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ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

1/25/2024 11:16:36 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) ارتفعت أسعار العقود الآجلة للذهب عند تسوية تعاملات، اليوم الخميس، في ظل استيعاب الأسواق بيانات أظهرت تباطؤ الضغوط التضخمية في سوق العمل الأمريكي، وسط دورة التشديد النقدي الحالية، ما عزز من توقعات بدء الاحتياطي الفيدرالي لدورة خفض الفائدة.

وعند التسوية، صعدت أسعار العقود الآجلة للذهب تسليم شهر فبراير بنسبة 0.1% تقريبًا أو 1.8 دولار عند 2017.8 دولار للأوقية، بعد أن لامست 2025.6 دولار خلال الجلسة.

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بينما زادت قيمة مؤشر الدولار -الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% عند 103.59 نقطة، بعدما تراجع إلى 103.12 نقطة.

وكشفت بيانات وزارة العمل الأمريكية، عن ارتفاع طلبات إعانة البطالة الأولية بمقدار 25 ألف طلب عند 214 ألف طلب في الأسبوع المنتهي في العشرين من يناير، في حين كان متوقعًا ارتفاعها إلى 200 ألف طلب.

وأظهرت أداة“فيد واتش” ترجيح الأسواق تثبيت الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة خلال اجتماع يناير الجاري بنسبة 97.4%، مع ارتفاع توقعات خفض المركزي الأمريكي لتكاليف الاقتراض بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مارس إلى 46.2% من 40.4% قبل يوم واحد.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107771065

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