ناقلات النفط نراقب ونقيم الوضع الراهن في البحر الأحمر بشكل يومي

ناقلات النفط نراقب ونقيم الوضع الراهن في البحر الأحمر بشكل يومي
التاريخ
1/25/2024 11:07:02 PM
(MENAFN
- Al-Anbaa) قالت شركة ناقلات النفط الكويتية أمس إنها تراقب وتقيم الوضع الراهن في باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي، مؤكدة تطبيقها التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالميا في حماية وسلامة أسطولها. وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تأمل انتهاء التوتر بأسرع وقت في المنطقة، مؤكدة انها تقوم بمساندة الشحنات الكويتية لأسواقها العالمية.
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