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حسابات متباينة للتعاقدات الشتوية

1/25/2024 11:16:46 PM
(MENAFN- Al Watan) تباينت احتيجات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي تغلق خلال الأسبوع المقبل، من ناد إلى آخر وسعت الأندية الـ18 إلى سد احتياجاتها سواء بالتوقيع أو التفاوض مع لاعبين محليين أو أجانب، وإن كانت أغلب المفاوضات محلية الطابع. ونستعرض أبرز احتياجات الأندية الـ18، التي تسعى لسدها خلال ما تبقى من فترة التسجيل الشتوية، أو تلك الاحتياجات التي ترغب في سدها خلال الأيام المتبقية من

إنهاء الصداع
نجح متصدر الدوري الهلال في سد احتياجه والخلل الواضح في منظومته والذي كان يكمن في الظهير الأيسر، بتوقيعه مع اللاعب البرازيلي رينان لوري قادمًا من مارسيليا الفرنسي، وسيسجله الهلاليون في قائمة الأجانب الـ8 عوضًا عن مواطنه المصاب نيمار.
خلل الحراسة
المنافس التقليدي للهلال ووصيف الدوري النصر، يعاني من معضلة يعمل على حلها، وتكمن في حراسة المرمى، وكذلك في متوسط الدفاع، لذا فإنه يسعى للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، ولاعب متمكن في قلب الدفاع.
غموض أهلاوي
بدوره يطمح الأهلي إلى التعاقد مع لاعب في مركز المحور ((6))، وآخر في مركز رأس الحربة أو المهاجم الصريح، لكن التحركات الأهلاوية في هذا الشأن يكتنفها الغموض بشكل كبير، وربما تؤجل ذلك إلى الفترة الصيفية خصوصًا المهاجم، لاسيما أنه بحاجة ماسة للتخلص من أيًّ من لاعبيه الأجانب.
تخلص أجنبي
يبقى الاتحاد أبرز الأربعة الكبار احتياجًا، ويتطلب سلخ جلد شبه كامل، إلا أنه تعاقد مع المدافع سعد الموسى، ومازال بحاجة مساسة إلى التوقيع مع صانع ألعاب مميز، ولاعب في أحد الجناحين، لكنه مطالب بالتخلص من عدد من لاعبيه الأجانب الذين يفوقون الـ8 لاعبين.
مطالب بالجملة
يعتبر الشباب واحدًا من أندية الدوري، التي عانت من مجموعة أخطأ وخلل كبير في منظومة الفريق، كما أنه تلقى ضربة موجعة بإصابة حارس مرماه الكوري الجنوبي كيم سيونغ خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا التي تجري رحاها في قطر حاليًا، ويبحث عن بديل خلال الفترة الحالية، ويعد حارس الاتحاد مارسيلو جروهي أبرز المرشحين لخلافته، كما أنه يبحث عن لاعب مميز في قلب الدفاع، وكذلك في وسط الميدان، وأيضًا في خط الهجوم، إضافة إلى مدرب يقود كتيبة الليوث.
معاناة كبرى
يعد أبها الذي يعاني في مراكز الهبوط واحدًا من الأندية ذات الاحتياج الكبير، إذ أن التعاقد مع مدرب جديد أول المهام التي يجب إنجازها، إضافة إلى التعاقد مع حارس مرمى لما يعانيه الفريق من مشاكل في المركز الحساس، وكذلك لاعب أو اثنين في خط الدفاع، إضافة إلى لاعب في وسط الميدان، وآخر مهاجم، ويتوجب لإبرام تلك التعاقدات توفر السيولة المالية اللازمة، والتخلص من بعض اللاعبين الأجانب الحاليين.
احتياجات محدودة
يعتبر التعاون وضمك والخليج والوحدة، والفتح، والاتفاق، والأخدود أندية ليست بحاجة كبرى للتغيير، إنما تحتاج فقط لبعض التعاقدات الطفيفية في قوائهما حسب احتياجات الجهاز الفني حسب خططه التي سينفذها في المرحلة المقبلة.
رؤية فنية
بدورها يعتبر الخط الخلفي وكذلك خط المقدمة في أندية الحزم، والفيحاء، والطائي، والرائد، والرياض، أبرز الخطوط التي تحتاج للتدعيم خلال الانتقالات الشتوية، لما تعانيه تلك الأندية هجوميًا ودفاعيًا، وحتى تتمكن من الخروج من التراجع المثير في نتائجها، وذلك حسب رؤية الأجهزة الفنية لتلك الأندية.
-الهلال سد الخلل بالبرازيلي لودي
-الحراسة والدفاع مشكلة النصر
-المحور والمهاجم الصريح أبرز مشاكل الأهلي
-الاتحاد بحاجة لسلخ جلده والتخلص من بعض أجانبه
-الشباب يريد ترميم صفوفة بمدرب وصفقات قوية
-أبها يعاني من مشاكل في جميع الخطوط ويحتاج لعدة تعاقدات
-7 أندية لا تحتاج لتعديلات كبرى في صفوفها
-5 أندية تعاني من المشاكل الدفاعية والهجومية

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