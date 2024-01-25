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شرابي يدشن معرضه التشكيلي الثاني عشر بجدة

1/25/2024 11:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) افتتح الفنان التشكيلي السوري منذر شرابي معرضه الشخصي الثاني عشر بعنوان (عبق الماضي) في المركز السعودي للفنون التشكيلية بجدة على شرف سعادة المهندس طلال كردي وبحضور نخبة من الفنانين التشكيليين والمثقفين ، حيث تضمن المعرض 56 عملا، عبر فيها شرابي عن حبه ومشاعره تجاه التراث العمراني الحجازي الذي يتمثل في مباني جدة القديمة بسمتها العمرانية الفريدة ورواشينها ساحرة الجمال. كما أنه قدم أعمالا أخرى تحكي إرث الجدود الموجودة في أماكن مختلفة في المملكة كالآثار الموجودة في العلا والدرعية والتي نحتتها يد الطبيعة وصنعتها إرادة الإنسان.
كما عرض لوحات تعبر عن جمال وروعة الطبيعة في منطقة جازان والباحة والطائف ، ومن ضمن الأعمال المعروضة أعمالا تحكي قصصاً وحكاياً عن التراث العمراني والفني والشعبي لمدينة حلب السورية عبرت فيها عن جمال أسواقها القديمة.
يذكر أن الفنان منذر شرابي خريج مركز الفنون التشكيلية بحلب، ودرس العلوم في جامعة حلب وعمل مدرسا لمادة العلوم وندب للعمل في المسرح المدرسي بحلب رئيسا لقسم الفنون التشكيلية ومصمماً لديكور المسرح.
كما شارك في العديد من المعارض الجماعية محلياً ودولياً منذ 1966 وحتى اليوم بما يزيد عن 250 معرضا، كما شارك في 26 معرضاً جماعياً في الرياض والمدينة المنورة وجدة والطائف بالمملكة العربية السعودية ما بين عامي 2012 و 2019، ونال العديد من الجوائز وشهادات التقدير طول مسيرته الفنية.

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