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ميد 486 ألف وظيفة جديدة بالشرق الأوسط خلال 2023

1/25/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) محمود عيسى
كشف تقرير حديث ان منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا شهدت ارتفاعا كبيرا في خلق الفرص الوظيفية في عام 2023، مشيرا الى أن المنطقة سجلت 486 ألف وظيفة في العام المذكور، مما يشير إلى نمو قوي في هذا القطاع.
ويكشف التقرير الصادر عن شركة غلوبل داتا والذي يتركز حول نشاط التوظيف على مستوى العالم أن الشركات في الشرق الأوسط وأفريقيا سجلت 64.1% من الوظائف في مناطقها الأصلية التي تعمل فيها، ما يعكس على نطاق واسع اتجاها قويا للتوظيف من سوق العمل المحلي.
ويمثل هذا الرقم انخفاضا طفيفا عن العام السابق، الذي شهد تعيين 67% من المستخدمين الجدد في المناطق الأصلية، مما يشير إلى زيادة طفيفة في تدفقات العمالة نحو الخارج الى مناطق مثل أميركا الشمالية ومنطقة آسيا والباسيفك وأوروبا.
وحسب التوزيع المناطقي، قال التقرير ان الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والهند سجلت أيضا أكبر زيادة في حصص الوظائف التي تم ايجادها. وقد استندت نتائج هذا التقرير على تحليل استطلاعي شمل أفضل 100 شركة من حيث الفرص الوظيفية التي تم استحداثها والمعلن عنها في عام 2023.
ويحدد التقرير أيضا الموضوعات والمجالات الشائعة في سوق العمل. وكانت إنترنت الأشياء والروبوتات والتجارة الإلكترونية من بين الموضوعات الرئيسية الرائجة خلال العام. ومن الممكن أن تؤثر هذه الاتجاهات على صناعة البناء والتشييد، مع تزايد أهمية اعتماد التقنيات الجديدة والأدوات الرقمية في هذا القطاع.
ويشير التقرير أيضا إلى أن الشركات تعمل على توسيع عملياتها ونشرها في الأسواق ومجالات الأعمال المستهدفة. ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة في أنشطة البناء حيث تقوم الشركات بإنشاء مرافق وبنية تحتية جديدة.

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