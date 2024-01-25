ألاسكا إيرلاينز: إيقاف طائرة بوينج 737 ماكس 9 سيكلف 150 مليون دولار

(MENAFN
- Al-Borsa News)
قالت شركة“ألاسكا إيرلاينز” الأمريكية الخميس، إن إيقاف تشغيل طائرة“بوينج 737 ماكس 9” لمدة أسابيع سيكلف الخطوط الجوية قرابة 150 مليون دولار.
وأوضحت شركتا“ألاسكا” و”يونايتد إيرلاينز”، اللتان تمتلكان طائرات“ماكس 9” في أساطيلهما، أنهما عثرتا على مسامير مفكوكة في عدة طائرات أثناء عمليات التفتيش الأولية بعد وقت قصير من وقوع الحادث الذي وقع في الخامس من يناير، بحسب“سي إن بي سي”.
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وفي حين أعرب الرؤساء التنفيذيون لدى“ألاسكا” و”يونايتد” هذا الأسبوع، عن إحباطهم وغضبهم من“بوينج” بعد الحادث، قالت“ألاسكا” إن أولى رحلات“ماكس 9” ستستأنف في وقت مبكر غدًا الجمعة، وأنها ستعيد الطائرة تدريجياً إلى الخدمة حتى أوائل فبراير.
يأتي هذا بعد يوم من إعلان إدارة الطيران الفيدرالية وقف توسعة“بوينج” المخططة لإنتاج طائراتها من طراز“737 ماكس”، ضمن عملية فحص وصيانة شاملة للطائرات الموجودة قبل الموافقة على عودتها إلى الخدمة.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107771062
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