون شيطانُ السرد مهذارًا فأنجح في ملء صفحاتٍ عديدة بين موعدَيْن. طقوسي أن أكتب وأنا أقفز من فوق الحواجز اليوميّة. كلّ ما في نهاري يحجزني عن الكتابة، غير أنّي أكتب. وكلّما كتبتُ صفحة شعرتُ بلذّة الانتصار. أركبُ حروفي كما يَركب أبطالُ شهرزاد البساطَ الطائر فإذا هي تحلّق بي فوق تفاهات اليوميّ وضغوطه. كأنّ تلك الدقائق والسويعات المسروقة من جحيمِ الواجبات تُمكّنني من أخْذِ ثأرٍ صغير. ها أنا ذا أقدّ بقوّة المخيّلة عالمًا مُنفلتًا عن الإحداثيّات جميعها، عالمًا لا حدّ لثرائه واتّساعه، أتحرّر خلاله من الإحساس بوطأة الزمن وضيق الأمكنة وفقر الاحتمالات، عالمًا لا حدّ لمرونته يذوب فيه الفرديّ في الجماعيّ والجماعيّ في الفرديّ ويستحيل الحاضر والماضي والمستقبل بدائلَ تحت التصرُّف.
تلك الجملة العنيدة
أذكر أنّي قرأتُ لمارسيل بروست قولة مُستفِزّة: ((إمّا الكتابة وإمّا الحياة، علينا أن نختار بينهما)). لم أشعر يومًا أنّ عليّ أن أختار بين الكتابة وأيّ شيء آخر. الكتابة زبدة الوقت تتعايش مع كلّ شيء. كلّ ما في الأمر أنّ الحياة في زمن الكتابة تصبح ذات جناحَيْن، جناحٍ يُرفرف بك قريبًا من الأرض، وآخر يخفق بكَ في السماء. تكون الأشياء من حولك مسطّحة رتيبة حتّى تأتي تلك الجملة العجيبة فتحطّ في رأسك وتُقيم فيه. هكذا تبدأ دَورة الكتابة عندي. جملة تسكنني لا أعرف كيف انتضدت مفرداتها، وكيف انتظمَ تركيبها، وتكوَّنت دلالتها. جملة كالنطفة، يتشكّل منها جنين الفكرة، ويُكسى لحمًا إلى أن يحين المخاض فيولد النصّ.
((هذا ما روته زبيدة حبيبة الطّاهر الحدّاد)). سكنتْ هذه الجملة رأسي بألفاظها هذه لا تزيد ولا تنقص. تنقّلتُ بها أيّامًا وأنا أحملها داخل رأسي كبيضةٍ في عشّ. كيف خطرَ لي أن أخلق للمصلح التونسيّ الطاهر الحدّاد حبيبةً وهميّةً وأتخيّل أنّ لها كلامًا جديرًا بأن يُروى؟ ذلك من أسرار الأدب التي لا يعرفها أحد. من أسراره أيضًا أنّ تلك الجملة، وقد تخلّقت منها رواية ((نازلة دار الأكابر))، لن يكون لها وجود في المَتن قطّ. وأغربُ من ذلك أنّ الشخصيّة الوحيدة التي لن ترويَ شيئًا، ولن تتكلّم أصلًا هي زبيدة عَيْنها، على الرّغم من أنّ خطّة السرد قامت على تعدُّد الرواة.
حصلَ الأمر ذاته في ((الملفّ الأصفر))، ولكن على صورةٍ مُخيفة. كانت الجملة المُقيمة في رأسي تُنبئ بكارثةٍ وشيكة أو تجربةٍ روحانيّة مرعبة: ((عزيزي عزرائيل لماذا لا أرى بعدُ نهاية هذا النَّفق؟)) تلك كانت نطفةُ روايتي الأولى والسطر الافتتاحيّ فيها. هل قاومتُ الخوف بالكتابة وحوّلتُ النذائر إلى بشائر؟ أغلب الظنّ أنّ هذا ما حدث فعلًا في غفلةٍ كاملة عن الوعي. فبدلًا من أن أستقبل في حياتي عزرائيل صنعتُ له حيوات أخرى ينصرف إليها ويَنشغل بها عنّي، فاستولدتُ من العدم هاجر وغسّان ليكون الموتُ ثالثهما الضروريّ. هل كنتُ، من دون أن أدري، أكرّر صنيع شهرزاد في دفْع الموت بالسرد، وأنا لا أفتأ أتبرّأ منها، ومن نَسلها؟ هل يفدي الكاتب نفسه بكتابه؟ هل يقدِّم للخلود نصَّه بديلًا عن جسده حتميّ الفناء؟
لستُ أحبّ أن أتوغّل كثيرًا في هذه المسارب الفلسفيّة، لأنّها تُشعرني بفداحة المسؤوليّة. ما الجديرُ بأن أستنقذه من هذه الذّات العابرة في الملكوت كالشهقة القصيرة؟ ما الجدير بأن يكون هو الباقي منّي بعدما أُمسي في دورة الوجود غبارًا؟
لواقط جديدة
فلْأكتفِ بتدبُّر ما يحدث في حياتي عندما أبدأ في الكتابة، ما دامَ الخوضُ في المسائل الفلسفيّة مُدعاةً للشجن. ما يحدث هو التالي: بمجرّد أن تدهمَني تلك الجملةُ العنيدة، تنبتُ في رأسي لواقطُ جديدةٌ مهمّتها اقتناص ذبْذبات الوقائع. فجأة، تصير لثرثرة العجائز وأحاديث الغيبة والنميمة والقيل والقال وللتحليلات السياسيّة على القنوات التلفزيّة نكهة وأهميّة. تنفتح أذناي لضوضاء العالَم من حولي كأنّها مَنجمٌ بوسعي استثمار موادّه الخامّ بعد مُراكمتها ومُعالجتها وتدويرها. أغلبُ ما كان يزعجني يصير مخبرًا للتجارب. مخبر فوضويّ يتحرّك فيه عالَمٌ مجنون يَصنع على مَدار يومه خلطاتٍ عجيبة ويُجرِّب تفاعلاتٍ لا تخطر على بال البشر. أوّل مُنتجات ذاك المخبر الافتراضيّ مصلٌ عالي النجاعة يقضي على المَلل. يَزدحم رأسي بشخوصٍ طريفة تتشاتم وتتعاتب وتتضاحك، تُرافقني باللّيل والنهار خامشةً بأظافرها جدران الرتابة. نعم، أتشافى بالكتابة من السأم، أتعافى من عبثيّة الصخرة التي أدفعها كلّ يوم في مسلكٍ جبليّ لأجدَها في اليوم الموالي قد تدحرجت إلى السفح من جديد. أشعر أنّي أغتنم العمر فيما يفيد، أنّي أخطّ على صفحة الوجود أثرًا سيراه من بَعدي شخصٌ ما لا أعرفه ولا يعرفني، بيد أنّه سيَقف مُتمعِّنًا فيما تركْتُه من أثرٍ، تمامًا كما نَقف اليوم مشدوهين أمام رسومات الإنسان الغابر على جدران المغاور الأثريّة.
هل تضفي الكتابةُ على حياتي معنىً؟ لا أظنّ ذلك، فحياتي مليئة حقًّا بمعانيها، مليئة بالحيرة والأسئلة الوجوديّة، مليئة بعدم الرضا عن النَّفس وبالتفتيش عن الجوهر. إنّما الكتابة تضفي على موتي معنىً كي لا يكون مروري بهذا العالَم شبيهًا بمرور أيِّ دويبةٍ عابرة.
المجدُ لحبّار الأرض
ختامًا، لا بدّ أن أسرد عليكم هذه القصّة القصيرة جدًّا.
كنتُ أُنظّف الحبّار لمّا انفجرَ بين أناملي كيسُ حبره الأسود. سوادٌ لزج كثيف غَمَرَ الحوض ولطَّخ زجاج النافذة خَلفه. تأمّلتُ أَثَرَ الحبر على أناملي ومن حولي، فانسابت في رأسي أسئلة ورديّة: هل عَلِمَ هذا الكائن الرخويّ الرقيق وهو يَلفظ أنفاسه أنّ حبره سيعيش بعده؟ وكم منّا، نحن حبّارات الأرض، سنحظى مثله بهذا الشرف؟
* روائيّة وأكاديميّة من تونس
* ينشر بالتزامن مع دورية أفق الإلكترونية

MENAFN25012024000089011017ID1107771071

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث