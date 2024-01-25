حسابات متباينة للتعاقدات الشتوية

(MENAFN
- Al Watan) تباينت احتيجات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، والتي تغلق خلال الأسبوع المقبل، من ناد إلى آخر وسعت الأندية الـ18 إلى سد احتياجاتها سواء بالتوقيع أو التفاوض مع لاعبين محليين أو أجانب، وإن كانت أغلب المفاوضات محلية الطابع. ونستعرض أبرز احتياجات الأندية الـ18، التي تسعى لسدها خلال ما تبقى من فترة التسجيل الشتوية، أو تلك الاحتياجات التي ترغب في سدها خلال الأيام المتبقية من
إنهاء الصداع
نجح متصدر الدوري الهلال في سد احتياجه والخلل الواضح في منظومته والذي كان يكمن في الظهير الأيسر، بتوقيعه مع اللاعب البرازيلي رينان لوري قادمًا من مارسيليا الفرنسي، وسيسجله الهلاليون في قائمة الأجانب الـ8 عوضًا عن مواطنه المصاب نيمار.
خلل الحراسة
المنافس التقليدي للهلال ووصيف الدوري النصر، يعاني من معضلة يعمل على حلها، وتكمن في حراسة المرمى، وكذلك في متوسط الدفاع، لذا فإنه يسعى للتعاقد مع حارس مرمى أجنبي، ولاعب متمكن في قلب الدفاع.
غموض أهلاوي
بدوره يطمح الأهلي إلى التعاقد مع لاعب في مركز المحور ((6))، وآخر في مركز رأس الحربة أو المهاجم الصريح، لكن التحركات الأهلاوية في هذا الشأن يكتنفها الغموض بشكل كبير، وربما تؤجل ذلك إلى الفترة الصيفية خصوصًا المهاجم، لاسيما أنه بحاجة ماسة للتخلص من أيًّ من لاعبيه الأجانب.
تخلص أجنبي
يبقى الاتحاد أبرز الأربعة الكبار احتياجًا، ويتطلب سلخ جلد شبه كامل، إلا أنه تعاقد مع المدافع سعد الموسى، ومازال بحاجة مساسة إلى التوقيع مع صانع ألعاب مميز، ولاعب في أحد الجناحين، لكنه مطالب بالتخلص من عدد من لاعبيه الأجانب الذين يفوقون الـ8 لاعبين.
مطالب بالجملة
يعتبر الشباب واحدًا من أندية الدوري، التي عانت من مجموعة أخطأ وخلل كبير في منظومة الفريق، كما أنه تلقى ضربة موجعة بإصابة حارس مرماه الكوري الجنوبي كيم سيونغ خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس آسيا التي تجري رحاها في قطر حاليًا، ويبحث عن بديل خلال الفترة الحالية، ويعد حارس الاتحاد مارسيلو جروهي أبرز المرشحين لخلافته، كما أنه يبحث عن لاعب مميز في قلب الدفاع، وكذلك في وسط الميدان، وأيضًا في خط الهجوم، إضافة إلى مدرب يقود كتيبة الليوث.
معاناة كبرى
يعد أبها الذي يعاني في مراكز الهبوط واحدًا من الأندية ذات الاحتياج الكبير، إذ أن التعاقد مع مدرب جديد أول المهام التي يجب إنجازها، إضافة إلى التعاقد مع حارس مرمى لما يعانيه الفريق من مشاكل في المركز الحساس، وكذلك لاعب أو اثنين في خط الدفاع، إضافة إلى لاعب في وسط الميدان، وآخر مهاجم، ويتوجب لإبرام تلك التعاقدات توفر السيولة المالية اللازمة، والتخلص من بعض اللاعبين الأجانب الحاليين.
احتياجات محدودة
يعتبر التعاون وضمك والخليج والوحدة، والفتح، والاتفاق، والأخدود أندية ليست بحاجة كبرى للتغيير، إنما تحتاج فقط لبعض التعاقدات الطفيفية في قوائهما حسب احتياجات الجهاز الفني حسب خططه التي سينفذها في المرحلة المقبلة.
رؤية فنية
بدورها يعتبر الخط الخلفي وكذلك خط المقدمة في أندية الحزم، والفيحاء، والطائي، والرائد، والرياض، أبرز الخطوط التي تحتاج للتدعيم خلال الانتقالات الشتوية، لما تعانيه تلك الأندية هجوميًا ودفاعيًا، وحتى تتمكن من الخروج من التراجع المثير في نتائجها، وذلك حسب رؤية الأجهزة الفنية لتلك الأندية.
-الهلال سد الخلل بالبرازيلي لودي
-الحراسة والدفاع مشكلة النصر
-المحور والمهاجم الصريح أبرز مشاكل الأهلي
-الاتحاد بحاجة لسلخ جلده والتخلص من بعض أجانبه
-الشباب يريد ترميم صفوفة بمدرب وصفقات قوية
-أبها يعاني من مشاكل في جميع الخطوط ويحتاج لعدة تعاقدات
-7 أندية لا تحتاج لتعديلات كبرى في صفوفها
-5 أندية تعاني من المشاكل الدفاعية والهجومية
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