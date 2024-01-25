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أساطير المثقفين

1/25/2024 11:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) كشفت هزيمة الخامس من حزيران عن الحاجة الماسة الملحة الى تجذير الثورة العربية كرد أوحد على كل العوامل التي كانت وراء الهزيمة. والدعوة إلى ((ثورة ثقافية)) هي جزء لا يتجزأ من عملية التجذير تلك. والثورة الثقافية تعني، فيما تعني، ثورة على المثقفين أنفسهم، أو على الأقل على نمط محدد من المثقفين كان له دور محدد أيضا في وقوع الهزيمة، والمثقفون الذين نعنيهم ههنا هم أولئك الذين تصوروا أنه ليس للثقافة من وظيفة غير ترويج الأساطير. ولا غرو أن ارتفعت أصوات هؤلاء المثقفين عقب الهزيمة مباشرة لتنتقد بعنف وتطالب وتوزع المسؤوليات والترويج الأساطير جديدة: ذلك أن جلودهم تحكهم كما يقال وشعورهم المرهق بالذنب لا بد أن يجد له متنفسا. وإذا كان المطلب الأساسي لهؤلاء المثقفين اليوم تجذير الثورة العربية، فإننا لا نجد مناصا من تذكيرهم بأن هذا التجذير يجب أن يشملهم هم قبل غيرهم. وما داموا قد امتنعوا عن نقد أنفسهم ذاتيا ووزعوا المسؤوليات على الآخرين بسخاء كبير، وما دامت عملية التجذير تستلزم أول ما تستلزم عملية نقد شاملة، فليسمحوا لنا إذن بأن ننوب عنهم في فعل ما لا بد من فعله وما كان يجب أن يفعلوه. إن هؤلاء المثقفين مسؤولون بدورهم عن الهزيمة لأنهم خانوا رسالة الثقافة وامتهنوا صناعة الأساطير وترويجها، ولا يتسع المجال هنا لتعداد جميع الأساطير التي اختلقوها ولغربلتها وتصفية حسابها، ولكننا نستطيع، في إطار مقال في مجلة، أن نركز اهتمامنا على كبرى تلك الأساطير وأخطرها وأوهاها: أسطورة الأيديولوجيا العربية الخاصة الخصوصية.
إن وضع الأيديولوجيات كان على الدوام من اختصاص المثقفين. وهذا من حقهم عندما تكون هناك حاجة حقيقية تاريخية إلى أيديولوجيات جديدة. بيد أن المثقفين هم أیضا مهددون بالتشويه المهني، ومن أبرز مظاهر هذا التشويه الرغبة في عرض العضلات الثقافية حتى بعد أن يكون أوان الاستعراضات قد فات. وإذا ما فهمنا أن المثقف بسيمائه النفسية البورجوازية الصغيرة يتصور دوما تقريبا بأن في أعماقه عملاقا ماردا يريد أن يتحرر ويبرز و يخرج من قمقمه، أدركنا لماذا يحلو للكثير من المثقفين أن يتخيلوا أنهم يعيشون - وشعوبهم - في فراغ أيديولوجي خانق وأن القدر قد وقع اختياره عليهم ليخرجوا شعوبهم من السيديمية الأيديولوجية وليقدموا إليها على طبق من ذهب تلك الأيديولوجيا الخاصة الخصوصية التي لم يسبقهم اليها سابق والتي لا يشوبها درن من اقتباس أو استيراد.
ولا يستطيع أحد أن ينكر أن الظروف الموضوعية للثورة العربية بحكم من الطبيعية البورجوازية الصغيرة لقيادتها قد ساعدت هذا النفر من المثقفين على ممارسة عملقاته الأيديولوجية بلا عقاب. والثورة العربية سارت حتى الآن في طريق النضال العملي المباشر دونما دليل نظري محدد ودونما إستراتيجية طويلة النفس بعيدة المدى، ولم يكن لها من عاصم على الصعيد النظري غير منهج التجربة والخطأ الذي فرضته المعارك الملحة المتلاحقة التي كان على الثورة العربية أن تخوضها على جميع الجبهات من غير أن يتاح لها استرداد أنفاسها ومن دون أن تمكنها ظروفها الذاتية والموضوعية معا من تنظير التجربة المتراكمة، ذلك التنظير الذي نقل الممارسة بدونه عقوبة، متقلقلة، مبهورة الأنفاس، أسيرة اللحظة الراهنة، كثيرة التبذير، عاجزة عن التبصر والتوقع، مستغنية عن الإستراتيجية بالتكتيك، ومن التكنيك بالتكتكة.
1970*
* كاتب وناقد ومترجم سوري ((1939 - 2016))

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