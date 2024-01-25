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التجاري يطلق عرضا على أجهزة جالاكسي S24

1/25/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلن البنك التجاري عن عرض حصري جديد مع شركة البابطين للحلول المتكاملة المعروفة باسم «سامسونج البابطين»، وهو خصم 100 دينار على أجهزة سامسونج «جالاكسي S24» عند الدفع باستخدام بطاقات التجاري الائتمانية المؤهلة للاستفادة من العرض، علما أن العرض متاح لأول 100 عميل، ويعتبر الهاتف الذكي الجديد من سامسونج، أول هاتف من نوعه، حيث يدعم خاصية الذكاء الاصطناعي، بالإضافة إلى أنه يتميز بكاميرا رائدة وأداء فائق.
ويبدأ العرض غدا السبت الموافق 27 يناير 2024 من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية، وهذا العرض متوافر فقط في فرع سامسونج في مجمع الأفنيوز.
وعن تفاصيل هذا العرض، قالت بدور بوخمسين رئيس إدارة التسويق - قطاع الخدمات المصرفية للأفراد: يسعدنا في البنك التجاري الكويتي أن نقدم هذا العرض لحاملي بطاقات التجاري الائتمانية: ماستركارد وورلد وفيزا انفينيت حيث يمكن للعميل الاستفادة بخصم 100 دينار عند استخدام بطاقات التجاري الائتمانية.
وتابعت أن هذه العروض الترويجية إنما تأتي في إطار حرص البنك الدائم على مكافأة عملائه وتقديم أفضل مستويات الخدمة. وعن إمكانية استفادة العميل من هذا العرض، أوضحت بوخمسين أن العرض متوافر في فرع سامسونج في مجمع الأفنيوز، ولا يسري العرض عبر الموقع الالكتروني لسامسونج، داعية العملاء إلى الاستفادة من هذا العرض.
وأضافت بوخمسين: إننا سعداء بهذه الشراكة، حيث تعتبر شركة سامسونج البابطين واحدة من الشركات الرائدة في الكويت المتخصصة في مجال البيع بالتجزئة، وخدمة ما بعد البيع لهواتف سامسونج كونهم الوكلاء المعتمدين لهواتف سامسونج النقالة والأجهزة اللوحية.

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