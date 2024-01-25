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ألاسكا إيرلاينز: إيقاف طائرة بوينج 737 ماكس 9 سيكلف 150 مليون دولار

1/25/2024 11:16:35 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) قالت شركة“ألاسكا إيرلاينز” الأمريكية الخميس، إن إيقاف تشغيل طائرة“بوينج 737 ماكس 9” لمدة أسابيع سيكلف الخطوط الجوية قرابة 150 مليون دولار.

وأوضحت شركتا“ألاسكا” و”يونايتد إيرلاينز”، اللتان تمتلكان طائرات“ماكس 9” في أساطيلهما، أنهما عثرتا على مسامير مفكوكة في عدة طائرات أثناء عمليات التفتيش الأولية بعد وقت قصير من وقوع الحادث الذي وقع في الخامس من يناير، بحسب“سي إن بي سي”.

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وفي حين أعرب الرؤساء التنفيذيون لدى“ألاسكا” و”يونايتد” هذا الأسبوع، عن إحباطهم وغضبهم من“بوينج” بعد الحادث، قالت“ألاسكا” إن أولى رحلات“ماكس 9” ستستأنف في وقت مبكر غدًا الجمعة، وأنها ستعيد الطائرة تدريجياً إلى الخدمة حتى أوائل فبراير.

يأتي هذا بعد يوم من إعلان إدارة الطيران الفيدرالية وقف توسعة“بوينج” المخططة لإنتاج طائراتها من طراز“737 ماكس”، ضمن عملية فحص وصيانة شاملة للطائرات الموجودة قبل الموافقة على عودتها إلى الخدمة.

المصدر:

MENAFN25012024000202011048ID1107771062

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