النفط يحقق أعلى تسوية منذ نهاية نوفمبر.. وبرنت يتجاوز 82 دولارًا

(MENAFN
- Al-Borsa News)
عززت أسعار النفط مكاسبها عند تسوية تعاملات اليوم الخميس، مع استيعاب الأسواق هبوط مخزونات الخام الأمريكية بمقدار 9.2 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي، وبدعم من بيانات نمو اقتصاد الولايات المتحدة.
وعند التسوية، ارتفعت أسعار العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم شهر مارس بنسبة 3% أو 2.39 دولار عند 82.43 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في نهاية الجلسة خلال 8 أسابيع.
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فيما زاد سعر خام نايمكس الأمريكي تسليم مارس – العقد الأكثر نشاطًا – بنسبة 3% أو 2.27 دولار إلى 77.36 دولار للبرميل، وهي أعلى تسوية منذ جلسة التاسع والعشرين من نوفمبر الماضي.
ووفقًا للتقديرات الحكومية الأولية، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الأمريكي 3.3% خلال الربع الرابع من العام الماضي، وهو أكثر من المتوقع عند 2%، كما نما بمعدل 2.5% خلال 2023 بأكمله.
وحذر محللو“سيتي جروب” من أن سعر خام برنت قد يرتفع إلى 90 دولارًا للبرميل، في حال تصاعدت التوترات في الشرق الأوسط، إلا أن البنك أشار إلى أن هذه ليست هي توقعاته الأساسية.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107771063
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