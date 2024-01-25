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فيتش اضطرابات البحر الأحمر ستبقي على علاوة المخاطر بأسعار السلع الأولية

1/25/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن الاضطرابات التي تعتري الملاحة وإعادة توجيه السفن لتجنب الإبحار في البحر الأحمر ستبقي على علاوة المخاطر المتعلقة بالأوضاع السياسية في أسواق السلع الأولية الرئيسية مثل النفط والغاز والكيماويات والأسمدة عند مستوياتها الحالية ما لم تتفاقم اضطرابات الملاحة أو الإنتاج على نحو أكبر في المنطقة.
وذكرت «فيتش» في تقرير لها، أن المخاطر الجيوسياسية المرتفعة بما في ذلك اضطرابات الملاحة ستسهم في الإبقاء على العلاوة السعرية للنفط.
لكن في الوقت ذاته تقول «فيتش» انه من دون حدوث اضطرابات ملموسة في إنتاج النفط الفعلي أو اتساع نطاق الهجمات لتمس المزيد من مسارات نقل النفط الحيوية في المنطقة، فمن غير المتوقع ارتفاع سعر الخام بشكل قوي فوق مستوى تقديرها البالغ 80 دولارا لبرميل خام برنت في 2024 نظرا لوجود فائض كبير في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة أوپيك+.
وقالت وكالة فيتش إن إجمالي شحنات النفط التي تمر عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد ومضيق باب المندب شكل نحو 12% من تداولات النفط المنقولة بحرا في النصف الأول من 2023 وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأميركية.
وأضافت أن هجمات الحوثيين تركزت بشكل أساسي في مضيق باب المندب، موضحة أن شحنات النفط المتجهة شمالا عبر قناة السويس وخط أنابيب سوميد تتجه بشكل أساسي إلى أوروبا من السعودية والعراق. أما شحنات النفط المتجهة جنوبا فهي بمعظمها صادرات نفط روسية إلى الصين والهند، وذلك عقب فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على صادرات النفط الروسية، نقلا «وكالة أنباء العالم العربي».
وقالت الوكالة إن «بي.بي وشل وقطر للطاقة والعديد من شركات الشحن علقت العبور في قناة السويس، فيما تعيد بعض شركات الشحن توجيه السفن حول أفريقيا. وربما يؤدي ذلك إلى شح طفيف في أسواق النفط والغاز، ولكن بشكل مؤقت، إذ تحتاج سلاسل التوريد للتكيف مع المسار البديل، لكننا لا نتوقع أي تأثير جوهري على الأسعار».
وأضاف التقرير أن «فيتش» تتوقع أن تحظى أسواق النفط العالمية بإمدادات جيدة في 2024، وذلك في ظل وجود فائض يزيد على خمسة ملايين برميل يوميا في الطاقة الإنتاجية لدى مجموعة أوپيك+ كما في يناير 2024، وتوازن العرض والطلب بالسوق العالمية.
وقالت «فيتش» إن ذلك سيخفف من أي تأثير في حال استمرار الاضطرابات فترة ممتدة أو تفاقمها، مشيرة إلى أن وكالة الطاقة الدولية تتوقع نمو الطلب العالمي على النفط بوتيرة قدرها 1.2 مليون برميل يوميا في 2024 نتيجة لتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي وتراجع نمو استهلاك النفط في الصين، وتوقعت الوكالة استمرار نمو متين في إمدادات النفط بدعم من المنتجين خارج منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوپيك).
وبالنسبة للغاز الطبيعي، أبقت الوكالة على توقعها للسعر على منصة تداول العقود الهولندية (تي.تي.إف) دون تغيير عند 12 دولارا لكل ألف قدم مكعبة في 2024.
وأشار التقرير إلى أن نحو 8% من تجارة الغاز المسال العالمية تمر عبر قناة السويس، لكنه أوضح أن حوالي نصف واردات الاتحاد الأوروبي من الغاز المسال، الذي يمثل نحو 42% من إجمالي وارداته من الغاز الطبيعي يأتي من الولايات المتحدة، فيما مثلت الشحنات القطرية 13% فقط.
وقالت الوكالة إنها لا تتوقع أن تعيد قطر توجيه شحناتها من الغاز المسال حول أفريقيا في المدى القريب أو تحويل مسار تدفقات الغاز المسال الأميركي إلى أوروبا والقطري إلى آسيا، حتى إذا استمر تأثير التوتر في البحر الأحمر، لكنها أضافت أن من شأن اتساع نطاق الاضطرابات لتشمل مضيق هرمز، وهو ممر ملاحي رئيسي للنفط والغاز عبر من خلاله 20.5 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الماضي، أو امتداد تأثير الأزمة ليمس حجم إنتاج النفط والغاز أن تكون له تداعيات ملموسة بدرجة أكبر على أسواق النفط والغاز العالمية تؤدي لزيادات أكثر استدامة في الأسعار.
وأشارت إلى أن صادرات الأسمدة عبر البحر الأحمر تمثل حوالي 7% من سوق البوتاس العالمية وحوالي 5% من سوق صخر الفوسفات العالمية، مضيفة أن بعض التقارير ذكرت أن سفن الأسمدة تأثرت بالهجمات إلا أن شركة آي.سي.إل الإسرائيلية وشركة البوتاس العربية الأردنية أعلنتا أن عملياتهما تمضي كالمعتاد من ميناءي إيلات والعقبة على البحر الأحمر وفقا لوحدة أبحاث السلع الأولية.
وأضافت أن تكلفة الشحن تمثل 10% من أسعار الأسمدة لذلك فأي زيادة في أسعار الشحن ستشكل ضغطا على ربحية الشركات.

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