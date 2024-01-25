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نمو الاقتصاد الأميركي بأفضل من التوقعات بنهاية 2023 عند 3 3%

1/25/2024 11:07:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أفادت وزارة التجارة أمس بأن الاقتصاد الأميركي نما بشكل أسرع بكثير من المتوقع في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2023، حيث تجنبت الولايات المتحدة الركود الذي اعتقد العديد من الخبراء أنه لا مفر منه.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي، وهو مقياس لجميع السلع والخدمات المنتجة، بمعدل سنوي 3.3% في الربع الرابع من عام 2023، وفقا للبيانات المعدلة موسميا وطبقا للتضخم.
وكانت تشير تقديرات «وول ستريت» إلى زيادة بنسبة 2% في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وكان نما الاقتصاد في الولايات المتحدة خلال الربع الثالث بمعدل 4.9%، ونما الاقتصاد الأميركي طوال عام 2023 بأكمله بمعدل سنوي 2.5%، وهو ما يفوق بكثير توقعات «وول ستريت» في بداية العام عند مكاسب ضئيلة جدا.
وكما كان الحال خلال العام، ساعدت وتيرة الإنفاق الاستهلاكي القوية في دفع هذا التوسع، وارتفعت نفقات الاستهلاك الشخصي بنسبة 2.8% خلال الربع، بانخفاض طفيف عن الفترة السابقة.
كما ساهم الإنفاق على مستوى الولايات والحكومات المحلية بزيادة قدرها 3.7%، وكذلك زيادة بنسبة 2.5% في نفقات الحكومة الفيدرالية، وارتفع إجمالي الاستثمار المحلي الخاص بنسبة 2.1%، وهو عامل مهم آخر لهذا الربع القوي.
وتباطأ مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي إلى نمو بنسبة 2.7% بانخفاض عن 5.9% قبل عام. في حين سجل الرقم الأساسي باستثناء الغذاء والطاقة زيادة بنسبة 3.2% مقارنة بـ 5.1%.
ومع ذلك، كانت معدلات التضخم أقل بكثير على أساس ربع سنوي. وارتفعت معدلات التضخم الأساسية، التي يفضلها بنك الاحتياطي الفيدرالي كمقياس للتضخم على المدى الطويل، بنسبة 2% خلال هذه الفترة، في حين بلغ المعدل الرئيسي 1.7%.
وفي أخبار اقتصادية أخرى يوم الخميس، بلغ إجمالي طلبات إعانة البطالة الأولية 214 ألف، بزيادة قدرها 25 ألف عن الأسبوع السابق مقابل التقديرات عند 199 ألف.

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