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مينزيز تستحوذ على 50% من جارداين لخدمات الطيران

1/25/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت مينزيز للطيران، شريك الخدمات الرائد للمطارات وشركات الطيران في العالم وإحدى شركات أجيليتي، عن استحواذها على 50% من ملكية «مجموعة جارداين لخدمات الطيران» وهي شركة رائدة في مجال خدمات المناولة الأرضية تعمل في مطار هونغ كونغ الدولي منذ عام 1946.
وتعكس عملية الاستحواذ ودخول شركة مينزيز للطيران كمالك رئيسي بحصة 50%، العمق الاستراتيجي لاستثمارات الشركة في المنطقة، والتي سيكون لها دور كبير في دعم انتعاش قطاع الطيران في هونغ كونغ وتعزز من وجودها في القارة الآسيوية.
و«مجموعة جارداين لخدمات الطيران» هي شركة عريقة ولها مساهمة فاعلة في نمو هونغ كونغ وبروزها كمركز عالمي للطيران. وتمت العملية عبر شراء شركة مينزيز للطيران حصة «شركة جارداين ماثيسون» في «مجموعة جارداين لخدمات الطيران» بعد الحصول على موافقة مالك الحصة المتبقية وهي «شركة الطيران الوطنية الصينية (المجموعة) المحدودة»، وبذلك تكون مينزيز للطيران شريك الشركة الصينية في «مجموعة جارداين لخدمات الطيران».
وبعد الانتهاء من إجراءات عملية الاستحواذ، سيتم تغيير العلامة التجارية من «مجموعة جارداين لخدمات الطيران» إلى «مينزيز CNAC لخدمات الطيران المحدودة» لتصبح جزءا من أكبر علامة تجارية في قطاع خدمات الطيران في العالم وعنصرا أساسيا من شركة مينزيز للطيران والتي تقدم خدماتها لأكثر من 255 مطارا في أكثر من 60 سوقا منتشرة في قارات العالم الست.
وتتمتع شركة مينزيز للطيران بعلاقات طويلة الأمد مبنية على الثقة في جميع أنحاء المنطقة. وسيعمل هذا المشروع المشترك الجديد على تعزيز الشراكة الحالية القائمة بين شركة مينزيز و«شركة الطيران الوطنية الصينية CNAC» في مطار ماكاو الدولي (MFM)، حيث إنها تعتبر شركة المناولة الأرضية الرائدة منذ عام 1994. كما تقدم مينزيز خدماتها في ثلاث مطارات في إندونيسيا، وكانت قد دخلت مؤخرا إلى ماليزيا.
وبهذه المناسبة، قال حسن الحوري، رئيس مجلس إدارة شركة مينزيز للطيران: نتطلع إلى تعزيز تواجدنا في القارة الآسيوية وإلى اغتنام الفرص في سوق الطيران سريع النمو. هذا الاستحواذ سيمكننا من توسيع نطاق تواجدنا في هونغ كونغ ومنطقة الخليج الكبرى والصين عبر شراكتنا المثمرة مع «شركة الطيران الوطنية الصينية CNAC»، معززا ذلك من نمو ونجاح كلا الشركتين. معا، سنقدم خدمات طيران لا مثيل لها لعملائنا، مع ضمان استمرار التزامنا المعهود بالسلامة والأمن والتميز. نتطلع إلى الترحيب بموظفي جارداين في مينزيز، مدركين جيدا أن خبرتهم لا تقدر بثمن وسنعمل معا على دعم نمو قطاع الطيران في هونغ كونغ وتوسعه.
بدورها، قالت فيفيان لاو الرئيس التنفيذي لشركة جارداين: نحن نرى إمكانات هائلة لموظفينا تحت إشراف مينزيز. وبالإضافة إلى تعزيز مكانة الشركة في قطاع الطيران العالمي، سيوفر الاندماج فرصا للتدريب والتطوير ويمنح العاملين لدينا آفاقا وظيفية موسعة.
وتخضع الصفقة لموافقة الجهات الرقابية ومن المتوقع استكمالها في غضون الأشهر المقبلة.

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