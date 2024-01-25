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التجارة 1447 شركة تعمل من دون مقر في الكويت

1/25/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) طارق عرابي
مازال إقبال المواطنين الكويتيين على انشاء شركات ذات طبيعة خاصة لمباشرة أعمالهم من دون مقر مستمرا، إذ ارتفع عدد الشركات ذات الطبيعة الخاصة بالكويت في شهر واحد بنسبة تناهز الـ 73%، إذ أظهرت بيانات إحصائية رسمية صادرة عن وزارة التجارة والصناعة ان إجمالي أعداد الشركات ذات الطبيعة الخاصة وصل إلى 1447 شركة في شهرين.
وكشفت البيانات الرسمية الصادرة عن إدارة النافذة الواحدة بوزارة التجارة والصناعة عن أن إجمالي التراخيص الصادرة للشركات ذات الطبيعة الخاصة خلال شهر نوفمبر الماضي بلغ 608 تراخيص مقارنة بـ 839 ترخيصا في أكتوبر، بتراجع بلغت نسبته 28%.
يأتي ذلك بعد بدء سريان قرار وزير التجارة والصناعة الذي يهدف إلى تسهيل ودعم المشاريع والاستثناء من الاشتراطات المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية لقانون تراخيص المحلات التجارية، والذي أصدره وزير التجارة والصناعة السابق محمد العيبان في مايو من العام الماضي بشأن تراخيص الأنشطة ذات الطبيعة الخاصة التي يباشرها أربابها دون الحاجة إلى عمال أو محل تجاري.
وتلقت إدارة النافذة الواحدة خلال شهري أكتوبر ونوفمبر نحو 3230 معاملة للشركات ذات الطبيعة الخاصة من بينها 1862 معاملة في أكتوبر و1368 أخرى في نوفمبر، ويبلغ عدد طلبات التأسيس المعتمدة في الشهرين 585 طلبا من بينها 351 في أكتوبر و234 في نوفمبر، بينما بلغ عدد طلبات التأسيس المرفوضة عن الشهرين نحو 1198 طلبا من بينها 672 طلبا في أكتوبر و526 طلبا في نوفمبر.
من جهة أخرى، أظهرت البيانات أن إدارة الشركات المساهمة بالوزارة أنجزت 1027معاملة تأسيس وتجديد رخص شركات وأفرعها خلال الأشهر الـ 11 الأولى من عام 2023، حيث توزعت ما بين الشركات المساهمة العامة والمقفلة.
وكشفت البيانات عن الفارق الكبير بين معاملات الشركات المساهمة العامة، والشركات المقفلة بما يصب في صالح الشركات المقفلة، حيث استحوذت الشركات المساهمة المقفلة على النصيب الأكبر من معاملات التراخيص بواقع 832 معاملة إجمالية، مقابل 195 معاملة للشركات المساهمة العامة.
وأظهرت البيانات عدم تأسيس أي شركة مساهمة عامة خلال الأشهر الـ 11 من العام 2023، فيما شهدت الفترة ذاتها تأسيس 29 شركة مساهمة مقفلة، وكان أعلاها خلال شهري أغسطس وسبتمبر بواقع 5 شركات في كل شهر، تلاها أكتوبر بواقع 4 شركات، ثم مارس ومايو بواقع 3 شركات لكل منهما، ثم نوفمبر بواقع شركتين، وأخريين في كل من فبراير ويونيو بواقع شركة لكل منهما.
وشهدت الشركات المساهمة المقفلة إصدار 36 رخصة رئيسية خلال 11 شهرا، مقابل 4 رخص رئيسية للشركات المساهمة العامة، كان أعلاها في شهر مارس الذي شهد إصدار 17 رخصة رئيسية، تلاه شهر نوفمبر بواقع 11 رخصة، في حين شهد شهر يونيو إصدار 3 رخص، ويوليو إصدار رخصتين، ورخصة واحدة في كل من يناير وأغسطس وأكتوبر.
وفيما يتعلق بتجديد الرخص الرئيسية للشركات المساهمة المقفلة والعامة، فقد أظهرت البيانات الرسمية استحواذ الشركات المساهمة المقفلة على أعلى نسبة تجديد للرخص خلال أول 11 شهرا من 2023 بواقع 144 رخصة، مقابل 16 رخصة للشركات المساهمة العامة.
وكانت ذروة تجديد رخص الشركات المساهمة المقفلة في شهر نوفمبر 2023 الذي شهد تجديد 36 رخصة، تلاه شهر يناير بواقع 23 رخصة، ثم أكتوبر بواقع 22 شركة، ثم يوليو بواقع 17 شركة، ثم فبراير بواقع 12 شركة، وأغسطس وسبتمبر بواقع 10 شركات لكل منهما، ثم مارس بواقع 5 شركات، وأخيرا مايو بواقع شركتين.
وبينت معاملات إصدار رخص افرع الشركات، أن الاشهر الـ 11 الأولى من العام الماضي شهدت إصدار 245 رخصة أفرع شركات، بينها 174 رخصة لشركات مساهمة مقفلة و71 رخصة لشركات مساهمة عامة، كان أبرزها خلال شهر مارس وحده الذي شهد إصدار 67 رخصة أفرع منها 39 رخصة لشركة مساهمة مقفلة و28 رخصة لشركة مساهمة عامة، بينما بلغ إجمالي معاملات تجديد رخص أفرع الشركات المساهمة المقفلة والعامة 481 معاملة، منها 399 معاملة للشركات المساهمة المقفلة، و82 معاملة للشركات المساهمة العامة.
وفي المقابل شهدت الأشهر الـ 11 الماضية من 2023 إلغاء ترخيص 72 رخصة أفرع شركات مساهمة عامة مقفلة وعامة، بينها 50 ترخيص شركة مساهمة مقفلة و22 ترخيص شركة مساهمة عامة، وذلك بناء على الطلبات التي تقدمت بها تلك الشركات لإلغاء تراخيص أفرعها.

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