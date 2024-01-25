فيتش تتوقع انخفاض عدد البنوك الأمريكية بأكثر من 25% بحلول 2030

MENAFN - Al-Borsa News) رجحت وكالة“فيتش” في تقرير نشرته الخميس على موقعها الرسمي، أن يتقلص عدد البنوك الأمريكية بمعدل سنوي 3% منذ بداية العقد، لينخفض العدد بنسبة 26% بحلول عام 2030.

وأوضحت وكالة التصنيف الائتماني، أنه من المتوقع أن تتطلب الضغوط التنافسية بين البنوك المجتمعية الأكبر حجمًا -أصولها مليار دولار أو أكثر- والبنوك الصغيرة، مستويات أعلى من الاستثمار، ما يدعم الاتجاه طويل المدى للاندماج، وسط منافسة أكبر على الودائع.

موضوعاتألاسكا إيرلاينز: إيقاف طائرة بوينج 737 ماكس 9 سيكلف 150 مليون دولار ميتا تبني مركزًا للبيانات من أجل خدمات الذكاء الاصطناعي بتكلفة 800 مليون دولار ارتفاع أسعار الذهب عند التسوية مع تزايد التوقعات بخفض الفائدة الأمريكية

وبالمقارنة مع الأنظمة المصرفية في الاقتصادات المتقدمة الأخرى، فإن النظام الأمريكي منتشر بشكل كبير مع ما يقرب من 4600 مؤسسة تابعة لمؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، والغالبية العظمى منها هي بنوك مجتمعية يقل إجمالي أصولها عن 15 مليار دولار.

وفي حين أن أكبر 10 بنوك أمريكية تمثل ما يقرب من 53% من الأصول، على مستوى النظام، فإنها لا تمثل سوى ما يقرب من 24% من إجمالي فروع البنوك، وبالتالي، تلعب البنوك المجتمعية دورًا حيويًا في تقديم الخدمات المصرفية للمناطق الأقل كثافة سكانية في البلاد.

ومنذ عام 1984، تقلص عدد البنوك الأمريكية باستمرار، بمتوسط 3.3% سنويًا، كما تسارع هذا الاتجاه بعد الأزمة المالية الكبرى، مع انخفاض سنوي في عدد البنوك التجارية بمتوسط بلغ 4.0% خلال الفترة منذ عام 2011 وحتى 2020.

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