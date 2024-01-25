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اتحاد المصارف البنوك تلعب دورا محوريا بدفع عجلة الاستدامة في الكويت

1/25/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت رئيس لجنة الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات باتحاد مصارف الكويت ومدير عام التخطيط الاستراتيجي والمتابعة بالبنك التجاري الكويتي ابتسام الحداد، إن إنشاء لجنة الاستدامة البيئية بالاتحاد يمثل خطوة محورية تعكس التزام القطاع المصرفي بدفع عجلة الاستدامة على مستوى البلاد.
حديث الحداد جاء بمناسبة اليوم العالمي الأول للطاقة النظيفة، والذي يصادف يوم الـ 26 من شهر يناير كل عام، وهو الذكرى السنوية لتأسيس الوكالة الدولية للطاقة المتجددة في عام 2009، والذي يتزامن هذا العام مع إنشاء اتحاد مصارف الكويت للجنة نوعية متخصصة تعنى بالتركيز على معايير الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.
وأكدت أهمية تطوير مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة لما لها من دور إيجابي فيما يتعلق بتحقيق أهداف التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية وتسليط الضوء على الدور الفاعل الذي يلعبه القطاع المصرفي في هذا النطاق.
ويأتي ذلك في السياق الأشمل لرؤية الكويت لعام 2035 وفقا لركائز خطة التنمية، حيث يلعب القطاع المصرفي دورا حاسما في دفع عجلة الاستدامة من خلال توجيه التدفقات المالية نحو المشاريع الوطنية من خلال التمويل المستدام، مؤكدة أن الاستثمارات الاستراتيجية في مشاريع الطاقة النظيفة والبنية التحتية تعكس بوضوح التزام القطاع.
ومن هذا المنطلق، أكدت الحداد أن إنشاء لجنة الاستدامة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات تحت مظلة اتحاد مصارف الكويت يمثل خطوة محورية نحو تعاون مثمر على مستوى القطاع المصرفي في الكويت يؤدي إلى توحيد الجهود وتعزيز المساهمات الفاعلة في نطاق التنمية المستدامة.

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