شرابي يدشن معرضه التشكيلي الثاني عشر بجدة

(MENAFN
- Al Watan) افتتح الفنان التشكيلي السوري منذر شرابي معرضه الشخصي الثاني عشر بعنوان (عبق الماضي) في المركز السعودي للفنون التشكيلية بجدة على شرف سعادة المهندس طلال كردي وبحضور نخبة من الفنانين التشكيليين والمثقفين ، حيث تضمن المعرض 56 عملا، عبر فيها شرابي عن حبه ومشاعره تجاه التراث العمراني الحجازي الذي يتمثل في مباني جدة القديمة بسمتها العمرانية الفريدة ورواشينها ساحرة الجمال. كما أنه قدم أعمالا أخرى تحكي إرث الجدود الموجودة في أماكن مختلفة في المملكة كالآثار الموجودة في العلا والدرعية والتي نحتتها يد الطبيعة وصنعتها إرادة الإنسان.
كما عرض لوحات تعبر عن جمال وروعة الطبيعة في منطقة جازان والباحة والطائف ، ومن ضمن الأعمال المعروضة أعمالا تحكي قصصاً وحكاياً عن التراث العمراني والفني والشعبي لمدينة حلب السورية عبرت فيها عن جمال أسواقها القديمة.
يذكر أن الفنان منذر شرابي خريج مركز الفنون التشكيلية بحلب، ودرس العلوم في جامعة حلب وعمل مدرسا لمادة العلوم وندب للعمل في المسرح المدرسي بحلب رئيسا لقسم الفنون التشكيلية ومصمماً لديكور المسرح.
كما شارك في العديد من المعارض الجماعية محلياً ودولياً منذ 1966 وحتى اليوم بما يزيد عن 250 معرضا، كما شارك في 26 معرضاً جماعياً في الرياض والمدينة المنورة وجدة والطائف بالمملكة العربية السعودية ما بين عامي 2012 و 2019، ونال العديد من الجوائز وشهادات التقدير طول مسيرته الفنية.
MENAFN25012024000089011017ID1107771068
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.