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Ooredoo تطلق جالاكسي S24 بعروض حصرية

1/25/2024 11:07:01 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أطلقت شركة Ooredoo الكويت، سلسلة جديدة ومبتكرة من هواتف Samsung Galaxy S24 «جالاكسي s24»، وهو الحدث الأكثر ترقبا في عالم الهواتف الذكية الحديثة. تمتاز هذه الهواتف بتقنيات متقدمة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتطورة التي اعتمدتها شركة Samsung لتعزيز التجربة الرقمية.
وبعد عام من التشويق والانتظار الطويل للحصول على أحدث إصدارات هذه السلسلة الثورية من أجهزة الهواتف الذكية، حرصت Ooredoo على توفير النماذج الثلاثة التي أطلقتها Samsung، والتي تشمل Galaxy S24 وGalaxy S24+ وGalaxy S24 Ultra.
وهذه الأجهزة متاحة في جميع متاجر وفروع Ooredoo داخل الكويت، حيث تعد هذه الخطوة تعبيرا عن التزام الشركة بتصدر مشهد قطاع الاتصالات كأحد رواده، من خلال اعتماد أحدث التقنيات العالمية المتاحة.
واحتفالا بإطلاق مجموعة Samsung Galaxy S24 الجديدة، يسر Ooredoo الكويت أن تقدم عروضا حصرية لعملائها الذين يرغبون في شراء أحد هواتف هذه السلسلة الجديدة. تتضمن هذه العروض فرصا رائعة للاستفادة من عدة مزايا مختلفة، مثل المكالمات غير المحدودة والحصول على 500GB من البيانات، بسعر يبدأ من 23 دينارا شهريا.
بالإضافة إلى هذه العروض الحصرية، يمكن للعملاء الاستفادة من خدمة Trade-in، حيث يمكنهم تبديل الأجهزة القديمة التي تصل قيمتها إلى 300 دينار، والانتقال بسهولة إلى أحدث الأجهزة المتطورة ومن بينها أحدث أجهزة Samsung Galaxy S24، مما يضمن تجربة ترقية محسنة وفاعلة من حيث التكلفة. ويعتبر هاتف Galaxy S24 الجديد ثوريا ومبتكرا بكل ما في الكلمة من معنى، حيث تم تطويره باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ويقدم تجربة فريدة ولا تضاهى. يتميز بتقنية «Galaxy AI» الحصرية التي تجلب معها ميزات رائعة تعزز من مجموعة استخداماته.
وتأتي النماذج الثلاثة في هذه المجموعة الاستثنائية بدعم تقني مبني على إحدى شرائح معالجة التطبيقات، إما مع معالج Exynos 2400 أو Snapdragon 8 Gen3، وذلك حسب احتياجات وتفضيلات كل مستخدم. على الرغم من وجود العديد من أوجه الشبه بين هاتفي Galaxy S24 وGalaxy S24+، إلا أن كلا منهما يتميز بمواصفات خاصة، تلبي متطلبات العملاء.
ويأتي حجم الشاشة في سلم الاختلافات، حيث يتمتع Galaxy S24 بشاشة حجمها 6.2 بوصات، في حين تأتي Galaxy S24+ بشاشة بحجم 6.7 بوصات. وفيما يتعلق بحجم البطارية، فإن Galaxy S24 يملك بطارية بسعة 4000 ملي أمبير، مقابل بطارية بسعة 4900 ملي أمبير لجهاز Galaxy S24+.
أما بالحديث عن هاتف GalaxyS24 Ultra، الذي يعد الطراز الرائد والأعلى من حيث الإمكانيات، فإنه مزود بشاشة بمقاس 6.8 بوصات، وبطارية بسعة 5000 ملي أمبير في الساعة، وذاكرة بسعة 12 غيغابايت، وسعة تخزين تصل إلى 1 تيرابايت.
ويتميز طراز Galaxy S24 Ultra بكاميرتين عريضتين وكاميرتين للتقريب البعيد، بالإضافة إلى إطار مصنوع من التيتانيوم وشاشة محمية بتقنية Corning Gorilla Armor، مما يمنحك تجربة هاتف محمول لا مثيل له. كما يتميز هذا الهاتف أيضا بإضافة قلم S-Pen الجديد، ويعتبر أول هاتف Galaxy يأتي بإطار مبتكر من التيتانيوم.

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