زلزال بقوة 5.6 درجات يضرب الصين

ضرب زلزال بلغت قوته 5.6 درجات على مقياس ريختر محافظة ووشي في ولاية أكسو بمنطقة شينجيانج الأويغورية ذاتية الحكم شمال غربي الصين الساعة 4:01 صباح اليوم بتوقيت بكين (20:01 الخميس بتوقيت غرينتش)، وفقاً لما ذكره المركز الصيني لشبكات الزلازل.

وتم رصد مركز الزلزال عند التقاء خط عرض 41.29 درجة شمالاً، وخط طول 78.83 درجة شرقاً، وعلى عمق 18 كيلومتراً، حسبما نقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن المركز.

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