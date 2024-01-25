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تريليونات الدولارات في وول ستريت خارج نطاق الخدمة بسبب هجوم سيبراني

1/25/2024 11:07:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة EquiLend، وهي شركة في «وول ستريت» تقوم بمعالجة معاملات الأوراق المالية بتريليونات الدولارات شهريا، إنها تعرضت لهجوم إلكتروني أدى إلى تعطيل بعض أنظمتها عن العمل.
وقالت شركة التكنولوجيا المالية، المملوكة لـ «غولدمان ساكس» و«جي بي مورغان» وغيرهما من الشركات الكبرى في وول ستريت، في بيان لشبكة CNN، إن الأمر قد يستغرق عدة أيام قبل استعادة الخدمات بالكامل، وفقا لما اطلعت عليه «العربية Business».
وفي البيان، قال المتحدث باسم EquiLend كريستوفر جولكي إن الشركة «حددت يوم الاثنين مشكلة فنية جعلت أجزاء من أنظمتها غير متصلة بالإنترنت».
وقالت EquiLend إنها تعمل مع شركات الأمن السيبراني الخارجية ومستشارين آخرين للتحقيق في الهجوم وإعادة الخدمات إلى الإنترنت.
وأوضح جولكي «لقد بدأنا على الفور تحقيقا وحددنا حادثا يتعلق بالأمن السيبراني يتضمن الوصول غير المصرح به إلى أنظمتنا»، وتابع «لقد اتخذنا خطوات فورية لتأمين أنظمتنا ونعمل بشكل منهجي لاستعادة الخدمات المعنية في أسرع وقت ممكن».
وتعد EquiLend، المملوكة لاتحاد شركات وول ستريت بما في ذلك «بلاك روك» و«بنك أوف أميركا»، لاعبا مهما في صناعة إقراض الأوراق المالية من خلال منصة تداول NGT الخاصة بها. تعتمد صناديق التحوط والمستثمرين الآخرين على شركات إقراض الأوراق المالية للقيام بمراهنات البيع على المكشوف مقابل قيمة الأوراق المالية.
وقال متحدث باسم FS-ISAC، وهو اتحاد عالمي من المؤسسات المالية التي تشارك معلومات الأمن السيبراني، لشبكة CNN في بيان، إن التأثير على اللاعبين في السوق المالية كان «محدودا».
وأضاف المتحدث باسم FS-ISAC إن الاختراق أثر على خدمات إقراض الأوراق المالية الآلية المحددة، مما دفع الشركات إلى التكيف من خلال الانتقال إلى العمليات اليدوية.
وأوضح المتحدث باسم FS-ISAC «يراقب القطاع أي مشكلات مستمرة، وينسق من خلال عمليات الاستجابة للحوادث وآليات المرونة المعمول بها لدينا لضمان حصول الشركات على المعلومات التي تحتاجها للتخفيف من الآثار المحتملة».
ويراقب المسؤولون الأميركيون الاختراق، وقال المتحدث باسم الخزانة كريستوفر هايدن «كانت الخزانة على اتصال وثيق مع القطاع المالي الرئيسي والقيادة التنظيمية التي تراقب الحادث بشكل جماعي».
في الأسبوع الماضي، أعلنت EquiLend عن صفقة لبيع حصة أغلبية في حد ذاتها لشركات الأسهم الخاصة Welsh، وCarson، وAnderson & Stowe مقابل مبلغ لم يكشف عنه.

MENAFN25012024000130011022ID1107771017

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