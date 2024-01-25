فيتش تتوقع انخفاض عدد البنوك الأمريكية بأكثر من 25% بحلول 2030

(MENAFN
- Al-Borsa News)
رجحت وكالة“فيتش” في تقرير نشرته الخميس على موقعها الرسمي، أن يتقلص عدد البنوك الأمريكية بمعدل سنوي 3% منذ بداية العقد، لينخفض العدد بنسبة 26% بحلول عام 2030.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أنه من المتوقع أن تتطلب الضغوط التنافسية بين البنوك المجتمعية الأكبر حجمًا -أصولها مليار دولار أو أكثر- والبنوك الصغيرة، مستويات أعلى من الاستثمار، ما يدعم الاتجاه طويل المدى للاندماج، وسط منافسة أكبر على الودائع.
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وبالمقارنة مع الأنظمة المصرفية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإن النظام الأمريكي منتشر بشكل كبير مع ما يقرب من 4600 مؤسسة تابعة لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، والغالبية العظمى منها هي بنوك مجتمعية يقل إجمالي أصولها عن 15 مليار دولار.
وفي حين أن أكبر 10 بنوك أمريكية تمثل ما يقرب من 53% من الأصول، على مستوى النظام، فإنها لا تمثل سوى ما يقرب من 24% من إجمالي فروع البنوك، وبالتالي، تلعب البنوك المجتمعية دورًا حيويًا في تقديم الخدمات المصرفية للمناطق الأقل كثافة سكانية في البلاد.
ومنذ عام 1984، تقلص عدد البنوك الأمريكية باستمرار، بمتوسط 3.3% سنويًا، كما تسارع هذا الاتجاه بعد الأزمة المالية الكبرى، مع انخفاض سنوي في عدد البنوك التجارية بمتوسط بلغ 4.0% خلال الفترة منذ عام 2011 وحتى 2020.
المصدر:
MENAFN25012024000202011048ID1107771061
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