ميتا تبني مركزًا للبيانات من أجل خدمات الذكاء الاصطناعي بتكلفة 800 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
تبني شركة“ميتا بلاتفورمز” مركزًا للبيانات في ولاية إنديانا الأمريكية بتكلفة 800 مليون دولار، والذي سيركز على التعامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي.
وستضم المنشأة الأجهزة المبردة بالسوائل والمصممة لدعم الاحتياجات الضخمة للذكاء الاصطناعي من الحوسبة، وسيكون هذا أول مركز بيانات تؤسسه الشركة من البداية لاستيعاب خدمات الذكاء الاصطناعي، على عكس بعض المراكز التي أُعيد تأهيلها.
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ووفقًا لبيان الشركة الصادر اليوم، من المستبعد بدء تشغيل مركز البيانات الثاني والعشرين للشركة حول العالم قبل عام 2026، لكنه سوف يوفر قرابة 100 وظيفة بمجرد تشغيله.
وكجزء من اتفاقية مع سلطات إنديانا، ستحصل مالكة“فيسبوك” و”إنستجرام” على إعفاءات من ضريبة المبيعات في الولاية لمدة 35 عامًا، بفضل هذا المشروع.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107771064
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