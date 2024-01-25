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ناقلات النفط نراقب ونقيم الوضع الراهن في البحر الأحمر بشكل يومي

1/25/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت شركة ناقلات النفط الكويتية أمس إنها تراقب وتقيم الوضع الراهن في باب المندب والبحر الأحمر بشكل يومي، مؤكدة تطبيقها التدابير والممارسات الاحترازية المتبعة عالميا في حماية وسلامة أسطولها. وذكرت الشركة في بيان صحافي أنها تأمل انتهاء التوتر بأسرع وقت في المنطقة، مؤكدة انها تقوم بمساندة الشحنات الكويتية لأسواقها العالمية.

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