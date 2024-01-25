الأهلي المصري يعلن غياب الشناوي 3 أشهر بعد جراحة ناجحة

أعلن الأهلي بطل مصر، أمس، غياب حارس المرمى محمد الشناوي ثلاثة أشهر، بعد خضوعه لجراحة ناجحة في الكتف، إثر إصابته أثناء مشاركته مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم.

وغادر الحارس الشناوي قبل لحظات من النهاية للإصابة في التعادل 2-2 مع الرأس الأخضر في ختام مباريات دور المجموعات للبطولة القارية المقامة في ساحل العاج.

وقال الأهلي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «انتهى محمد الشناوي حارس الأهلي ومصر، قبل ساعات، من عملية المنظار التي خضع اليوم في ألمانيا».

وأضاف البيان أن الشناوي سيغيب عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، «يعود بعدها للمشاركة مع ناديه والمنتخب على المستويات كافة».

وشارك الشناوي (35 عاماً) أساسياً في مباريات مصر في دور المجموعات قبل أن تضمن تأهلها لدور الستة عشر.

وتلعب مصر، بطلة إفريقيا سبع مرات وهو رقم قياسي، أمام الكونغو الديمقراطية في أول مباريات أدوار خروج المغلوب يوم الأحد المقبل.

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