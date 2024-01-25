ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

(MENAFN
- Al-Borsa News)
ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، في ظل استيعاب الأسواق بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في سوق العمل الأمريكي، وسط دورة التشديد النقدي الحالية، ما عزز من توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي لدورة خفض الفائدة.
وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.1% تقريبًا أو 1.8 دولار عند 2017.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2025.6 دولار خلال الجلسة.
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بينما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 103.59 نقطة، بعدما تراجع إلى 103.12 نقطة.
وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 25 ألف طلب عند 214 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 200 ألف طلب.
وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع ارتفاع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 46.2% من 40.4% قبل يوم واحد.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107771065
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