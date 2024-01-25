النفط يحقق أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا

MENAFN - Al-Borsa News) عززت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع استيعاب الأسواق هبوط مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 9.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وبدعم من بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة.

وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 3% أو 2.39 دولار عند 82.43 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة خلال 8 أسابيع.

موضوعاتعقود الغاز الأمريكية تتراجع بنسبة 3% مع توقعات انخفاض الطلب مخزونات الغاز الطبيعي الأمريكية تسجل أكبر تراجع أسبوعي منذ فبراير 2021 أسعار النفط تعزز مكاسبها والخام الأمريكي عند أعلى مستوياته في 8 أسابيع

فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس – العقد الأكثر نشاطًا – بنسبة 3% أو 2.27 دولار إلى 77.36 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.

ووفقًا للتقديرات الحكومية الأولية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 3.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أكثر من المتوقع عند 2%، كما نما بمعدل 2.5% خلال 2023 بأكمله.

وحذر محللو“سيتي جروب” من أن سعر خام برنت قد يرتفع إلى 90 دولارًا للبرميل، في حال تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، إلا أن البنك أشار إلى أن هذه ليست هي توقعاته الأساسية.

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