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مازيراتي تعين لوكا دلفينو رئيسا تنفيذيا للشؤون التجارية العالمية

1/25/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت «مازيراتي» عن تعيين لوكا دلفينو في منصب الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية العالمية، وبعد الإعلان عن تعيين الرئيس التنفيذي لشؤون التسويق في بداية شهر يناير الجاري، ترحب مازيراتي بالمدير الإيطالي ليتولى مهام منصبه الجديد بعد أن شغل منصب رئيس الشركة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا لنحو ثلاث سنوات.
ويعد لوكا دلفينو شخصية مرموقة في الشركة التي تتخذ من مدينة مودينا بإيطاليا مقرا لها، وانضم إلى العلامة الإيطالية الفاخرة في 2007 ليشغل منصب مدير أعمال خدمات ما بعد البيع في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا، وحقق لوكا نجاحا كبيرا في مسيرته المهنية على مدار السنوات، ونال فرصة تولي العديد من المناصب الحساسة التي فرضت عليه مجموعة من المسؤوليات الكبيرة.
وبفضل خبرته العملية المتنوعة، حظي لوكا بفرصة التعمق في أسواق متعددة تنشط فيها العلامة، والاطلاع على مشهد الأعمال العالمي، وتعزيز خبرات الشركة الواسعة، كما شغل العديد من المناصب المهمة، مما أسهم في نمو وتوسع الشركة الإيطالية وترسيخ مكانتها في مشهد صناعة السيارات الفاخرة.
وانعكست معرفة لوكا العميقة بقطاع السيارات وعلامة مازيراتي بشكل خاص من خلال مسيرته المهنية المميزة التي شملت توليه عدة مناصب، بما فيها المدير الإقليمي لخدمات ما بعد البيع في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدير خدمات ما بعد البيع في الولايات المتحدة وكندا، والمدير العام في الشرق الأوسط وأفريقيا، ومدير المنتجات والمبيعات في الشرق الأوسط ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ وأفريقيا والهند، ورئيس الشركة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ (باستثناء الصين)، بالإضافة إلى رئيس برنامج التخصيص العالمي «فوريسيري» وبرنامج «كلاسيك».
وتعليقا على هذا الموضوع، قال ديفيد جراسو، الرئيس التنفيذي لشركة مازيراتي: «لوكا أحد أبرز أعضاء فريقنا، وقد عملنا معه عن كثب خلال السنوات الماضية، ونحن نثمن عاليا النمو الكبير والمساهمات العديدة التي حققها، ولذلك كان اختيار لوكا لتولي مسؤولية هذا المنصب أمرا طبيعيا. وبانضمامه إلى فريق الإدارة العليا في العلامة، سيلعب دورا محوريا من خلال المساهمة في نجاح مازيراتي ومساعدة الشركة على تجاوز التحديات في قطاع السيارات».
من جانبه، قال لوكا دلفينو، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في مازيراتي: «يسرني اختياري لتولي مسؤوليات هذا المنصب المرموق في مازيراتي. وعلى مدار 17 عاما، اكتسبت خبرات واسعة بالعمل مع الشركة الإيطالية، وأتيحت لي فرصة تمثيل العلامة في مناصب مختلفة وأسواق متنوعة على مستوى العالم. ويفرض هذا الالتزام تحديا جديدا بالنسبة لي، وأود أن أعبر عن شكري للمسؤولين في مازيراتي على وضع ثقتهم بي مجددا مع دخولنا عصر السيارات الكهربائية».

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