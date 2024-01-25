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الوطني يحصد جائزة برنامج مكافآت بطاقات الائتمان الأسرع نموا في البحرين 2023

1/25/2024 11:07:02 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) حصد بنك الكويت الوطني-البحرين جائزة «برنامج مكافآت بطاقات الائتمان الأسرع نموا في البحرين لعام 2023» عن برنامج مكافآت الوطني والمقدمة من blu AI الشركة الرائدة في مجال توفير حلول ولاء العملاء في البحرين والشرق الأوسط.
وجرى ترشيح برنامج مكافآت الوطني استنادا إلى العديد من الأسس والمعايير، أهمها سرعة استجابة العملاء في تسجيل وتفعيل حساب برنامج المكافآت فور تسلم بطاقة الوطني الائتمانية والاستفادة من مختلف الفئات المتاحة لاستبدال النقاط كالاسترداد النقدي وباقات السفر، بالإضافة إلى قسائم مشتريات وأميال سفر فالكون فلاير من طيران الخليج وغيرها الكثير.
وكان بنك الكويت الوطني قد أطلق برنامج مكافآت الوطني في سنة 2021، والذي ساهم منذ ذلك الحين في تشجيع استخدام بطاقات الوطني الائتمانية داخل البحرين وخارجها، وهو برنامج مجاني دائم يتيح للعملاء عند استخدام بطاقاتهم الائتمانية أثناء التسوق الحصول على نقاط مقابل كل استخدام في عملية شراء تبدأ من 1 دينار، ويمكن استبدال النقاط فيما بعد بمشتريات أخرى من المحلات المشاركة في البرنامج، أو استبدال النقاط كاسترداد نقدي، ويتم تجميع النقاط ومن ثم استبدالها من خلال برنامج مكافآت الوطني.
وبهذه المناسبة، أعرب المدير العام لبنك الكويت الوطني-البحرين علي فردان، عن سعادته البالغة بالحصول على هذه الجائزة التي جاءت بمنزلة تأكيد على نجاح البنك في تقديم أفضل الخدمات وأكثرها تميزا إضافة إلى كونها تعكس مدى رضا العملاء عن المميزات التي يوفرها لهم.
وأشار فردان إلى اعتزازه بالشراكة مع blu AI التي تشهد نموا سريعا في المنطقة وخارجها إلى جانب تقدم ملحوظ في عدد المؤسسات المالية والمؤسسات التجارية الأخرى ذات العلامات التجارية العالمية التي انضمت إليها.
من جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة blu AI طوني غوغاسيان، يسعدنا أن نمنح بنك الكويت الوطني - البحرين هذه الجائزة ونفتخر بهذه الشراكة مع أحد أكبر مزودي خدمات بطاقات الائتمان في البحرين الذي يمتلك رؤية سباقة في التميز ومواصلة التعاون لتطوير مميزات هذا البرنامج ليبقى الرائد في مجال برامج الولاء والمكافآت على المقاييس العالمية.
الجدير بالذكر أن برنامج مكافآت الوطني يضم فئتين مختلفتين للبطاقات وكل فئة تحدد العروض الحصرية والخاصة بها التي يحصل عليها العميل، وهي: فئة بطاقة Visa Signature الوطني الائتمانية وفئة بطاقة Visa Platinum الوطني الائتمانية ويستطيع العملاء من حاملي الفئتين اكتساب النقاط لدى جميع المحلات المحلية والدولية، ومن خلال استخدام جميع نقاط البيع والتسوق الإلكتروني، وبإمكانهم أيضا تحويل النقاط إلى أي عضو آخر في البرنامج.

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