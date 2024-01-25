Friday, 26 January 2024 08:32 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


الطاقات النظيفة المحرك الرئيسي لنمو اقتصاد الصين في 2023

1/25/2024 11:07:03 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شكّلت مشاريع الطاقات النظيفة المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في الصين العام 2023 في ظل قيام بكين باستثمارات ضخمة في إزالة الكربون، على ما أظهرت دراسة نشرت الخميس.
وأظهر تقرير لمركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف Centre for Research on Energy and Clean Air في فنلندا أن الاستثمارات في قطاعات «الطاقات النظيفة» ساهمت العام الماضي في 40% من النمو في إجمالي الناتج المحلي الصيني.
وتعد الصين المصدر العالمي الرئيسي لغازات الدفيئة المسؤولة عن تغير المناخ، لكنها أيضا المنتج الأول في العالم لطاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وفي مواجهة الطفرة في استهلاك الطاقة، سرع العملاق الآسيوي من استخدامه للطاقات المتجددة، فيما تعهد الرئيس الصيني شي جينبينغ بأن تسجل بلاده ذروة في انبعاثات ثاني أكسيد الكربون بحلول العام 2030، وفي العام 2022، وافقت الصين على أكبر توسع لمحطات الطاقة التي تعمل بالفحم منذ العام 2015.
ونظر الباحثون في «مركز البحوث حول الطاقة والهواء النظيف» في الاستثمارات الصينية في الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وكفاءة الطاقة والسكك الحديد وتخزين الطاقة وشبكات الكهرباء وطاقة الرياح والطاقة النووية والطاقة الكهرمائية.
وجمعت هذه القطاعات استثمارات بقيمة 890 مليار دولار بحسب المركز، وهو ما يعادل تقريبا إجمالي الاستثمارات العالمية في الوقود الأحفوري العام الماضي، وأشارت الدراسة إلى أنه لولا النمو الذي ساهمت فيه هذه القطاعات لكانت الزيادة في إجمالي الناتج المحلي في العام 2023 قد سجلت 3% بدلا من 5.2%.
واعتبر معدو الدراسة أن «اعتماد الصين على قطاعات التكنولوجيا النظيفة لدفع النمو وتحقيق أهدافها الاقتصادية الرئيسية يعزز أهميتها الاقتصادية والسياسية».
غير أن الصين قد يصبح لديها فائض و«هناك حد أقصى لكمية الطاقة الشمسية والبطاريات وغيرها من التكنولوجيا النظيفة» التي يمكن للسوق استيعابها.

MENAFN25012024000130011022ID1107771016

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث