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ميتا تبني مركزًا للبيانات من أجل خدمات الذكاء الاصطناعي بتكلفة 800 مليون دولار

1/25/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تبني شركة“ميتا بلاتفورمز” مركزًا للبيانات في ولاية إنديانا الأمريكية بتكلفة 800 مليون دولار، والذي سيركز على التعامل مع خدمات الذكاء الاصطناعي.

وستضم المنشأة الأجهزة المبردة بالسوائل والمصممة لدعم الاحتياجات الضخمة للذكاء الاصطناعي من الحوسبة، وسيكون هذا أول مركز بيانات تؤسسه الشركة من البداية لاستيعاب خدمات الذكاء الاصطناعي، على عكس بعض المراكز التي أُعيد تأهيلها.

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ووفقًا لبيان الشركة الصادر اليوم، من المستبعد بدء تشغيل مركز البيانات الثاني والعشرين للشركة حول العالم قبل عام 2026، لكنه سوف يوفر قرابة 100 وظيفة بمجرد تشغيله.

وكجزء من اتفاقية مع سلطات إنديانا، ستحصل مالكة“فيسبوك” و”إنستجرام” على إعفاءات من ضريبة المبيعات في الولاية لمدة 35 عامًا، بفضل هذا المشروع.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107771064

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