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صلات قلب الجزيرة بالشام 2/2

1/25/2024 11:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) ... قضية ثانية شاهدتها حينما تحفز العرب للانقضاض على عدوهم في فلسطين وتشكل جيش الإنقاذ ورجع كل إلى أصله وكل فرع إلى أرومته، قام من بين أبناء الجزيرة في الشام شباب على رأسهم الأخ الزميل الأستاذ فهد آل مارق فعقدوا لواءنا الأخضر وكتبوا عليه كلمة التوحيد وانطلقوا به في شوارع دمشق، فأخذ أبناء الجزيرة يهرعون إليه من كل حدب وصوب ويستقبلونه ويجتمع حوله عدد كبير، لترفع سفارتنا في دمشق برقية لجلالة الملك عبد العزير ليأمر بتسليحهم وتموينهم وتجهيزهم إلى الجبهة فأبلوا بلاء حسنا.. واستشهد من استشهد وأصيب من أصيب.. وهناك دار للرعاية في دمشق تعلم أبناء هؤلاء وغيرهم من اليتامى من أبناء الجزيرة وتنفق عليهم وتعدهم ليكونوا أعضاء عاملين في مجتمعهم ذكورًا وإناثًا على نفقة المحسنين من أبناء المملكة وبمساعدة الدولة السعودية ورعاية حكومة دمشق..
ولم تكن صلة النسب والجوار واحتضان الجاليات والتجارة والمصالح المشتركة بين البلدين.. لم تكن هذه كلها وغيرها مما هو على شاكلتها.. بأحظى وأعمق وآصل من صلة العقيدة والثقافة والمبدأ بيننا وبين أبناء الشام، فلقد كان شيوخ المذهب الحنبلي الذي يتمذهب به أهل قلب الجزيرة العربية شاميين، وكان إعلام هذا المذهب ومحققوه وحملته ومؤلفوه من أهل الشام، وأكثر الكتب المعتبرة في المذهب الحنبلي شامية فكتب ابن قدامة وكتب ابن تيمية وكتب ابن مفلح وكتب ابن القيم وغيرها من الكتب الكثيرة النفيسة المؤلفة في المذهب الحنبلي بل هي المراجع الكبرى فيه التي يعول عليها الحنابلة في قلب الجزيرة، وليس ذلك جديدًا بل كان هذا منذ أن انتشرت مذاهب الفقه الإسلامي في أقطار العالم الإسلامي. ولذا تقوم علاقة وثيقة فقهية بين القطرين من الحنابلة منذ ذلك الحين قائمة على العلم والتعليم وتبادل المخطوطات ونشر الدراسات الفقهية والفتاوى، يحيط بذلك خبرة وإدراك علماء نجد الإعلام وإخوانهم من الحنابلة في الشام كاهل بلدة - دوما - وغيرهم..
ومن هذا المنطلق استقى الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله دعوته من إمام علماء الشام وحبرها العلم شيخ الإسلام أحمد بن تيمية بل الله ثراه فدعوة ابن عبد الوهاب لم تخرج مما حققه ابن تيمية في مذهب السلف قيد أنملة بل إن كتبه في العقيدة وفتاواه في الشريعة ونظراته في التحقيق هي عمدة محققي أهل نجد ومرجعهم، وكذلك من سار على هذا الدرب من تلامذة ابن تيمية ومن مشايخه أمثال ابن قيم الجوزية والذهبي وابن كثير من علماء السلف الإعلام في كل زمان ومكان... ولا تنس أنه حينما كادت تقفر بلاد نجد من العلماء المحققين في زمن الملك عبدالعزيز رحمه الله أنشأ دارا أسماها - دار التوحيد، وجعل مقرها الطائف، واختار لها من نابهي شباب البلاد مئات الطلاب، ووفر لها سائر الإمكانيات العلمية والمادية، واختار لرئاستها وتوجيهها علامة الشام المغفور له الشيخ محمد بهجة البيطار الدمشقي الميداني السلفي الذي أعطى هذه الدار من جهده ووقته وعليه ما أرجو أن يضاعفه الله له مثوبة وأجرًا، فلقد أبلى في النهوض بهذه الدار بلاء حسنا وواجه من عجر وبجر طلبة قسروا على الغربة وأخذوا من بين أهلهم وذويهم من سائر أقطار نجد ليتفرغوا للعلم في هذه الدار بالطائف ويعارضون، فكان يقابلهم بالصبر ويلقاهم بالجلد ويوجههم باللين تارة وبالشدة أخرى حتى أنجبت هذه الدار صفوة تعتبر بحق النواة الأولى العلم وثقافة عصرية في قلب الجزيرة. ويشرف كاتب هذه السطور أن يكون أحد من أنجبتهم هذه الدار وان كان يشعر بأنه متشبه بهم، وعلى حد قول القائل:
فتشبهوا أن لم تكونوا مثلهم
أن التشبه بالكرام فلاح
غفر الله لك يا بهجة البيطار وجزاك عن هذه الدار ومنسوبيها خير الجزاء وحيا الله الشام تصدر الثقافة لقلب الجزيرة أو تمدها بفيض علمها ومن ثقافتها...
وأخيرًا فنحن على صلات ثقافية وعلمية ونسبية وتجارية.. وصلات جوار ولغة وتراب ودم ومال وآلام تربط قلب جزيرة العرب بالشام، والشام بقلب جزيرة العرب لها جذور تمتد إلى ما قبل الإسلام وتقبل حتى يومنا هذا لا تؤثر فيها الهزات ولا ترنحها الرياح ولا تغمزها اتجاهات الحكم وتقلباته في كلا القطرين.. صلات أصيلة نبيلة على رأسها العقيدة والمذهب.. فلنكن جميعا أوفياء لهذه الصلات بررة بهذه الوشائج مدركين لواقع هذه الصلات على حقيقة وعلم بها لتبقى حية متفتحة يزيدها الزمن نموًا وعطاء ورسوخًا...
هذه رؤوس أقلام عن هذه الصلات أرجو أن يهيئ الله لها من يأخذها بالدراسة المتمكنة المبسطة في مؤلف يحيى منها ما اندرس ويحقق ما يعوزه التحقيق ويطلع جيل اليوم على حقيقة كادت أن تنسى وواقع كاد أن ينطمس.. فعسى ولعل.
1977*
* شاعر وصحافي ومؤرخ سعودي ((1919 - 2011))

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